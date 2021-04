No Dia do Índio, linguista mostra importância do multiculturalismo na aprendizagem

Conheça palavras do cotidiano que têm origem indígena

SãO PAULO, BRAZIL, April 19, 2021 /EINPresswire.com/ -- No dia 19 de abril comemora-se o Dia do Índio – uma homenagem aos povos nativos que tiveram papel fundamental na formação cultural e linguística brasileira. O IBGE identificou mais de 305 povos indígenas.

Há três troncos linguísticos indígenas identificados no Brasil. O mais conhecido popularmente é o Tupi-Guarani, seguido pelo Jê e Arauak. O Tupi-Guarani é designado para definir cerca de dez famílias linguísticas do tronco tupi. A origem do Tupi é o Tupinamba. Já o Guarani é falado até hoje pelos povos guarani, guarani-kaiowá, guarani-ñhandeva e guarani-mbyá.guarani-mbyá.

Mas não são apenas os índios que falam o Tupi. Há muitas palavras e expressões que foram incorporadas no portuguesno portugues. Arara, por exemplo, significa “aves de muitas cores”, enquanto a Capivara é “o comedor de capim” e o Jacaré, “aquele que olha de lado”.

Para a linguista Camila Rocha Irmer do aplicativo de idiomas Babbel, que é considerada uma das empresas de educação mais inovadoras do mundo, o multiculturalismo é um sistema de transformações sociais que auxilia no processo de aprendizagem de um idioma. “O estudo de línguas está conectado às mudanças sociais e ao processo cultural e informativo de outra região”.

No Brasil, o Guarani é falado por mais de 26 mil pessoas. No Paraguai, é considerado um dos um dos idiomas oficiais do país juntamente com o espanhol. Nos serviços públicos, inclusive, é oferecido atendimento nos dois idiomas.

A celebração do Dia do Índio tem como propósito não só a preservação de uma cultura muito importante no passado das Américas, mas ainda muito presente no dia-a-dia da vasta população e na disseminação do conhecimento desses povos.

