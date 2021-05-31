FVP Trade 举办首届全球线上会议。
亚洲市场对于我们而言是一个十分重要的新地区，它享负盛名并受到良好的监管。亚洲是世界高度发达经济体，体现了企业家精神与经济增长。我们非常期待在亚洲地区扩展业务，并与当地的监管机构和政府携手合作，通过可持续发展的方式，在当地发展我们所运营的行业”LONDON, UNITED KINGDOM, May 31, 2021 /EINPresswire.com/ -- FVP Trade是一家屡获殊荣的差价合约（CFD）经纪商，持续在亚太地区快速和积极地扩展业务，并于2021年5月22日（星期六）举办了首届全球线上会议。
— Mr Tim Booth CEO
这场会议的反应空前热烈，在会议高峰时期的出席人数达到了约3,000人的最高点，大家也见证了来自世界各地区崭新和设备齐全的FVP办公室。
在这场全球会议中，我们也有幸见证了两个区域的开幕仪式，驻中国长沙和厦门城市办公室的盛大开幕仪式。FVP Trade从3月份的试运行阶段至今仅仅两个月，现已在中国与周边国家设立令人难以置信和惊叹数量众多的办公室，同时为FVP Trade设定的目标，2021年底在全球落实50家新办公室打下了坚实基础。
当天的分享嘉宾包括亚太地区副总监周先生（Mr. Samuel）和前首席风险官沃克先生（Mr. Keith Walker），他目前担任亚洲市场拓展部的首席业务发展总监。
沃克先生在他的分享中提及他的愿景，即在整个亚太地区开设最少50家办公室，而如今实现这个目标指日可待。此外，他也谈到公司所即将推出的FVP社区APP推介礼暨中秋联欢会。
沃克先生也分享了关于FVP Trade 公司在未来5年雄心勃勃的计划，包括公司的首次公开募股（IPO）股份将于2022年开始进行内部交易。他补充，公司也将于2023年收购一家极具前景的区块链开发公司，及一家去中心化娱乐博彩公司，以完善公司的量子金融生态系统。
他随后说道，他很满意上述的开幕仪式，并感谢团队背后所付出的努力。
“我对能亲眼见证新办公室的落成，以及给团队带来乔迁之喜而感到十分自豪。我们的团队为了实现扩展业务计划的目标，大家在背后付出很多的心血和辛勤耕耘。我们这里组建成一支出色的团队，我期待不久后可与市场上一些顶级的领导者会面。”
另一方面，FVP Trade的首席执行官乔纳森·格林先生（Mr. Jonathan Greene）表示，他期待公司将业务扩展至亚洲国家和地区。
“FVP Trade将把世界一流的金融服务平台、快速执行、透明的定价和先进的交易工具，引入亚洲地区这块充满活力的零售和机构市场，我对未来的发展感到兴奋不已。”
他补充说，公司在过去3年也积极将业务扩展至全球。
“FVP Trade在过去3年积极地在全球其他市场拓展业务。我十分乐意向包括中国、越南、印尼、日本、韩国、新加坡，以至整个东亚和东南亚地区等亚洲国家的零售投资者，向他们提供同等水准的复杂金融产品、透明的定价、精准分析、快速执行和先进的交易工具。”
这场全球线上会议恰逢FVP Trade运营第4年，也作为其全球增长策略的一部分，即在2025年之前巩固FVP Trade作为全球十大差价合约（CFD）经纪商的地位。
格林先生指出，诚信是公司运营之本，也是公司在市场立足的基础。
“我们对客户提供优质服务的承诺，让我们能在众多竞争者中独占鳌头。我们对产品作建模过程，使我们的投资者可自主使用所需的工具、专家对市场的慧眼与客户服务，让他们在交易中取得成功。”
此外， FVP Holdings首席执行官蒂姆·布斯先生（Mr. Tim Booth）说，公司放眼庞大的亚洲市场。
“亚洲市场对于我们而言是一个十分重要的新地区，它享负盛名并受到良好的监管。亚洲是世界高度发达经济体，体现了企业家精神与经济增长。我们非常期待在亚洲地区扩展业务，并与当地的监管机构和政府携手合作，通过可持续发展的方式，在当地发展我们所运营的行业。”
关于FVP Trade
FVP Trade是一家屡获殊荣的全球外汇和差价合约在线交易平台，它凭借其为全球客户提供卓越的执行力、声誉卓著的客户服务而远近闻名。FVP Trade 由美国全国期货协会（NFA）监管，受加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的监管，拥有货币服务业务金融监管（MSB）。FVP Trade最近获认可注册WikiFX天眼保障中心计划（EPC）中最高等级的法律援助A等级，如果客户在不可预见的情况下失利，案件经审核后可获得价值10,000美元的赔付保障。
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