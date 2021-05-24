FVP Trade 獲得外匯行業權威的外匯交易商、經紀商查詢平臺WikiFX的支持，成功在它們的平臺占一席之位，加入其天眼保障中心計劃（EPC），為客戶安全交易保駕護航。
WikiFX和客戶所給予高度評級而感到十分欣喜，同時將繼續努力創造更卓越的成就。”LONDON, UNITED KINGDOM, May 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- 在過去數年，FVP Trade與來自世界各地的客戶一起在全球範圍內不斷壯大。雖然FVP Trade的業務持續擴展，但初心不變維持主要目標，即提供出色的客戶服務並讓他們對交易資金抱持著絕對的安心。
— Mr Jonathan Greene CEO
FVP Trade 最近在 WikiFx 達到7.05/10評級備受重視，因此獲認可註冊WikiFX天眼保障中心計劃（EPC）中最高等級的法律援助A等級，為客戶提供額外的保證和保障。
根據法律援助A等級，如果客戶在不可預見的情況下失利，則法律援助A等級將為客戶提供價值10,000美元的賠付保障。
FVP Trade由美國全國期貨協會（NFA）監管，受加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）的監管，擁有貨幣服務業務金融監管（MSB）。通過天眼保障中心計劃（ EPC）的多重保護，讓客戶的每筆交易安心無虞。
FVP Trade的首席執行官喬納森•格林（Jonathan Greene）表示，他對公司獲得
WikiFX和客戶所給予高度評級而感到十分欣喜，同時將繼續努力創造更卓越的成就。
“我們FVP Trade獲認可註冊法律援助A最高等級，這是團隊辛勤付出的成果，也為我們的客戶增加了一層強而有力的保障。”
什麽是天眼保障中心計劃（EPC）？
這項WikiFX保護項目將針對因經紀商破產，而造成損失的投保交易者進行相應賠付。
WikiFX推出天眼保障中心計劃（ EPC）以補償交易者的損失。這項計劃作為是WikiFX的重點項目，也是中國首個免費的外匯賠付計劃。天眼保障中心計劃（EPC）自開跑以來，WikiFX便不間斷地精益求精，致力於通過天眼保障中心計劃（EPC）專業的團隊為投資者提供服務，覆蓋範圍最大化、公正和不偏倚的運作、以及透明化的程序。這項計劃成功吸引了外匯投資者和經紀商的興趣。
專業的團隊
天眼保障中心計劃（EPC）的理事會和仲裁委員會，均由外匯領域大部分曾從事經紀商工作的專家所組成，他們在數十年的外匯交易中累積了豐富的經驗和紮實的專業知識。這支專業的團隊能更高效率地解決交易者們緊迫的需求。
覆蓋範圍最大化
根據天眼保障中心計劃（EPC）的規則，WikiFX將從合規經紀商處收取一筆押金，作為其交易者的保證金。如果交易者的經紀商陷入任何問題，這筆保證金將幫助交易者減少他們的損失。對於曾在WikiFX官網登記天眼保障中心計劃（EPC）的交易者，如果他們在經紀商宣布破產後6個月之內未能成功提取賬戶余額，在經審核達到賠付條件後，天眼保障中心計劃（EPC）將對他們的損失進行賠付，每人最高可獲賠5萬人民幣。
公正和不偏倚的運作
WikiFX將根據其WikiFX評級為經紀商估算適當的保證金，一般上評級較低的經紀商是需要付出較高的金額。此外，為了確保天眼保障中心計劃（EPC）的公正性，以及交易者當面對任何可能發生的利益沖突時的權利，（EPC）理事會將監督（EPC）仲裁委員會的運作，確保當處理交易者索償要求時，仲裁委員會、評估小組和審查小組將根據事實作出獨立和公正的決定。
透明化的程序
一旦啟動天眼保障中心計劃（EPC）的賠付程序，WikiFX將對外公開詳細的賠付程序，及任何交易者所想知道重要的信息，交易者可輕易通過訪問WikiFX應用程序和瀏覽www.wikifx.com官網獲知詳情，賠付程序包括以下步驟：
- 申請人登記和提交信息
- 啟動天眼保障中心計劃（EPC）審核申請人的信息
- 部門將公示符合條件的申請人名單
- 賠付受益人簽訂協議
- 賠付案件公之於眾
投資者也可掃描二維碼並加入微信小組，以獲得關於天眼保障中心計劃的申請指南和最新消息。
總結
WikiFX將在未來繼續執行天眼保障中心計劃（EPC），不負投資者和客戶的期望和所給予的支持，努力創造出一個更安全和良好的外匯環境。
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