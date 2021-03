NYE STUDIER: HØNS OG KANINER ER YDERST INTELLIGENTE DYR

Hønsehus Hønsehus.dk logo Kaninbur

Studier viser at høns og kaniner er yderst intelligente dyr. Dette viser hvor vigtig store hønsehuse og kaninbure er for dyrene. Økologisk æg og rugemaskine?

COPENHAGEN, DENMARK, March 26, 2021 / EINPresswire.com / -- NYT STUDIE: Høns og kaniner er yderst intelligente dyrJo det er sandt. Selvom det vil komme som en overraskelse for de fleste, så er høns og kaniner meget intelligente. Høns kan fx genkende op mod 100 forskellige menneske ansigter, og de ved hvem deres ejer er. Desuden kan høns og kaniner kommunikere på et komplekst niveau, og kan sætte sig i et andet dyrs sted. De har en selvbevidsthed, kan ræsonnere og lave logiske slutninger. Altså endnu en virkelig god grund til at de skal behandles med respekt, og have et godt stort og trygt hjem.Kyllinger/høns i nyt hønsehus med hønsegårdNye undersøgelser peger på at kyllinger og høns får færre sygdomme og bedre velvære, hvis der er minimum 5-6 høns per kvadratmeter i hønsehuset. Dette er også kravet for et økologisk hønsehold. I hønsegården kræver økologisk hønsehold mindst 4 kvadratmeter per høne for at kunne kalde det økologiske æg. Høns der går alt for tæt risikere at blive stresset, hakke hul på hinanden, og øger risikoen for at smitte hinanden med sygdomme. Dårlige plads forhold kan, som nævnt, virke stressende på høns og kyllinger, hvilket igen øger risikoen for senere sygdom.Økologi og dyrevelfærd for høns og kaninerDyrevelfærd handler i bund og grund om at dyrene skal have det godt. Høns og kaniner der får sund foder, har gode pladsforhold og adgang til et godt og sikkert hjem i et kaninbur eller hønsehus (i tryghed for rovdyr), vil have et godt udgangspunkt for et bedre liv. Et hønsehus byg selv eller kaninbur byg selv kan være en god mulighed for at opnå et tilfredsstillende stort hønsehus eller stort kaninbur til økologiske forhold. Læs mere om de nyeste regler for økologiske dyr her Hønseæg vs rugemaskineKan et æg udruget i en rugemaskine kvalificeres som en øko høne? Selvfølgelig et lidt sært spørgsmål men alligevel relevant for de der udruger fugleæg som for eksempel hønseæg og andeæg. For at kalde en høne økologisk skal høne og æg opdrættes efter økologiske forskrifter. Se tidligere link om regler gældende for 2021.Den økologiske tanke og kaniner i kaninbureNår det drejer sig om den økologiske tankegang hvad kaniner angår, så gælder de samme regler, som for høns og fugle:- Økologisk foder- Rigelig med plads (se plads for høns)- Ingen brug af ikke godkendte medikamenter- Ingen sprøjtemidler- Adgang til gode udendørs faciliteter fx en udendørs kaningård/løbegård og rent drikkevand.Kaniner er sociale dyr og har bedst af at være minimum 2 sammen og helst 3. Tag derfor hensyn til dette ved at købe kaninbur til 2 kaniner eller flere. Det kan anbefales at købe et stort hønsehus med hønsegård til brug som et udendørs kaninbur, da disse bure har en størrelse og indretning, der passer godt til kaniner. Et indendørs kaninbur kan af praktiske årsager ikke være så store som de udendørs. Sørg derfor for at kaniner der kun er indenfor kommer ud af buret dagligt.Husk at sikre dyrenes hjem mod rovdyr ved at vælge volierenet, maskestørrelser på max 1,5 cm x 1,5 cm og sikre dig at ræv, mår og lignende ikke kan komme ind i løbegården under nettet.