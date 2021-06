Le Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas salue la vision maritime du gouvernement du Québec

Clear Seas applaudit la volonté du Québec d’investir dans des secteurs clés de l’industrie du transport maritime pour encourager son plein développement

Le Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas (Clear Seas) applaudit la vision maritime Avantage Saint-Laurent dévoilée aujourd'hui par le gouvernement du Québec ainsi que la volonté de la ministre Chantal Rouleau d'investir dans des secteurs clés de l'industrie du transport maritime pour encourager son plein développement sur les plans social, environnemental et économique.La vision annoncée par Québec constitue un pas dans la bonne direction pour assurer la pérennité de cette industrie et l'aider à relever les défis de demain, notamment en encourageant l'adoption de technologies plus propres et en augmentant les capacités de recherche dans le domaine maritime.Une antenne québécoise de Clear Seas pour propulser la recherche maritimeLe Centre pour le transport maritime responsable Clear Seas – qui projette établir une antenne au Québec afin de développer un agenda de recherche qui tienne compte des réalités et des besoins des parties prenantes locales – espère que la stratégie annoncée permettra de financer ce projet développé en vue d'améliorer la compréhension des risques et des bénéfices du transport maritime au Québec, en complémentarité avec l'expertise maritime déjà en place.L'acceptabilité sociale est cruciale pour le développement économique du corridor maritime du Saint-Laurent. L'inclusion, dans le déploiement de cette stratégie, d'organisations indépendantes et crédibles comme Clear Seas Québec serait plus que pertinente pour aider à démocratiser la recherche effectuée dans ce domaine et engager un dialogue constructif sur le transport maritime dans l'espace public.Un récent sondage d'opinion publique sur les attitudes des Canadiens envers le transport maritime de l'Institut Angus Reid a révélé un certain scepticisme, au Québec, quant à la sécurité des activités de transport maritime de même qu'une méconnaissance marquée du rôle que joue cette industrie dans la prospérité de la province. La pédagogie autour des initiatives de recherche entreprises dans le cadre de cette stratégie sera donc essentielle en vue d'augmenter le niveau de familiarisation et d'adhésion des Québécois(es) envers leur industrie maritime.À propos du Centre pour le transport maritime responsable Clear SeasClear Seas est un centre de recherche indépendant à but non lucratif financé par le gouvernement du Canada (fédéral et provincial) et par l'industrie maritime, qui appuie un transport maritime sécuritaire et durable au Canada. Par l'entremise de recherches et de communications axées sur les répercussions sociales, environnementales et économiques du transport maritime, Clear Seas fournit de l'information objective aux décideurs politiques et au public pour une meilleure prise de décisions.