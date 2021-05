Creatio expandiert in der DACH-Region und investiert in ein neues Rechenzentrum in Frankfurt

BOSTON, MA, USA, May 3, 2021 / EINPresswire.com / -- Creatio , ein globales Softwareunternehmen, das eine führende Low-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM anbietet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen aufgrund des schnellen Wachstums in der DACH-Region in ein neues Rechenzentrum in Frankfurt investiert hat. Diese Anlage steht nun Creatio-Kunden in Europa zusätzlich zu den bestehenden europäischen Rechenzentren in Großbritannien, Irland und den Niederlanden zur Verfügung und soll die Leistung der Plattform weiter verbessern und die Effizienz für Unternehmen in der Region steigern.Die Lösung von Creatio wird in sicheren Rechenzentren weltweit gehostet, so das Unternehmen aus jeder Region den nächstgelegenen Standort wählen können, um maximale Produktivität zu gewährleisten. Mehrere globale Rechenzentrumsstandorte stellen zudem sicher, dass die regionalen gesetzlichen Anforderungen zum Schutz personenbezogener Daten erfüllt werden. Autorisierte Hosting-Provider bieten das nötige Maß an Datensicherheit und verhindern den unbefugten Zugriff auf die in der Cloud gespeicherten Informationen."Wir expandieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen mit unserem großen Partnernetzwerk sehr schnell. Wir sind begeistert, dass wir unsere Dienstleistungen dank der neuen Niederlassung in Deutschland erweitern können. Jetzt können noch mehr Unternehmen in der DACH-Region ein Low-Code-Unternehmen mit Creatio gründen und innovativ sein, um in dem sich schnell verändernden Umfeld erfolgreich zu sein", sagt Andie Dovgan, Chief Sales Officer, Global Markets bei Creatio.Über CreatioCreatio ist ein globales Softwareunternehmen, das eine führende Low-Code-Plattform für Prozessmanagement und CRM anbietet. Das Unternehmen kombiniert eine intuitive Low-Code-Plattform, Best-in-Class-CRM und ein robustes BPM in einer einzigen Lösung, um Vertrieb, Marketing, Service und Betrieb für mittelständische und große Unternehmen zu beschleunigen. Creatio wird von den wichtigsten Branchenanalysten als Marktführer anerkannt und ist zusammen mit Hunderten von Partnern in 110 Ländern weltweit tätig.Weitere Informationen finden Sie unter www.creatio.com