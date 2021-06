ESTONIA, June 12, 2021 /EINPresswire.com/ -- Esmakordselt Green4Ever’is – stiilsed Altèra taime- ja lillepotid

Green4Ever pakub oma e-poes lisaks elutruudele kunsttaimedele nüüdsest ka valikut Altèra taimepotte, mis paistavad silma originaalse disaini, esteetilisuse ja funktsionaalsusega. Enam pole vaja teha järeleandmisi, sest lõpuks on võimalus valida täpselt enda maitsele vastava kuju, värvi ja vajalike mõõtmetega lillepott.

Itaalias toodetud Altèra potid jõudsid Green4Ever e-poodi väga lihtsalt põhjusel – lisaks meile endile tundsid omanäolisest valikust puudust ka me kliendid. Taimepottidel pole enam ainult praktiline ülesanne – pott ning taim peaksid üksteist täiendama, looma efektse terviku ning harmoneeruma ka kogu ümbritseva ruumiga.

Hetkel on Green4Ever e-poe valikus 16 potti, millest saab moodustada hulga variatsioone. Kõik 16 on erineva kujuga ning kliendi otsustada jääb sobiv värvitoon ning suurus. Valikus on madalaid ja kõrgeid, matte ja läikivaid, tagasihoidlikke ja efektseid, klassikalisi ja skulptuurseid – midagi igaühe maitsele.

Nii rohelised taimed kui värvikirevad õied on hubase sisekujunduse lahutamatuks osaks, sest toovad helgust ja sära igasse ruumi. Taime ja kogu interjööriga hästi kokkusobiv dekoratiivpott on omakorda boonuseks ning annab lisaväärtust. On aeg Altèra taimepottidele Green4Ever e-poes pilk peale visata ja üks värskenduskuur ette võtta!

Green4Ever’i kohta lähemalt

Green4Ever on kvaliteetseid kunsttaimi pakkuv e-pood, mille tootevalik on konkurentsitult Eesti suurim. Oleme tänu oma elutruudele toodetele saavutanud siinsel turul tugeva positsiooni. Kunsttaimi luues lähtume põhimõttest, et kui asetada kõrvuti elus- ja kunsttaim, siis poleks kahemeetriselt distantsilt võimalik kindlalt väita, kumb on kumb.

Omapäraste toodete kõrval annab ettevõttele väärtust ka pidevalt uuenev blogi, kus postituste eesmärk on nii informeeriv kui inspireeriv. Green4Ever väärtustab head klienditeenindust, peab oluliseks professionaalset suhtumist ja vahetut suhtlust. Meie missioon on, et inimesed saaksid ka siinses kliimas ilma lisatöö ja vaevanägemiseta olla läbi aasta roheluse, lopsakuse ja säravate õitega ümbritsetud.