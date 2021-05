Dietsmann sponsorise MissionH24, programme préparant l’introduction de prototypes électriques-hydrogène aux 24h du Mans

Vue du dessus de la voiture de course MissionH24 Vue d'angle du dessus de la voiture de course MissionH24 Vue trois-quart du devant de la voiture de course de MissionH24

Dietsmann sponsorise le programme MissionH24 qui prépare l’arrivée des prototypes de course électriques-hydrogène aux 24 Heures du Mans.

MONACO, May 28, 2021 / EINPresswire.com / -- En tant que spécialiste indépendant en maintenance, Dietsmann renforce son engagement en faveur de la durabilité dans le secteur énergétique. L’entreprise fut pionnière en maintenance prédictive, un moyen de minimiser les coûts et l’impact environnemental des installations industrielles. En plus d’investir dans la Maintenance Durable pour les centrales de production d’énergie, Dietsmann étend ses activités dans le secteur des énergies renouvelables. Une stratégie soulignée cette semaine par la signature d’un contrat de sponsoring avec MissionH24 , le programme qui prépare l’arrivée des prototypes électriques-hydrogène aux 24 Heures du Mans en 2024.Peter Kutemann, fondateur & PDG de Dietsmann, considère la voiture de course du Mans comme étant la parfaite métaphore des stratégies de maintenance avancées de l’entreprise: « Nous considérons qu’elle est d’une grande pertinence pour notre rôle dans le secteur de l’énergie. Nous sommes une entreprise pionnière. Nous nous adaptons constamment à l’évolution du secteur de l’énergie avec l’objectif ultime de rester dans la course, quoi qu’il en coûte. Le contrat de sponsoring avec MissionH24 pour une voiture de course motorisée durablement correspond parfaitement à cette vision. Être impliqué dans le développement de l’hydrogène en tant que source d’énergie propre pour la mobilité est aussi la prochaine étape logique dans notre longue histoire de sponsoring des sports automobiles. »Jean-Michel Bouresche, Responsable des Opérations de MissionH24, a exprimé son enthousiasme pour ce nouveau sponsoring, en disant « qu’en tant qu’acteur de pointe de l'ingénierie dans l'ensemble du secteur énergétique, Dietsmann est une société qui travaille au quotidien, comme nous, à construire le monde de demain. En nous rejoignant, Dietsmann adresse un signal fort : ensemble nous contribuons à la transition énergétique, la responsabilité sociale et environnementale. »Le contrat de sponsoring avec MissionH24 démontre l’engagement constant de Dietsmann en faveur de la maintenance durable. L’entreprise est signataire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2011 et a intégré les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise en 2020.Avec son bureau de coordination basé à Monaco, Dietsmann a récemment rejoint le Pacte National pour la Transition Energétique de la Principauté, un dispositif d’engagement centré autour de trois axes : la mobilité, les déchets et l’énergie.-------------------------------------------------------------------------Notes pour le rédacteurDietsmann, entreprise hollandaise privée multi-locale, est l'un des précurseurs mondiaux de la Maintenance Prédictive Avancée dans l'industrie de l'énergie. Elle a pour clients quelques-unes des plus importantes entreprises du secteur. Le Groupe considère la robotique, l'analyse des mégadonnées ainsi que l'ingénierie de maintenance comme étant des instruments cruciaux pour l'optimisation de la production et de la sécurité ainsi que pour la réduction des émissions dans l'environnement. Ainsi, Dietsmann investit dans la digitalisation de la maintenance afin d’ouvrir la voie vers l’Opération & la Maintenance Intelligente de demain.MissionH24 est un programme développé conjointement par l’Automobile Club de l’Ouest, organisateur des 24 Heures du Mans, et GreenGT, spécialiste des solutions électriques-hydrogène de forte puissance, notamment en matière de propulsion de véhicules. MissionH24 prépare l’introduction d’une catégorie réservée aux prototypes électriques-hydrogène lors des 24 Heures du Mans 2024. MissionH24 est conjointement dirigée par Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, et Christophe Ricard, Président de GreenGT.