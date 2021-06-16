FVP Trade 雄心勃勃的未来5年计划，逐步迈向去中心化发展趋势。
FVP Trade于2022年的重点项目之一，包括正式启动首次公开募股（IPO）内部交易系统。沃克先生形容这项计划为一个赚取世代财富的黄金机会”LONDON, UNITED KINGDOM, June 16, 2021 /EINPresswire.com/ -- FVP Trade 于今年5月份所举办的首届全球线上会议，在我们的脑海中仍然记忆犹新，让我们仔细看看由前首席风险官沃克先生（Mr. Keith Walker）所提出关于FVP Trade 公司在未来5年雄心勃勃的计划。
— Mr Keith Walker CMDO
FVP Trade在亚太地区积极拓展业务，相关计划中三分之二的办公室已正式投入运营，业务发展之快成为全球金融科技行业的焦点。这些计划的进展比所预期来得更早，我们将于本文分享公司展望和深入了解，关于FVP Trade 未来数年即将提供给投资者和客户的产品及服务。
沃克先生说，FVP公司于今年策划了数项活动和计划，包括FVP智讯社区APP推介礼暨中秋联欢会、公司年终总结大会，因此2021年可谓是既忙碌又充实的一年。而真正的冲刺会在2022年，公司将在明年快马加鞭完成更多的目标。
FVP Trade于2022年的重点项目之一，包括正式启动首次公开募股（IPO）内部交易系统。沃克先生形容这项计划为“一个赚取世代财富的黄金机会”，并且通过如此小金额的投资，便能获取应得的财富水平，可真是千载难逢的机会。
“虽然这些首次公开募股（IPO）的股票，现在可以在客户认为合适的情况下出售或交易，但我会强烈鼓励所有股东继续持有这些股票，直到公司的计划和愿景全都实现。当公司完成收购计划及金融科技和量子金融生态圈趋完善，我们才会发现到这些股票所具的真正价值。”
另一方面，沃克先生把公司坐落于莫斯科的交易大厅，誉为犹如是FVP Trade皇冠上的一颗明珠。
“我们也计划在2022年邀请一些核心的外汇交易商经纪人、高层领导人会面，共同参观我们最近从伦敦搬迁至新址，崭新落成和安装有最先进设备的交易大厅。公司现也与来自俄罗斯领先的交易经纪商团队一起工作。”
“我们投入了大量的时间和金钱，以确保这栋交易大厅配备我们交易员所需的一切，以便具有能力交付最稳定的盈利。我们非常期待这场疫情可以尽早结束，能够招待大量的访客。”
此外，沃克先生与世界知名量子技术公司，D-Wave系统公司（D-Wave Systems）会面的消息也引起大家的关注。他受询时说，这次的行程让公司收获良多。
“这是公司对来临2022年最令人振奋的总结，D-Wave系统公司（D-Wave Systems）是一家世界领先的量子技术公司，我对能够有机会可以和公司的量子精英团队，一起出发往加利福尼亚向他们学习，我们对此感到十分兴奋。”
“我们期待分享技术的理念，并尽可能收集更多相关的信息，用最好的方式改善我们自家的量子系统，甚至也不排除讨论互相交换股份的可能性。”
另一方面，FVP Holdings首席执行官蒂姆·布斯先生（Mr. Tim Booth）说，FVP Trade于2023年的计划是以公司的增长为基础。
“我们计划于2023年收购三家公司，以增加我们现有的量子和金融科技控股投资组合。我们希望交涉的过程可以顺利完成，因此我暂时无法对此发表进一步的评论，但我可以向你们确认的事情，这三家公司包括一家极具前景的区块链开发公司，及一家去中心化娱乐博彩公司。”
“事实上，我们会选择先推行去中心化娱乐博彩公司，预计或会于2022年完成并看到成果。但无论先后次序，这些公司都将成为我们控股集团里令人兴奋的新项目，它们的蓬勃发展将会是公司建立的量子金融生态圈中不可或缺的一部分。”
FVP Trade公司期望于2024年推出首次公开募股（IPO）。
FVP Trade公司的量子金融生态圈趋完善后，公司便会寻求在纳斯达克交易所（NASDAQ）上市，估计市值高达50亿美元，公司现有的客户可选择上市后兑现其首次公开募股前股票，或继续持股以获得更多爆炸性的收益。
沃克先生举例，他为何坚信FVP Trade公司未来将让投资者获得更多的收益。
“早在2013年便以0.20美元的价格投资Coinbase公司的早期投资者，他们在Coinbase公司于2021年首次公开募股（IPO）时，以超过300美元的价格兑现股份。这群投资者们的资本回报率高达1500 倍，致使他们一跃成为真正的富人。我们预计当2024年时，FVP Trade 公司的早期投资者同样也会获得丰厚的回报。”
沃克先生受询及FVP Trades公司5年的计划和2025年愿景时，他认为FVP Trade 公司的量子金融生态圈将趋完善，公司所有的目标也都会圆满完成。
“我们预计公司于2025年所计划的项目，都将会通过2023年的收购计划而取得亮眼的成果。此外，公司凭借具备运用量子和区块链技术的能力，我预计公司的股价将比以往任何时候都来得要高，公司的愿景远远的比以往更加清晰。”
“我们的目标是推动完全去中心化的网络系统，提供完全去中心化完整生态圈的交易平台、社交媒体平台、娱乐博彩公司，并成为领先的量子金融解决方案提供商。
我们向投资者所提供的这些服务，奠定我们成为拥有最佳量子金融生态圈、世界领先差价合约经纪商的地位。”
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