DES ENTREPRENEURS MEXICAINS SE REUNISSENT POUR APPORTER LE MEILLEUR DES TECHNOLOGIES DE LA SANTE EN AMERIQUE LATINE

Deux entrepreneurs expérimentés conjuguent leurs efforts pour élargir l'accès aux soins de santé, en créant LATAM Pharma.

ZUG, ZUG, SWITERLAND, June 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- L'accès de manière opportune à des vaccins de qualité est un défi constant dans les pays en développement. De même, les infrastructures de développement, de fabrication et de distribution des vaccins dans la région d'Amérique latine sont obsolètes ou inexistantes. Une partie importante de la population n'a donc pas accès à la vaccination en temps voulu. Cherchant une solution à ce besoin, deux entrepreneurs mexicains du secteur de la santé ont entrepris de fonder et de développer une entreprise dont l'objectif principal est de fournir au marché latino-américain les meilleures et plus récentes technologies en matière de vaccination : LATAM Pharma.

Guy Jean Leon Savoir Garcia et Luis Doporto Alejandre ont uni leur expérience, leurs connaissances et leur capacité technique pour combler le fossé et restructurer l'accès à différents types de vaccins de haute technologie en Amérique latine. Outre l'Europe, elle est déjà présente au Mexique, en Équateur, au Chili, en Colombie et la liste continuera de s'allonger, car son objectif est, outre le renforcement de sa participation dans la région Latam, d'atteindre d'autres pays en développement, c'est-à-dire ceux qui en ont le plus besoin.

L’association de leurs trajectoires est une formule puissante qui leur donne la capacité d'identifier, d'évaluer, de négocier, de développer, de commercialiser et de distribuer des produits de santé innovants. Cette recette du succès n'est pas nouvelle, mais elle est généralement réservée aux grandes entreprises multinationales. Grâce aux capacités qu'ils apportent tous deux, ils promettent de leur faire concurrence et d'être en mesure d'apporter au marché latino-américain un portefeuille de vaccins.

C'est dans cette optique que LATAM Pharma a été créée en Suisse, une des principales plateformes pharmaceutiques du monde. La société travaille actuellement à la conclusion d’accords de collaboration et de licence avec des laboratoires au Japon, au Royaume-Uni, en Suisse, en Italie, en Chine et aux États-Unis pour des solutions face aux maladies telles que : Covid-19, grippe, dengue, méningocoque, entre autres ; et de nouvelles technologies MRNA. Parallèlement, elle coordonne la fabrication, la commercialisation, l'enregistrement et le développement d'une nouvelle génération de produits, avec le soutien d'universités suisses du plus haut niveau.

La société prévoit de disposer d'un portefeuille d'au moins deux vaccins enregistrés et commercialisés d'ici à la fin de 2021, et de 5 vaccins d'ici à 2022, et d'utiliser cette plateforme pour devenir l'un des principaux acteurs garantissant l'accès aux vaccins en Amérique latine.



Pour plus d'informations sur LATAM Pharma: https://latampharma.ch

Contact de presse: info@latampharma.ch

À propos de LATAM Pharma :

Dans un environnement sanitaire difficile et en constante évolution, LATAM Pharma fournit des solutions d'immunisation sur mesure pour les marchés publics et privés des pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

Notre objectif est d'améliorer l'accès aux soins de santé grâce à des partenariats mondiaux, en facilitant la recherche et le développement, la fabrication, le contrôle de la qualité et la distribution des vaccins.

Notre présence en Suisse, l'un des principaux pôles biopharmaceutiques du monde, nous permet de développer et poursuivre des partenariats clés avec les acteurs de l'industrie pharmaceutique mondiale afin de répondre aux besoins de nos clients d'Amérique latine et des Caraïbes.

À propos des partenaires :

Guy Jean Leon Savoir Garcia, entrepreneur expérimenté dans les questions d'innovation en matière de santé. Il a dirigé plusieurs laboratoires à la croissance la plus élevée de la région, établissant des opérations d'exportation et des filiales dans presque tous les pays d'Amérique latine. Il a introduit sur le marché plus de vingt produits pharmaceutiques et biologiques innovants, sous licence ou sous leur propre brevet. Cela lui permet d'identifier et d'attirer les meilleurs talents, ainsi que de faire aboutir techniquement des projets très complexes. De même, grâce à son réseau de contacts en Amérique latine, il dispose d'une plate-forme de commercialisation qui permet l'introduction de produits de façon casi simultanée sur différents marchés.

Luis Doporto Alejandre, a dirigé les négociations dans de nombreuses fusions et acquisitions de distributeurs, laboratoires, marques et produits pharmaceutiques. Parmi elles, l'acquisition de Casa Marzam, l'un des plus grands distributeurs de médicaments et de produits de santé au Mexique. Cette expérience l'a sensibilisé à la complexité de la distribution des vaccins en raison des volumes importants, des exigences particulières (chaine du froid), de la traçabilité et de la biosécurité. En outre, il dispose d'un réseau international de contacts dans l'industrie qui lui permet d'identifier et de conclure d'importantes négociations dans le secteur biopharmaceutique.