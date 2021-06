Aifred Health se place 2ème au concours IBM Watson AI XPRIZE - Utiliser l'IA pour résoudre les grands défis mondiaux

MONTREAL, QC, CANADA, June 24, 2021 / EINPresswire.com / --- Les placements finaux sont accordés à la fin d'une compétition de 5 ans qui a évalué la technologie et le potentiel de plus de 700 entreprises d'IA à travers le monde- Un prix d'un million de dollars US est attribué pour ce placement.- Le montant sera utilisé pour financer l'essai clinique nord-américain du dispositif d'aide à la décision piloté par l'IA d'Aifred pour le traitement de la dépressionAifred Health a annoncé que le jury XPRIZE a sélectionné Aifred Health comme gagnant de la 2e place du concours mondial IBM Watson AI XPRIZE qui a été lancé en 2016 pour identifier le meilleur projet d'entreprise visant à utiliser l'intelligence artificielle pour relever les grands défis mondiaux. Les juges du XPRIZE ont évalué quatre critères principaux: l'impact technique atteint, l'impact prouvé dans le monde réel, l'évolutivité et l'éthique lorsqu'ils ont attribué les trois premiers prix.Le défi mondial identifié par les fondateurs d'Aifred était le dilemme du choix du traitement pour les centaines de millions de personnes à travers le monde qui ont besoin d'une thérapie pour les aider dans leur combat contre la dépression modérée à sévère. Le modèle de réseau neuronal IA d'Aifred utilise des informations faciles à obtenir sur les patients pour formuler des recommandations thérapeutiques personnalisées afin d'augmenter de manière significative les taux de réponse positive au premier traitement pharmacologique. Aifred lancera en septembre un essai clinique nord-américain de son modèle d'IA qui sera réalisé dans les principaux centres hospitaliers nord-américains et traitera plus de 350 patients souffrant de dépression modérée à sévère."Le fait d'être reconnu comme l'une des trois meilleures équipes d'IA pour le bien dans le monde est un accomplissement incroyable et une approbation de notre approche pour mieux servir les patients souffrant de dépression débilitante. Au cours des cinq dernières années, notre technologie et nos outils d'IA, ainsi que leur impact sur le monde réel, ont été examinés et validés par certains des meilleurs spécialistes de l'IA et du domaine au monde. Le prix de 1 million de dollars US, ainsi que notre financement de démarrage de 4 millions de dollars CAD qui a été clôturé en décembre 2020, est utilisé pour financer l'essai clinique nécessaire pour obtenir l'approbation de la FDA américaine et de Santé Canada pour notre dispositif d'aide à la décision en matière d'IA et nous permettra également de poursuivre le développement de notre outil d'IA de diagnostic thérapeutique dans d'autres domaines où les besoins médicaux non satisfaits sont importants et où le choix du traitement peut être personnalisé", a déclaré Marina Massingham, PDG.Le Dr David Benrimoh, directeur scientifique, a ajouté: "Nous avons lancé Aifred Health grâce à l'IBM Watson AI XPRIZE et à notre conviction que des outils d'IA modernes pouvaient être développés et appliqués pour identifier des modèles dans les données cliniques, ce qui permettrait d'utiliser de simples informations personnelles pour choisir le bon traitement pour chaque patient, tout en tenant compte de toutes les préoccupations potentielles liées à l'utilisation éthique des données médicales personnelles. Je tiens à remercier tous les collaborateurs incroyablement talentueux qui ont travaillé avec nous et nous ont soutenus en tant qu'employés, consultants, étudiants, enquêteurs, conseillers scientifiques, investisseurs, médecins et patients pour leur contribution à la création et à la construction d'Aifred. Je tiens à souligner la vision, le dynamisme, l'intelligence et la persévérance de mes cofondateurs, Robert Fratila, Sonia Israel et Kelly Perlman, sans qui cette technologie qui change la vie n'aurait jamais vu le jour!"Donald Olds, président du conseil d'administration d'Aifred Santé, a conclu: "Les 3 équipes reconnues par ce XPRIZE sont des leaders mondiaux en termes de technologie et de potentiel d'utilisation de l'IA pour résoudre certains des plus grands défis du monde. La technologie d'Aifred Health pour personnaliser le choix du traitement, en commençant par la dépression, est révolutionnaire par son potentiel à changer le paradigme du traitement de la dépression et de multiples autres maladies pour lesquelles les médecins et les patients ont besoin de nouveaux outils pour améliorer la réponse aux thérapies de première ligne. La médecine personnalisée est un sujet de discussion et de recherche depuis des décennies et la technologie d'Aifred est une application étonnante de cette approche dans le monde réel qui a le potentiel de bénéficier à des millions de personnes à travers le monde en personnalisant le choix du traitement de leur maladie et en améliorant considérablement leurs chances d'aller mieux plus rapidement!"Investisseurs et média: don@aifredhealth.comDéveloppement commercial: marina@aifredhealth.comÀ propos d’Aifred SantéAifred Santé, une entreprise montréalaise spécialisée dans les technologies de la santé, propose des solutions axées sur le clinicien pour le traitement de la santé mentale, notamment un accès électronique aux lignes directrices sur les meilleures pratiques et une approche d'IA de calibre mondial pour fournir une aide à la décision pour des choix thérapeutiques personnalisés en cas de troubles dépressifs majeurs.Aifred lancera son essai clinique pour l'aide à la décision sur le choix du traitement thérapeutique de la dépression pour approbation réglementaire en 2021. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.aifredhealth.com/fr/ À propos de XPRIZEXPRIZE, une organisation à but non lucratif 501(c)(3), est le leader mondial de la conception et de la mise en œuvre de modèles de concours innovants pour résoudre les plus grands défis du monde. Les concours en cours comprennent le NRG COSIA Carbon XPRIZE (20 millions de dollars), le XPRIZE Rainforest (10 millions de dollars), le ANA Avatar XPRIZE (10 millions de dollars), le XPRIZE Rapid COVID Testing (6 millions de dollars), le IBM Watson AI XPRIZE (5 millions de dollars), le XPRIZE Rapid Reskilling (5 millions de dollars) et le Pandemic Response Challenge (500 000 dollars). Pour plus d'informations, visitez xprize.org.