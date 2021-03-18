Trimble Tekla Structures 2021

تعلن شركة تريمبل (Trimble) إطلاقها الإصدار الجديد من البرنامج الإنشائي تكلا استركتشر 2021 (Tekla® Structures) المستند إلى نمذجة معلومات البناء القابلة للإنشاء

Timble (NASDAQ:TRMB)