تعلن شركة تريمبل (Trimble) إطلاقها الإصدار الجديد من البرنامج الإنشائي تكلا استركتشر 2021 (Tekla
تعلن شركة تريمبل (Trimble) إطلاقها الإصدار الجديد من البرنامج الإنشائي تكلا استركتشر 2021 (Tekla® Structures) المستند إلى نمذجة معلومات البناء القابلة للإنشاء
Timble (NASDAQ:TRMB)DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, March 18, 2021 /EINPresswire.com/ -- إصدار جديد بإمكانيات متطورة و متقدمة لتسهيل سير الأعمال الانشائية بالاعتماد على تشاركية البيانات الإنشائية والتعاون بشكل لحظي.
سانيفال كاليفورنيا, الأربعاء 17 آذار/مارس 2021 - تريمبل (NASDAQ: TRMB)
تقدم Trimble في هذا اليوم أحدث الإصدارات من حلولها البرمجية الإنشائية لمجموعة برامج ®Tekla لنمذجة معلومات البناء القابلة للإنشاء (BIM)، والهندسة الإنشائية وإدارة تصنيع الصلب و الخرسانة برمجياتها التالية: Tekla® Structures 2021 و Tekla® Structural Designer 2021 و Tekla® Tedds 2021 و Tekla® PowerFab 2021. تستمر برامج ®Tekla في تقديم التحسينات التي توظف بشكل فعال استخدام البيانات بشكل لحظي ومترابط لتسهيل مهام سير العمل القائمة على البيانات الإنشائية خلال جميع مراحل المشروع.
برنامج تصميم الهياكل المعدنية والخرسانية - تكلا استركتشر | Tekla® Structures 2021
أصبح يقدم البرنامج الآن ثلاثة خيارات اشتراك جديدة، والتي من خلالها يمكنك تقليل تكلفة الاستثمار المبدئية من حيث توفير المرونة في الموازنة بين احتياجات التراخيص والاشتراكات السنوية في الحلول البرمجية. وذلك من خلال الاختيارات الجديدة التي تتيح للمستخدمين اختيار الإشتراك المناسب بناءً على احتياجات المشروع كما هو في التالي:
- كاربون - Carbon: لعرض النماذج والتعاون مع كل الأطراف المشتركة في نفس المشروع.
- جرافيت - Graphite: لإنشاء وثائق هيكلية ذكية قابلة للإنشاء.
- الماس - Diamond: للتصميم والتفصيل والتصنيع.
يوفر أيضاً أحدث إصدار من Tekla® Structures تحسينات وميزات جديدة تبسط تجربة المستخدم من أجل سير عمل أكثر كفاءة وزيادة الإنتاجية والتعاون عبر جميع فرق المشروع ، بما في ذلك:
- سهولة التعديلات عن طريق تحسين كشف التعارضات المختلفة (clash detection) وأدوات الاستنساخ (cloning tools).
- قابلية استخدام أفضل من خلال إضافة إرشادات وتوجيهات أثناء العمل علي البرنامج.
- نمذجة أسرع وأكثر دقة مع تحسينات في الرسم ومعالجة النماذج ، وملحقات جديدة لمهام النمذجة المختلفة بما في ذلك السقالات.
- زيادة قابلية التشغيل البيني مع التحسينات الصادرة لملفات (IFC) و الملفات الأخرى، وتناسق أفضل مع منصة التعاون ™Trimble Connect وتحسينات مستمرة لمشاركة النماذج من خلال Tekla® Model Sharing.
برنامج التحليل والتصميم الهيكلي | Tekla® Structural Designer 2021
يقدم برنامج التحليل والتصميم الهيكلي (TSD) سير عمل متناسق من مرحلة التصميم إلى مرحلة التفاصيل لنمذجة أكثر كفاءة للمنشأت الخرسانية المسلحة حيث يمكنك من تصدير ليس فقط العناصر الإنشائية المختلفة مثل الأساسات والأعمدة والكمرات والبلاطات بل وحديد التسليح ايضاً إلى برنامج Tekla® Structure.
توفر حاسبة الكربون الجديدة القدرة على فهم تأثير الكربون في المنشأ أثناء التصميم ومقارنة المخططات البديلة لتحديد الخيار الأكثر فعالية واستدامة و الأقل تكلفة .
برنامج التحليل الانشائي و حسابات التصميمات الهيكلية | Tekla® Tedds 2021
يقدم برنامج Tekla® Tedds حسابات دقيقة ومحسنة، بما في ذلك قواعد الاعمدة والبلاطات الخرسانية المفرغة (Hollow core slab) و الأساسات الخرسانية وأحمال الأرفف الخشبية ، لتلبية أكواد التصميم المتعددة.
برنامج إدارة تصنيع الفولاذ | Tekla® PowerFab 2021
يوفر برنامج إدارة تصنيع الفولاذ تقارير مرئية وخيارات محسّنة لتصفية البيانات وتنظيمها وتحسينات مستمرة لأتمتة الآلات في المصنع. بالإضافة الى تحسينات مستمرة للربط مع برنامج Viewpoint
لمعرفة المزيد وتحميل إصدارات 2021 ®Tekla, قم بزيارة
https://www.tekla.com/websites/2021/
حول تريمبل للحلول الإنشائية
تعمل شركة Trimble على تطوير التكنولوجيا والبرامج الإنشائية التي تقود التحول الرقمي للبناء من خلال طرحها أحدث الحلول التي تغطي صناعة الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية والبناء بالكامل (AEC). وذلك من خلال تمكين الفرق عبر دورة حياة المشروع, كما انه يعمل نهج Trimble المبتكر على تحسين التنسيق والتعاون بين أصحاب العلاقة (المالك, الاستشاري, المقاول و المقاول الفرعي) خلال المراحل والعمليات المختلفة.
تمنح إستراتيجية Trimble للبناء المتصل للمستخدمين التحكم في عملياتهم باستخدام أفضل الحلول في فئتها وبيئة بيانات عمل مشتركة. من خلال أتمتة العمل وتحويل تدفقات العمل، تمكن Trimble محترفي البناء من تحسين الإنتاجية والجودة والشفافية والسلامة والاستدامة وتسليم المشروع بثقة.
للمزيد من المعلومات ، قم بزيارة: Construction.trimble.com
حول تريمبل
تعمل Trimble على تحويل وتطوير الطريقة التي يعمل بها العالم من خلال تقديم المنتجات والخدمات التي تقوم بربط العالمين المادي والرقمي. كل هذه التقنيات الأساسية في تحديد المواقع والنمذجة والاتصال وتحليل البيانات, تمكن العملاء من تحسين الإنتاجية والجودة والسلامة والاستدامة. لذلك فإن المنتجات المصممة لهذا الغرض هي الحلول الرئيسية لدورة حياة المؤسسات، وبرامج وأجهزة وخدمات Trimble هي الأساس في تحويل العديد من الصناعات مثل البناء والزراعة والجغرافيا المكانية والنقل.
للمزيد من المعلومات ، قم بزيارة: www.trimble.com
Lea Ann McNabb
Timble
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