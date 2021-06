Assessoria de Casamentos é uma empresa especialista no planejamento, organização e execução de casamentos. Como Organizar um Casamento Cerimonialista de Casamentos

"Você sonha e nós nos inspiramos a fazer parte da sua história!"

"Yes I do" é uma empresa especialista no planejamento, organização e execução de casamentos. ” — Luci Passos

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, June 8, 2021 / EINPresswire.com / -- Assessoria de Casamento Assessoria de Casamentos Yes I Do foi fundada em 2000 e vem fazendo parte deste momento tão importante para muitos casais. Nos dias de hoje os casamentos são eventos muito especiais e por este motivo acreditamos que é de fundamental importância a contratação de um serviço de assessoria de casamentos para desenvolver e construir cada detalhe do evento. Atuamos de forma a facilitar e vida do casal, mas sem tirar o a decisão de escolha de cada detalhe. Mesmo aqueles que nunca sonharam, ao se deparar com o planejamento do casamento, chegam rapidamente a conclusão de quão necessária é a contratação de uma empresa de organização de casamento, desta forma, nós identificamos os desejos, sonhos e exigências do casal, somamos a isso a identificação do perfil dos noivos e assim criamos o projeto do casamento.Como a nossa Assessoria de Casamentos Atua?Nossa assessoria de casamentos gerencia todas as etapas do processo, desde a contratação do buffet, o recebimento de presentes, o envio de convites aos convidados etc. Integramos todos os profissionais envolvidos no planejamento da festa, minimizando possíveis contratempos, e proporcionam ao casal uma tranquilidade para aproveitarem cada minuto da festa. O mais interessante de se contratar os serviços da Yes I Do é que sempre estamos antenado com o mercado do casamento, temos contato com os melhores fornecedores para todos os níveis de orçamento. Somos capazes de conseguir os melhores fornecedores a preços bem acessíveis, ou seja, nossa preocupação vai além da organização da festa, mas também inclui os cuidados com o orçamento do casal, que muitas vezes já está bem restrito. Pois sabemos que quando um casal dá início ao planejamento do casamento, possui expectativas que estão atreladas a uma infinidade de desejos, sonhos e objetivos que resultam em um evento de celebração do amor, a união de duas famílias e o nascimento de uma nova família. Por este motivo, temos com um dos pilares de nossa empresa de assessoria de casamentos a confiança, que somente é conquistada com o envolvimento desde o início da contratação dos nossos serviços.Qual o valor de uma Assessoria de casamento?Quando você decide começar a planejar um casamento, uma das questões mais importantes e talvez a mais difícil que você se perguntará será: "Qual o valor de uma Assessoria de casamento?"No mercado de assessoria de casamentos existem algumas formas de cobrança que se diferenciam de empresa para empresa, algumas podem cobrar uma porcentagem do custo total de produção, outras cobram uma taxa fixa pelos serviços oferecidos ou até mesmo montam um pacote de serviços personalizados conforme a necessidade do casal. A maioria das assessorias de casamentos oferecem três tipos de serviços:• Assessoria de casamento completa• Assessoria de casamento do dia (ou final)• Assessoria de casamento personalizada (ou parcial) Assessoria para casamento completaNormalmente tem um custo definido por projeto que é constituído por quatro etapas: planejamento, organização, execução e cerimonial. Serão realizadas diversas reuniões, a primeira os noivos utilizam para conversar sobre todos os seus desejos e sonhos, após esse primeiro encontro, será construído um projeto personalizado assim como o planejamento financeiro para o casamento.No plano de Assessoria de casamento completa as principais vantagens para os noivos são:1. Gestão completa do casamento.2. Minimiza possíveis problemas, devido à rede de fornecedores selecionados e ou analisados tecnicamente sobre sua capacidade.3. O Poder de negociação com os fornecedores devido ao volume de casamentos e grandes parcerias.Após um longo período de organização cheio de expectativas, escolhas importantes, preocupações, ansiedades e o desejo que tudo seja perfeito, como eles sempre sonharam. Chega o grande dia é hora de relaxar e deixar que a equipe de assessoras cuide para que tudo seja incrivelmente inesquecível, pois o controle da organização do dia também é atendido neste tipo de serviço.O valor da assessoria completa é personalizado para cada casal, ela é equivalente ao longo período de serviços prestados, que pode chegar em torno de 18 meses. Neste período a assessoria de casamento é responsável por todo projeto e todas as atividades para que não só no grande dia tudo flua perfeitamente, mas também para que os noivos aproveitem todo período da organização.Assessoria para casamento do dia (ou final)Destina-se aos noivos que assumem toda responsabilidade pelo planejamento do casamento, mas ainda podem contratar uma mão amiga para o grande dia e garantir que suas expectativas se tornem realidade. Embora este serviço seja normalmente contratado com antecedência, a assessoria de casamento não se envolve até 30 dias de antecedência do evento.Não deixe o nome te enganar: o serviço de assessoria do dia consiste em muitas atividades a serem realizadas antecipadamente. As responsabilidades incluem a criação de um cronograma detalhado, contatar os fornecedores para apresentações formais, verificando os cronogramas confirmando o dia e horário do casamento e informações dos contatos dos coordenadores das equipes, revisando cópias de todos os contratos para esclarecer todas as obrigações contratuais dos fornecedores.Definir roteiro do cerimonial em conjunto com os noivos, celebrante, orquestra e todos os participantes ativos da cerimônia. No dia do casamento, estará presente no local para receber os fornecedores e coordenar as equipes, garantindo que cada detalhe seja executado da maneira como os noivos contrataram.Com assessoria para o dia, os noivos garantem uma comunicação única com todos os fornecedores centralizando as informações, isso ameniza as preocupações e o estresse desnecessário dos noivos. Durante a cerimônia e a recepção, a função da assessoria é garantir que tudo funcione sem problemas. O objetivo é seguir o cronograma, mas caso algo saia do planejado e isso acontece com mais frequência que vocês imaginam, é responsabilidade da assessoria de casamento garantir que tudo se resolva sem estresse e de forma imperceptíveis para os noivos, familiares e convidados.O valor estimado para o serviço é elaborado conforme o perfil do casamento, número de convidados, duração da festa e local da cerimônia diferente da recepção. Requer uma equipe maior o que naturalmente altera o valor final.