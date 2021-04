Le plus beau projet sur lequel on peut travailler, c’est soi-même

PARIS, FRANCE, April 6, 2021 / EINPresswire.com / -- Laetitia Gallois diététicienne - Nutritionniste en cabinet libéral à Vincennes, enseignante et formatrice.“Je suis passionnée par la cuisine, le premier traitement de tous les maux selon moi. Un mot : Plaisir!"Aucune restriction n'est permise dans ma philosophie de la diététique. Tout peut être consommé à condition de garder la notion d'équilibre.L'alimentation doit inspirer convivialité, partage et plaisir gustatif. L'obésité est une pathologie qui me touche personnellement et son combat est une priorité, surtout pour nos jeunes.”Nous souhaitons tous adopter un mode de vie sain sur le long terme mais le manque de temps prend une place importante. Pour cela Laëtitia Gallois a mis en place des menus personnalisés destinés aux personnes qui souhaitent perdre du poids, gagner en masse et s’assurer une alimentation équilibrée.Vous trouverez sur son site internet https://www.laetitiagallois.com différents niveaux d’abonnements qui vous permettront d’accéder à une liste de courses avec laquelle vous pourrez préparer vos recettes personnalisées.L’équilibre alimentaire est son maître mot, elle vous donne l’opportunité de regrouper protéines, féculents, légumes, fruits et laitage si nécessaire dans des repas sains et délicieux. Les professionnels et amateurs de cuisine n’auront plus qu’à reproduire ce que cette nutritionniste leur propose. Gain de temps et d'énergie garantie.Laëtitia établit ses recettes personnalisées par profil et prend en considération tous les besoins nutritionnels dont vous avez besoin.Son but premier est de vous donner des résultats efficaces et durables tout en profitant de ce que vous aimez manger.Pour cela, elle met à disposition sur son site internet deux étapes faciles pour obtenir votre menu. Il vous suffira de remplir le formulaire et de choisir votre abonnement.Il est temps pour vous de manger sans mesure!