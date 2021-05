Dietsmann Nederlandse sponsor MissionH24, dat prototype waterstofaangedreven racewagen ontwikkelt voor 24u Le Mans

Bovenaanzicht van de MissionH24 racewagen Schuin bovenaanzicht van de MissionH24 racewagen Perspectief-aanzicht van de MissionH24 racewagen

Dietsmann Nederlandse sponsor MissionH24, dat een prototype waterstofaangedreven racewagen ontwikkelt voor de 24-uurs race van Le Mans.

Deze sponsorovereenkomst met het Mission H24 racing team is uiterst relevant voor onze rol in de energie-industrie.” — Peter Kutemann, oprichter en CEO van Dietsmann

BREDA, NEDERLAND, May 28, 2021 / EINPresswire.com / -- Het Nederlandse bedrijf Dietsmann , onderhoudsdienstverlener in de energiesector, zet verder in op duurzaamheid. Het bedrijf heeft een naam opgebouwd met zgn. 'Predictive Maintenance', het strategisch gepland onderhouden van olie-, gas- en elektriciteitscentrales om deze zo efficiënt mogelijk, en met minimale belasting van het milieu, te laten draaien. Naast duurzame onderhoudsmethoden voor conventionele energiewinning, richt Dietsmann zich ook meer en meer op hernieuwbare energie. Het bedrijf tekende deze week een sponsorovereenkomst met MissionH24 , dat een prototype van een waterstof-elektrisch aangedreven racewagen ontwikkelt voor de 24-uurs race van Le Mans.Peter Kutemann, oprichter en CEO van Dietsmann, ziet de 24-uur van Le Mans als de perfecte metafoor voor de geavanceerde onderhoudsstrategieën van zijn onderneming: "Dit is uiterst relevant voor onze rol in de energie-industrie. Wij zijn een pioniersbedrijf, dat voortdurend vooruitloopt op ontwikkelingen in de energievoorziening. We moeten in de race blijven, hoe dan ook. Onze rol als sponsor van een duurzaam aangedreven racewagen op dit hoge niveau past daar perfect in. Het sluit ook mooi aan op onze historie als sponsor van de auto- en motorsport, om nu een actieve rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van waterstof als een belangrijke, schone bron van energie voor mobiliteit."Jean-Michel Bouresche, MissionH24 Operations Manager, is heel gelukkig met de deal: "Dietsmann doet technologisch baanbrekend werk in de energiesector, om net als wij een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen. Het is geweldig om zo de handen ineen te slaan met de energietransitie en het belang van maatschappij en milieu voor ogen."Dietsmann maakt zich al jaren sterk voor duurzaam en verantwoord onderhoud in de energieproductie. Het private bedrijf heeft zich sinds 2011 gecommitteerd aan de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties en hanteert sinds 2020 ook de ESG-bestuurscriteria (Environmental, Social and Corporate Governance). Het operationele kantoor van het bedrijf is gevestigd in Monaco, waar Dietsmann zich recent ook heeft aangesloten bij het Energietransitiepact, waarmee het prinsdom de uitstoot van broeikasgassen wil verminderen.