居安思危展韌性 德商IGEL Endpoint OS助攻企業資安精簡轉型
高效能、高穩定IGEL Endpoint OS 鞏固企業資安的防禦力，打造資安一條龍服務 加乘企業營運力道。NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, March 30, 2021 /EINPresswire.com/ -- 5Ｇ帶來的巨量物聯網布建以及後疫情時代的產業數位使用，企業將面臨層出不窮的網路詐騙，勒索病毒各種類型的駭客攻擊，甚至出現變種病毒的超級變化球，潛在的未知危機中，企業更須先見之明，進行超前部署資安防護與轉型。
台灣高科技產業以完整的軟硬體供應鏈，佔有舉足輕重的市場，企業資安防護，亟需全方位的升級與轉型，在考量現有電腦設備以及軟體預算成本之下，企業的生產製造如何建立安全穩定的資安防護，並搭配智慧管理簡化流程提升生產效率，成為目前台灣高科技產業迫在眉梢且欲尋解方的問題。
高效能、高穩定IGEL Endpoint OS 鞏固企業資安的防禦力
為此，全球精簡型電腦領導廠商公信電子所代理的歐洲第一大精簡型電腦軟硬體解決方案商-德國IGEL科技的終端設備管理作業系統（IGEL Endpoint OS），透過建立高效能、高安全的虛擬桌面架構(VDI )管理工作環境，展現IGEL Endpoint OS的管理套件兼具高相容以及唯讀的設計優點，有效幫助企業阻擋駭客攻擊透過入口端（如：員工使用的電腦）滲透到企業內部網路端，讓企業免於駭客勒索的恐懼，解決資安風險管控的棘手問題。
IGEL科技專精於精簡型電腦軟硬體開發已超過三十年，企業服務經驗包含2020 Fortune 500大、Coca Cola等歐美知名企業，2020年因應疫情，隨著辦公型態的改變，IGEL為企業推出符合居家辦公需求的高資安等級的解決方案，不僅在北美市場以前三大之姿持續獲得企業的廣泛應用，進而在企業資安領域中，更成為僅次HP、DELL成為全球第四大的提供完整精簡型電腦軟硬體解決方案的供應商。
公信電子看重IGEL 在歐美厚實的企業資安服務經驗，以及疫情之後的台灣，企業資安防護更需鞏固的關鍵時刻，公信電子、IGEL 攜手合作，延伸亞洲為服務範圍，先立足台灣拓展終端設備管理軟體業務，為台灣高科技產業建構更高等級、可靠具韌性的資安防禦服務。
打造資安一條龍服務 加乘企業營運力道
來台不到一年，IGEL Endpoint OS除了運用高效轉換與精簡設備的產品特色功能，成功解決多家企業資安轉型需求，其中的關鍵更在於一條龍評估服務，公信電子整合合作夥伴天盛資訊評估企業在軟體管理介面的需求問題，推薦使用IGEL Endpoint OS，再經過企業概念驗證(POC)完成後，IGEL Endpoint OS完善解決企業困境，獲得企業信任與青睞，進而正式將IGEL Endpoint OS導入在企業中的管理作業系統中使用。
其中，這間全球擁有近兩千名員工，從製造工廠到營運據點擴及全球版圖，在台成立二十多年的半導體封測廠，就提及導入IGEL OS之前所遇到的困境，公司早先已是Citrix 用戶，原本就導入虛擬桌面架構(VDI)的工作硬體環境，加上內部作業設備皆是選擇搭配精簡型電腦的Windows平台，面對與日俱增的營運作業，軟體管理的功能則無法與時俱進的符合業務所需，造成在管理與功能上，無法達成公司業務成長所帶來的新對應需求以及安全新防護，例如集中管理、快速安全的遠端佈署、遠端協同作業，以及端點所使用軟體資安的強度強化等要求。
經過一條龍評估服務，此半導體封測廠透過IGEL Endpoint OS的導入，無需更換現有的精簡型電腦，即可轉換軟體使用，不僅幫助公司節省成本支出，IT人員更透過遠端管理端點設備、即時故障排除與定期更新Citrix韌體，減少管理端所花費的時間與資源，清楚便利的端點管理作業系統精確提高IT的管理效率，進一步也提升工廠的生產力與員工的滿意度，同時，更大幅強化資安的防禦功能。
面對疫情未明之境，透過IGEL Endpoint OS搭配其IGEL UDP (UD pocket) 產品，進行端點資安管理，為企業員工於居家辦公，遠距辦公提供最安全的終端管理，建構企業IT資安的重要基礎，防範未然的超前部署，將保護企業版圖，更多2021企業居＂安＂思危之重點資訊，請上官網 https://igel.clientron.com 或洽詢公信電子 E-mail: igel_sales@clientron.com 。
關於天盛資訊
天盛資訊是一家專業雲端計算技術的系統整合顧問公司，專注結合端點設備的產品技術和雲端計算，能為客戶提供一個真正完整的整體解決方案。
公信代理 德國IGEL端點電腦管理軟體
來自德國的IGEL Technology，具有30年以上軟、硬體開發以及銷售經驗，提供包括2020 Fortune 500大、Coca Cola等歐美知名企業所使用的專業管理套件。基於Linux 特性所構建，兼具高相容且唯讀設計，可有效阻擋攻擊者透過入口點(員工使用的電腦)滲透到企業內部網路，提供完善且安全的工作環境。在企業的IT資安建構策略中，端點的管理配置是重要基礎。IGEL OS是全球在此專業領域內，唯一提供完整解決方案的供應商。
Hazel Yang
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