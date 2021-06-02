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從京東到再造一個京東，劉強東到底經歷了什麼

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從京東到再造一個京東，劉強東到底經歷了什麼

此前，京东健康实现上市。在创立京东之前，直到京东健康上市，刘强东到底经历过什么？

此前，京東健康實現上市。在創立京東之前，直到京東健康上市，劉強東到底經歷過什麼？

此前，京東健康實現上市。在創立京東之前，直到京東健康上市，劉強東到底經歷過什麼？

HONG KONG, June 2, 2021 /EINPresswire.com/ -- 時間不停，步履不止，低調的京東還在加速，低調的劉強東正在無限接近“再造一個京東”的夢想！
12月8日，京東健康正式於香港聯交所主板上市，上市首日，京東健康股價上漲55.85%，總市值達3439.79億港元。
上市首日3439.79億港元的市值不僅超越了平安好醫生，還力壓3200億市值的阿裏健康。重壓之下的京東健康後發而先至！
其實京東這些年來，一直習慣在不可能中創造新的可能。
1989年，15歲的農村娃劉強東第一次出遠門，在輪船上賦詩一首：“願做出海蛟龍，不做南河刀鰍” ；幾年後，他如願以償地考入了他認為的“中國最好的大學”——中國人民大學，開始了“當官”的追夢之旅。

大學期間，為了養活自己，也是為了給家人分憂，劉強東給學校機房打過工，抄過幾百萬只信封，還學會了寫程式，他用辛苦賺來的錢在學校旁邊開了一家飯店，但是因為管理不善，這家飯店只開了8個月就關門大吉了；為了還債，已經放棄“當官”夢想的劉強東不得不到一家日本公司去上班。
生命如鐵，越是被猛烈敲打，越是能迸發出火花。
1998年，年僅24歲劉強東在北京中關村租了一個4平米的櫃檯，取名“京東多媒體”，即京東的前身。到了1999年底，劉強東的小店營業額已經有幾十萬的收入；但是就在公司生意做得風生水起之際，2003年的非典不期而至，膽大心細的劉強東經過幾天的思索，把目光轉向了互聯網。

2007年，劉強東在一眾投資人反對的情況下，“一意孤行”地決定自建物流，但是因為投入太大，京東物流早些年一直處於虧損的狀態，劉強東本人也一直被同行質疑和嘲笑。但是，黑暗過去，便會迎來光明！隨著2014年京東集團在美股上市，在爭議中孕育，也在爭議中成長的京東物流如今已成為京東的核心競爭力之一。

如今國內的大健康行業已形成超過10萬億的市場規模，但是目前互聯網醫療滲透率並不高，可以說，整個中國的大健康行業才剛剛起步，這其中有足夠大的產業機會和想像空間。在劉強東看來，京東健康一定要堅持長期主義價值，可以不急於盈利，如何為用戶提供優質、便捷、可負擔的醫藥產品及醫療健康服務，才是更重要的。正是在劉強東“長期主義價值”的指導下，京東健康的護城河也越修越寬。如今，繼今年6月達達集團美股上市和京東集團二次赴港上市後，京東健康也實現上市。

根據弗若斯特沙利文報告，按照2019年收入計算，京東健康是中國最大的線上醫療健康平臺，也是中國最大的線上零售藥房，市場份額為29.8%；今年上半年，京東健康盈利3.71億元，同樣超越了阿裏健康2.79億元的淨利潤。
不得不說，劉強東是個擅長抓住時機的人，從艱難創業到現在的京東和京東健康，他所經歷的磨難常人無法感受。但他在經歷這些之後，還能擁有如此格局和成就，是不得不令人欽佩的。

王肖肖
王肖肖
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