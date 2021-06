Kaymera Technologies présente des solutions de sécurité pour les téléphones mobiles, au Salon Shield Africa à Abidjan

visit Kaymera at booth #B26 at Shield Africa 1 phone to protect it all operating system of kaymera technologies

Kaymera Technologies, le leader des solutions de sécurité des communications des téléphones portables arrive à Shield Africa 2021 à Abidjan.

J’ai passé des années à réfléchir à la façon dont pensent les assaillants. Je suis fier que Kaymera ait l’opportunité d’apporter cette expertise à l’Afrique.” — Dani Haloutz, Le président du conseil d’administration de Kaymera.

HERZELIYA, MERKAZ, ISRAEL, June 3, 2021 / EINPresswire.com / -- La société leader des solutions de sécurité pour telephones portables, Kaymera a confirmé aujourd’hui sa participation au Shield Africa 2021 à Abidjan . Cette année, Shield Africa s’est associé avec la République de Côte d’Ivoire et COGES Afrique pour accueillir plus de 3000 délégués d’Europe, d’Amérique, d’Afrique, d’Asie et d’Australie à l’Exposition internationale sur la Sécurité et la Défense 2021.Selon les organisateurs, l’exposition ShieldAfrica est une initiative africaine pour répondre aux défis de sécurité de l’Afrique. C’est l’exposition de sécurité et de défense de référence en Afrique, où les secteurs public et privé, les acteurs de défense et de sécurité rencontrent les fabricants industriels mondiaux.En tant que fournisseur de la première solution de sécurité des téléphones mobile pour les entreprises et Gouvernements, Kaymera déploie le plus haut niveau de cryptage pour protéger les données stratégiques, commerciales et personnelles sécurisées à l’abri de nombreuses menaces numériques.Shield Africa 2021 réunira les fabricants mondiaux et les fournisseurs de services de sécurité ainsi que les autorités, les acheteurs et les utilisateurs à travers l’Afrique pour présenter les meilleurs solutions de sécurité et de défense pour répondre aux besoins du marché local.Il est prévu que la population des villes africaines augmente au total d’environ un milliard d’ici l’an 2030, ce qui conduit les gouvernements et les autorités locales à faire face à des défis de sécurité croissants. L’objectif de l’évènement Shield Africa est de fournir des solutions aux nouveaux problèmes de sécurité auxquels les mégalopoles africaines vont bientôt faire face à cause d’un développement et d’une urbanisation rapide. Kaymera Technologies fait partie du cercle restreint de fournisseurs majeurs de solutions de sécurité pour contribuer à protéger les États africains, les identités naturelles, les acteurs économiques et la sécurité du commerce ; préserver la richesse humaine, les ressources naturelles et l’environnement ; combattre le terrorisme, le piratage, la fraude et le trafic illégal ainsi que fournir une expertise pour soutenir les entreprises privées et les institutions publiques.Le président du conseil d’administration de Kaymera, le général Dani Haloutz, ancien Chef d’Etat Major de Tsahal (Forces de Défense israéliennes), déclare : « J’ai passé des années à réfléchir à la façon dont pensent les assaillants. Sous mon commandement, mes unités militaires ont appris à anticiper l’inattendu. Les adversaires physiques et numériques ont de nombreuses similitudes et la clé pour vaincre les menaces sur les téléphones portables se trouve dans la préparation à l’inconnu. Je suis fier que Kaymera ait l’opportunité d’apporter cette expertise à l’Afrique. »Quand vous parcourrez les allées de Shield Africa 2021 à Abidjan, venez nous rendre visite au stand n°B-26 et découvrez une approche complètement nouvelle de la sécurité mobile avec l’équipe Kaymera.À propos de Kaymera Technologies :Kaymera est un fournisseur de solutions de Cybersécurité pour les téléphones mobiles.Leader du marché qui aspire à protéger les entreprises et Gouvernements (Police, Armee etc.) des cyber-attaques coûteuses et préjudiciables. Fondée en 2013, l’entreprise offre une solution complète et modulaire de sécurité pour les téléphones mobil.. Avec son siège situé à Herzliya en Israël, Kaymera fournit ses services à plus de 100 000 clients dans plus de 40 pays.Selon Oshri Asher, PDG de Kaymera et ancien Chef du département de la cybersécurité du bureau du Premier Ministre israélien : « Nous sommes impatients d’apporter notre technologie au cœur du monde des affaires et des Gouvernements, particulièrement en ces temps d’incertitudes politiques et économiques. Je suis sûr que Kaymera a beaucoup à apporter à cette industrie et j’ai hâte que nous coopérions avec les têtes pensantes de Shield Africa à la fois du côté des affaires et du côté de la technologie. »Kaymera crée un tout nouveau concept de la protection de l’identité et des données. L’entreprise met la confidentialité en avant en prévenant les cyber-attaques qui peuvent causer des dégâts, révéler et exploiter des informations sensibles en lien avec l’identité personnelle ou des documents commerciaux ou secrets d’Etat confidentiels.Les organisations gouvernementales et les grandes entreprises sont les clients les plus fréquents de Kaymera. Il n’y a pas besoin de rappeler que les plans, les rapports, les mémos, les documents et autres données sensibles souvent stockés sur des appareils mobiles doivent être protégés, et Kaymera aide les personnalités politiques et les représentants gouvernementaux à atteindre cet objectif.Cette gamme de produits inclut désormais une large variété de smartphones entièrement cryptés basés sur Google Pixel avec des options de sécurité avancées telles que le mode Caméléon, le mode Panique, les appels semi-sécurisés et bien plus encore, tout en fournissant une application de messagerie sécurisée pour les clients d’entreprises et les clients privés avec la capacité de gérer les appareils et les applications dans le cloud ou sur site selon les besoins du client.Pour plus d’informations sur Kaymera Technologies, veuillez visiter www.kaymera.com