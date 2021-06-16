FVP Trade 雄心勃勃的未來5年計劃，逐步邁向去中心化發展趨勢。
FVP Trade於2022年的重點項目之一，包括正式啟動首次公開募股（IPO）內部交易系統。沃克先生形容這項計劃為一個賺取世代財富的黃金機會”LONDON, UNITED KINGDOM, June 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- FVP Trade 於今年5月份所舉辦的首屆全球線上會議，在我們的腦海中仍然記憶猶新，讓我們仔細看看由前首席風險官沃克先生（Mr. Keith Walker）所提出關於FVP Trade 公司在未來5年雄心勃勃的計劃。
— Mr Keith Walker CMDO
FVP Trade在亞太地區積極拓展業務，相關計劃中三分之二的辦公室已正式投入運營，業務發展之快成為全球金融科技行業的焦點。這些計劃的進展比所預期來得更早，我們將於本文分享公司展望和深入了解，關於FVP Trade 未來數年即將提供給投資者和客戶的產品及服務。
沃克先生說，FVP公司於今年策劃了數項活動和計劃，包括FVP智訊社區APP推介禮暨中秋聯歡會、公司年終總結大會，因此2021年可謂是既忙碌又充實的一年。而真正的衝刺會在2022年，公司將在明年快馬加鞭完成更多的目標。
FVP Trade於2022年的重點項目之一，包括正式啟動首次公開募股（IPO）內部交易系統。沃克先生形容這項計劃為“一個賺取世代財富的黃金機會”，並且通過如此小金額的投資，便能獲取應得的財富水平，可真是千載難逢的機會。
“雖然這些首次公開募股（IPO）的股票，現在可以在客戶認為合適的情況下出售或交易，但我會強烈鼓勵所有股東繼續持有這些股票，直到公司的計劃和願景全都實現。當公司完成收購計劃及金融科技和量子金融生態圈趨完善，我們才會發現到這些股票所具的真正價值。”
另一方面，沃克先生把公司坐落於莫斯科的交易大廳，譽為猶如是FVP Trade皇冠上的一顆明珠。
“我們也計劃在2022年邀請一些核心的外匯交易商經紀人、高層領導人會面，共同參觀我們最近從倫敦搬遷至新址，嶄新落成和安裝有最先進設備的交易大廳。公司現也與來自俄羅斯領先的交易經紀商團隊一起工作。”
“我們投入了大量的時間和金錢，以確保這棟交易大廳配備我們交易員所需的一切，以便具有能力交付最穩定的盈利。我們非常期待這場疫情可以儘早結束，能夠招待大量的訪客。 ”
此外，沃克先生與世界知名量子技術公司，D-Wave系統公司（D-Wave Systems）會面的消息也引起大家的關注。他受詢時說，這次的行程讓公司收穫良多。
“這是公司對來臨2022年最令人振奮的總結，D-Wave系統公司（D-Wave Systems）是一家世界領先的量子技術公司，我對能夠有機會可以和公司的量子精英團隊，一起出發往加利福尼亞向他們學習，我們對此感到十分興奮。”
“我們期待分享技術的理念，並儘可能收集更多相關的信息，用最好的方式改善我們自家的量子系統，甚至也不排除討論互相交換股份的可能性。”
另一方面，FVP Holdings首席執行官蒂姆·布斯先生（Mr. Tim Booth）說，FVP Trade於2023年的計劃是以公司的增長為基礎。
“我們計劃於2023年收購三家公司，以增加我們現有的量子和金融科技控股投資組合。我們希望交涉的過程可以順利完成，因此我暫時無法對此發表進一步的評論，但我可以向你們確認的事情，這三家公司包括一家極具前景的區塊鏈開發公司，及一家去中心化娛樂博彩公司。”
“事實上，我們會選擇先推行去中心化娛樂博彩公司，預計或會於2022年完成並看到成果。但無論先後次序，這些公司都將成為我們控股集團裡令人興奮的新項目，它們的蓬勃發展將會是公司建立的量子金融生態圈中不可或缺的一部分。”
FVP Trade公司期望於2024年推出首次公開募股（IPO）。
FVP Trade公司的量子金融生態圈趨完善後，公司便會尋求在納斯達克交易所（NASDAQ）上市，估計市值高達50億美元，公司現有的客戶可選擇上市後兌現其首次公開募股前股票，或繼續持股以獲得更多爆炸性的收益。
沃克先生舉例，他為何堅信FVP Trade公司未來將讓投資者獲得更多的收益。
“早在2013年便以0.20美元的價格投資Coinbase公司的早期投資者，他們在Coinbase公司於2021年首次公開募股（IPO）時，以超過300美元的價格兌現股份。這群投資者們的資本回報率高達1500 倍，致使他們一躍成為真正的富人。我們預計當2024年時，FVP Trade 公司的早期投資者同樣也會獲得豐厚的回報。”
沃克先生受詢及FVP Trades公司5年的計劃和2025年願景時，他認為FVP Trade 公司的量子金融生態圈將趨完善，公司所有的目標也都會圓滿完成。
“我們預計公司於2025年所計劃的項目，都將會通過2023年的收購計劃而取得亮眼的成果。此外，公司憑藉具備運用量子和區塊鏈技術的能力，我預計公司的股價將比以往任何時候都來得要高，公司的願景遠遠的比以往更加清晰。”
“我們的目標是推動完全去中心化的網絡系統，提供完全去中心化完整生態圈的交易平台、社交媒體平台、娛樂博彩公司，並成為領先的量子金融解決方案提供商。
我們向投資者所提供的這些服務，奠定我們成為擁有最佳量子金融生態圈、世界領先差價合約經紀商的地位。 ”
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