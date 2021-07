Quando fazer dedetização de Baratas?

O Serviço de Dedetização é de suma importância para manter os lares e empresas livre de pragas, que oferecem prejuízos financeiros e para a saúde humana.

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, July 13, 2021 /EINPresswire.com/ -- O controle de insetos, também chamado de dedetização ou desinsetização, é a maneira mais segura de se livrar das pragas urbanas. Inclui a aplicação de produtos de limpeza doméstica, substâncias químicas autorizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Somente empresas licenciadas podem agir a esse respeito. Isso garante a qualidade e segurança do evento, já que os profissionais utilizam equipamentos de proteção individual e seguem manuais de boas práticas. Portanto, não há risco para a saúde das pessoas ou para o meio ambiente. O ideal é fazer uma vacinação a cada quatro meses. Este é o momento para a unidade de limpeza permanecer ativa no local. Em outras palavras, uma barreira protetora é criada para impedir a instalação de intrusos terríveis. No entanto, as empresas e as famílias nem sempre contam com tais medidas preventivas. Então os insetos encontraram o abrigo perfeito nas casas. Eles podem construir ninhos em banheiros e cozinhas e se reproduzir rapidamente.

A dedetização de baratas atua como método curativo. Ela previna e elimina inclusive as infestações já existente, impedindo os danos e prejuízos que as temidas baratas podem causar.

Alguns sinais de infestação por baratas

Sim, casos isolados as vezes acontecem. Mas temos que ficar atentos a alguns indícios e sinais de infestação, veja abaixo:

- Cuidado com a presença visível

As baratas possuem hábitos noturnos. Se elas saem atrás de comida durante o dia, é porque estão disputando espaço com várias outras “primas”.

- Observe os dejetos

As fezes de barata são minúsculos grãos escuros, semelhantes ao pó de café. Também observar a presença de resíduos de “pele” de baratas, já que elas trocam de carcaça para concluir as etapas de crescimento e poderem completar seu desenvolvimento. Esse processo é conhecido como ecdise, por isso é comum encontrar umas baratas brancas, isso ocorre quando elas acabam de trocar de pele e precisam oxidar para ficar castanha novamente.

- Ovos

As espécies mais comuns de baratas colocam uma bolsa de ovos, a ooteca, um tipo de estojo protetor dos ovos. Elas depositam as ootecas nos lugares onde transitam e se abrigam, como gavetas, frestas, cantos de móveis e locais mais escuros e úmidos.

- Danos

As baratas são pragas onívoras, ou seja, comem de tudo, restos de alimentos

Fezes, cola, papel, couro, tecido e são canibais, se alimentando de baratas mortas.

- Odor

Quanto a infestação de baratas é muito alta, conseguimos sentir um odor característico que elas exalam, meio adocicado. Isso significa que nesse local encontra-se uma infestação bem alta, necessitando de um processo de dedetização.

Qual o valor da dedetização?

Se você perceber qualquer sinal de infestação ou presença de pragas urbanas,

É essencial contratar uma dedetizadora e solicitar uma dedetização eficiente e profissional, para sua residência ou comércio.

- Tipo de praga invasora, pois cada espécie requer um processo e um inseticida diferente;

- Grau de infestação, as infestações mais alta demandam maior tempo de serviço e mais visitas;

- Área total a ser imunizada, ambientes maiores necessitam de uma equipe maior e o tempo de execução é maior;

- Qualidade dos produtos, os melhores inseticidas possuem um valor mais caro e entregam um resultado melhor;

- Qualificação da equipe, as equipes necessitam passar por diversos treinamentos e cursos para efetuar um serviço qualificado.

A importância de dedetização

O serviço de dedetização é muito importante para manter à higiene de casas, prédios, restaurantes, hospitais, lojas, supermercados, entre outros segmentos. O processo de dedetização regularmente dificulta a proliferação de pragas e insetos, prevenindo doenças e prejuízos econômicos.

Tendo em vista essa quantidade de variáveis, seria impossível estipular um preço único para a dedetização de baratas.

Não acredite em preços muito abaixo do mercado, desconfie. Como já explicamos, uma boa dedetizadora utiliza os melhores produtos e seus custos são mais elevados.

Precisa de ajuda para se livrar das pragas?

A empresa tem compromisso com a sustentabilidade, o respeito à legislação vigente e a qualidade dos serviços.