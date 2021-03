Le Rhum Flor De Caña 14 Ans Élu Meilleur De La Région Amérique Centrale Lors Des ISS Awards

Rhum Flor de Caña 14 ans

PARIS, FRANCE, March 19, 2021 / EINPresswire.com / -- Flor de Caña 14 ans est un rhum premium neutre en carbone et produit de manière durable. Il a été récemment élu « Meilleur de la région : Amérique centrale » pour son excellence et sa qualité lors des International Sugarcane Spirits Awards, compétition mondiale basée en France. Spécialement conçu pour les amateurs de rhum en france, Flor de Caña 14 ans avec ses 43°, est un rhum raffiné qui a du corps, vieilli naturellement sans ajout de sucre ou d’ingrédients artificiels, et distillé à l’aide d’une énergie 100 % renouvelable.Le rhum Flor de Caña présente une magnifique couleur ambrée, un arôme enchanteur aux touches boisées et fumées relevées de douces notes de miel, ainsi qu’une agréable longueur en bouche. Il est proposé dans une élégante bouteille en forme de carafe avec bouchon en liège et une étiquette verte stylisée sur laquelle sont indiqués les engagements de durabilité de la marque : « Neutre en carbone » et « Commerce équitable ».La légende Flor de Caña est née en 1890 lorsqu’un jeune aventurier italien a décidé d’établir une distillerie au pied de l’un des volcans les plus hauts et les plus actifs du Nicaragua, le San Cristóbal. Le sol naturellement fertilisé par la cendre volcanique, l’eau riche en minéraux et le climat volcanique chaud confèrent à ce rhum son caractère unique et son goût si savoureux. 130 ans et cinq générations plus tard, le processus de production de Flor de Caña est toujours géré par la même famille, passée maître dans l’art de la production de rhum durable.Pour savourer pleinement ce rhum d’exception, nous recommandons de le déguster accompagné d’un carré de chocolat noir à 80%, ou encore en cocktail, comme le Flor Manhattan :- 50 ml de rhum Flor de Caña 14 ans- 20 ml de vermouth rouge- 4 gouttes d’amersPréparer le Flor Manhattan dans un verre à mélanger avec de la glace, et servir dans un verre à martini. Garnir d’un zeste d’orange.À propos du rhum Flor de CañaFlor de Caña est un rhum premium produit de manière durable et certifié Neutre en carbone ainsi que Commerce équitable. Élaboré par une maison familiale fondée en 1890, il est distillé à l’aide d’une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement sans ingrédients artificiels. Flor de Caña a été élu « Meilleur producteur de rhum de l’année » lors du Concours international des vins et des spiritueux (International Wine and Spirit Competition) en 2017. www.flordecana.com