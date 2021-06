Usando a Inteligência Artificial para Automatizar o Gerenciamento de Eventos

O futuro dos planejadores de Eventos e a Tecnologia O uso de IA no processo de gerenciamento de eventos Autor Pagina

Mario Pereira abriu um mundo de novas possibilidades na gestão de eventos com seu livro

Este livro ilustra as inúmeras maneiras pelas quais a tecnologia e a inovação sistemática podem mudar os desafios da minha indústria.” — Mario Pereira

ZURICH, ZH, SWITZERLAND, June 21, 2021
A tecnologia veio para ficar e está em constante evolução! Além do mais - qualquer negócio que se preze DEVE se esforçar para adotar tecnologia em seus processos para resolver problemas e avançar suas opções de produto/serviço. E é isso que a inteligência artificial traz para a indústria de eventos - ferramentas e funções poderosas que tornam as distâncias não problemáticas, ferramentas e funções que aumentam a segurança, outras que podem ajudar a informar o humor das pessoas, outras que ajudam os chefs a criarem alimentos que nunca foram feitos antes e muito mais!

Então, se você quiser aprender….
• A história da gestão de eventos
• O que é inteligência artificial?
• Principais conceitos de IA, como algoritmos, Machine Learning, §§Deep learning, IA restrita e aprendizado de máquina
• Os fundamentos do design e arquitetura de IA
• Os problemas que existem nas práticas tradicionais de gerenciamento de eventos
• Como o gerenciamento de eventos está mudando fundamentalmente como uma indústria

E mais...

Continue lendo enquanto cobrimos tópicos únicos e críticos como:
• Como a tecnologia de reconhecimento facial melhora a eficiência e a segurança
• Como os chatbots estão interpretando as comunicações entre pessoas que falam idiomas diferentes
• Como os serviços de bufê estão se transformando ao integrar a IA
• Os meandros da seleção do local alimentado por IA
• Como a IA está ajudando os convidados em conferências de negócios a interagirem entre si
• Como a IA pode ajudar na decoração e design de interiores em eventos
• Como a IA ajuda a melhorar a seleção do menu, utilizando programas de gastronomia apoiados pela IA
• Problemas esperados ao integrar IA e como superá-los

Embora a menção à inteligência artificial evoque imagens de algoritmos de computador complexos e robôs futuristas, como visto em filmes de ficção científica, a verdade é que você pode adotar inteligência artificial em sua vida cotidiana, seja você um gerente de eventos ou um executivo de negócios procurando alavancar o poder da tecnologia para tornar seus eventos melhores, aprimorar a experiência, diferenciar-se e muito mais!