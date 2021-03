SUPRMASK, un masque chirurgical réutilisable qui inactive/détruit les microbes à son contact

SUPRMASK models SUPRCARE kitchen

SUPRMASK est le masque de l’avenir. Un masque chirurgical actif et réutilisable créé pour durer.

LONDON, GREATER LONDON, UNITED KINGDOM, March 25, 2021 / EINPresswire.com / -- Aujourd’hui SUPRCARE lance son SUPRMASK. Les masques sont composés de 4 à 6 couches, dépendant du modèle, et les deux couches extérieures sont faites d’un maillage polymère lié en permanence à de l’argent pur.L’activité antimicrobienne de l’argent est bien prouvée et largement documentée. Les tests effectués et publiés par divers instituts de recherche ont montré que l’argent peut également inactiver les virus grippaux et corona, y compris le SRAS-COV2, le virus responsable de la COVID-19.SUPRMASK, dont le brevet a été déposé, forme non seulement une excellente barrière physique contre les agents pathogènes biologiques, mais fonctionne également comme un dispositif chimique actif.Les puissantes caractéristiques antimicrobiennes maintiennent le SUPRMASK propre et réduisent considérablement le besoin de le laver. L’effet antimicrobien est préservé même après plus de 50 cycles de lavage. Par conséquent, les SUPRMASKs peuvent être réutilisés pendant très longtemps, ce qui crée moins de déchets.Les masques sont très confortables, doux comme de la soie et très respirants. Ils ont été largement testés chez Centexbel, sont approuvés CE conformité européenne et enregistrés comme dispositifs médicaux. Les SUPRMASKs sont classés comme masques chirurgicaux de type I à IIR/3 conformes à la directive européenne et à la norme britannique EN 14683.SUPRCARE offre une gamme de SUPRMASK à partir de 49€. Vous pouvez les acheter en ligne sur www.suprcare.com À propos de SUPRCARESUPRCARE ( www.suprcare.com ) est une société de dispositifs médicaux ayant des bureaux au Royaume-Uni. La mission de SUPRCARE est d’aider les gens à vivre une vie plus saine en développant et en commercialisant des produits innovants à base d’argent avec des bienfaits pour la santé.À propos de Centexbel, BelgiqueCentexbel soutient l’industrie de la conversion du textile et du plastique dans sa recherche et son développement de produits nouveaux et de qualité en offrant une série d’outils, y compris des tests spécialisés, des analyses de failles, des conseils technologiques et environnementaux, un soutien à l’innovation, des séances d’information et des projets de recherche. Centexbel est accrédité pour la certification de l’équipement de protection individuelle. www.centexbel.be