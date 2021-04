ODA seeks two people to join the Fertilizer Research Committee

The Oregon Department of Agriculture (ODA) has two positions open on the Fertilizer Research Committee. One member must represent the fertilizer, agricultural amendment, or agricultural mineral industry, and the other will be a member of the public. People interested in the public position must have no involvement in the manufacture or distribution of fertilizer, agricultural amendment, mineral, or lime products.

The committee advises the ODA director on funding grants for research and development related to the interaction of fertilizer, agricultural amendment, agricultural mineral or lime products with groundwater or surface water.

The Fertilizer Research Committee consists of seven (7) people, including the director of ODA or designee, two public members, three members representing industry, and one member representing Oregon State University. Members of the committee are appointed by the ODA director and serve a two-year term.

Meetings are held as necessary to review project proposals and reports discuss progress and advise the program on solicitations for new proposals. Members are asked to review and rate project submissions.

To be considered for the Fertilizer Research Committee, please email a letter of interest and qualifications to wmatthews@oda.state.or.us or mail to:

Wym Matthews Oregon Department of Agriculture 635 Capitol St. NE Salem, Oregon 97301

For more information about the Fertilizer Research Committee, please see Oregon statute information at https://oda.fyi/ORS633.

ODA busca dos miembros para unirse al Comité de Investigación de Fertilizantes

El Departamento de Agricultura de Oregón (ODA) tiene dos posiciones abiertas en el Comité de Investigación de Fertilizantes. Un miembro debe representar a la industria de fertilizantes, enmiendas agrícolas o minerales agrícolas, y el otro será un miembro del público. Las personas interesadas en el puesto público no deben participar en la fabricación o distribución de fertilizantes, enmiendas agrícolas, minerales o productos de cal.

El comité asesora a la Directora del Departamento sobre el financiamiento de subvenciones para investigación y desarrollo relacionados con la interacción de fertilizantes, enmiendas agrícolas, minerales agrícolas o productos de cal con aguas subterráneas o superficiales.

El Comité de Investigación de Fertilizantes consta de siete (7) personas, incluyendo la Directora de ODA o su designado, dos miembros públicos, tres miembros que representan a la industria y un miembro que representa a la Universidad Estatal de Oregón. Los miembros del Comité son nombrados por la Directora de la ODA y sirven por un período de dos años.

Las reuniones se llevan a cabo según sea necesario para revisar las propuestas de proyectos y los informes, para discutir el progreso y asesorar al programa sobre las solicitudes de nuevas propuestas. Se solicita a los miembros que revisen y califiquen las presentaciones de proyectos.

Para ser considerado para el Comité de Investigación de Fertilizantes, envíe por correo electrónico una carta de interés y calificaciones a wmatthews@oda.state.or.us o envíela a:

Wym Matthews Departamento de Agricultura de Oregón 635 Capitol St. NE Salem, Oregón 97301

Para obtener más información sobre el Comité de Investigación de Fertilizantes, consulte la información sobre los estatutos de Oregón en https://oda.fyi/ORS633.