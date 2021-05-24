FVP Trade 获得外汇行业权威的外汇交易商、经纪商查询平台WikiFX的支持，成功在它们的平台占一席之位，加入其天眼保障中心计划（EPC），为客户安全交易保驾护航。
WikiFX和客户所给予高度评级而感到十分欣喜，同时将继续努力创造更卓越的成就”LONDON, UNITED KINGDOM, May 24, 2021 /EINPresswire.com/ -- 在过去数年，FVP Trade 与来自世界各地的客户一起在全球范围内不断壮大。虽然FVP Trade的业务持续扩展，但初心不变维持主要目标，即提供出色的客户服务并让他们对交易资金抱持着绝对的安心。
— Mr Jonathan Greene CEO
FVP Trade 最近在 WikiFx 达到7.05/10评级备受重视，因此获认可注册WikiFX天眼保障中心计划（EPC）中最高等级的法律援助A等级，为客户提供额外的保证和保障。
根据法律援助A等级，如果客户在不可预见的情况下失利，则法律援助A等级将为客户提供价值10,000美元的赔付保障。
FVP Trade 由美国全国期货协会（NFA）监管，受加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）的监管，拥有货币服务业务金融监管（MSB）。通过天眼保障中心计划（ EPC）的多重保护，让客户的每笔交易安心無虞。
FVP Trade的首席执行官乔纳森·格林（Jonathan Greene）表示，他对公司获得
WikiFX和客户所给予高度评级而感到十分欣喜，同时将继续努力创造更卓越的成就。
“我们FVP Trade获认可注册法律援助A最高等级，这是团队辛勤付出的成果，也为我们的客户增加了一层强而有力的保障。”
什么是天眼保障中心计划（EPC）？
这项WikiFX保护项目将针对因经纪商破产，而造成损失的投保交易者进行相应赔付。
WikiFX推出天眼保障中心计划（ EPC）以补偿交易者的损失。这项计划作为是WikiFX的重点项目，也是中国首个免费的外汇赔付计划。天眼保障中心计划（EPC）自开跑以来，WikiFX便不间断地精益求精，致力于通过天眼保障中心计划（EPC）专业的团队为投资者提供服务，覆盖范围最大化、公正和不偏倚的运作、以及透明化的程序。这项计划成功吸引了外汇投资者和经纪商的兴趣。
专业的团队
天眼保障中心计划（EPC）的理事会和仲裁委员会，均由外汇领域大部分曾从事经纪商工作的专家所组成，他们在数十年的外汇交易中累积了丰富的经验和扎实的专业知识。这支专业的团队能更高效率地解决交易者们紧迫的需求。
覆盖范围最大化
根据天眼保障中心计划（EPC）的规则，WikiFX将从合规经纪商处收取一笔押金，作为其交易者的保证金。如果交易者的经纪商陷入任何问题，这笔保证金将帮助交易者减少他们的损失。对于曾在WikiFX官网登记天眼保障中心计划（EPC）的交易者，如果他们在经纪商宣布破产后6个月之内未能成功提取账户余额，在经审核达到赔付条件后，天眼保障中心计划（EPC）将对他们的损失进行赔付，每人最高可获赔5万人民币。
公正和不偏倚的运作
WikiFX将根据其WikiFX评级为经纪商估算适当的保证金，一般上评级较低的经纪商是需要付出较高的金额。此外，为了确保天眼保障中心计划（EPC）的公正性，以及交易者当面对任何可能发生的利益冲突时的权利，（EPC）理事会将监督（EPC）仲裁委员会的运作，确保当处理交易者索偿要求时，仲裁委员会、评估小组和审查小组将根据事实作出独立和公正的决定。
透明化的程序
一旦启动天眼保障中心计划（EPC）的赔付程序，WikiFX将对外公开详细的赔付程序，及任何交易者所想知道重要的信息，交易者可轻易通过访问WikiFX应用程序和浏览www.wikifx.com官网获知详情，赔付程序包括以下步骤：
- 申请人登记和提交信息
- 启动天眼保障中心计划（EPC）审核申请人的信息
- 部门将公示符合条件的申请人名单
- 赔付受益人签订协议
- 赔付案件公之于众
投资者也可扫描二维码并加入微信小组，以获得关于天眼保障中心计划的申请指南和最新消息。
总结
WikiFX将在未来继续执行天眼保障中心计划（EPC），不负投资者和客户的期望和所给予的支持，努力创造出一个更安全和良好的外汇环境。
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