One position available on the Oregon Confined Animal Feeding Operation’s (CAFO) Advisory Committee

The Oregon Department of Agriculture’s CAFO Program has an open membership seat available for one position representing the public for the CAFO Advisory Committee (CAC).

The CAFO Advisory Committee was formed in October 2002. The CAC membership includes technical advisors from various agencies, representatives from the different types of permitted CAFO operations including beef, poultry, dairy and swine, and two members of the public who volunteer their time. The Committee was established by Oregon Administrative Rule 340.051.0030.

Oregon Department of Agriculture (ODA) strives for open and inclusive communication with the public and regulated communities regarding ODA’s regulatory activities. The committee membership consisting of industry and public members allows for open and constructive dialogue representing a variety of perspectives about the program’s operations. ODA also collects input from the Advisory Committee and the general public on proposed CAFO rules or rule revisions.

Meetings and location

CAC meetings are held three times a year on the second Thursday of April, July and October from 1:30 p.m. to 3:30 p.m. The meetings are held at the ODA Salem office, but if you are unable to attend in person, call-in information or virtual options are available. All CAC meetings are open to the public. You can access and listen to past CAC meeting recordings (under “Minutes”) and access meeting agendas at: https:/oda.direct/Meetings

If you are interested in being considered for a Public Seat on the CAFO Advisory Committee, please provide:

A letter of interest and qualifications Applicants may attach letters of support from an organization if they represent an organization, but this is not a required part of the public member application.

Email your letter of interest to wmatthews@oda.state.or.us or mail to:

Wym Matthews, Manager

CAFO Program

Oregon Department of Agriculture

635 Capitol St. NE

Salem, OR 97301

Un puesto disponible en el Comité Asesor de la Operación de Alimentación de Animales Confinados de Oregon (CAFO)

El Programa CAFO del Departamento de Agricultura de Oregon tiene un puesto de membresía disponible para un posición que representa al público para el Comité Asesor de CAFO (CAC).

El Comité Asesor de CAFO se formó en octubre de 2002. La membresía del CAC incluye asesores técnica de varias agencias, representantes de los diferentes tipos de operaciones de CAFO permitidas, incluyendo carne de res, aves, productos lácteos y porcinos, y dos miembros del público que ofrecen su tiempo. El Comité fue establecido por la Regla Administrativa de Oregon 340.051.0030

El Departamento de Agricultura de Oregon (ODA) se esfuerza por lograr una comunicación abierta e inclusiva con el público y las comunidades reguladas con respecto a las actividades regulatorias de ODA. La membresía del comité que consiste en miembros de la industria y el público permite un diálogo abierto y constructivo que representa una variedad de perspectivas sobre las operaciones del programa. ODA también recopila información del Comité Asesor y del público en general sobre las reglas propuestas de CAFO o las revisiones de las reglas.

Reuniones y ubicación

Las reuniones del CAC se llevan a cabo tres veces al año el segundo jueves de abril, julio y octubre a partir de la 1:30 p.m. a las 3:30 p.m. Las Reuniones se llevan a cabo en la oficina de ODA en Salem, pero si no puedes asistir en persona, hay disponibles opciones virtuales o de información telefónica. Todas las reuniones del CAC están abiertas al público. Puede acceder y escuchar grabaciones de reuniones anteriores de CAC (en “minutos”) y acceder a las agendas de las reuniones en: https:/oda.direct/Meetings

Si está interesado en ser considerado para un puesto en el Comité Asesor de CAFO, proporcione:

Una carta de interés y calificaciones Los solicitantes pueden adjuntar cartas de apoyo de una organización si representan a una organización, pero esta no es una parte obligatoria de la solicitud de miembro público.

Envíe su carta de interés por correo electrónico a wmatthews@oda.state.or.us o envíela a:

Wym Matthews, Manager

CAFO Program

Oregon Department of Agriculture

635 Capitol St. NE

Salem, OR 97301