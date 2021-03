NordShield®-Biotechnologie für deutsche und österreichische Hersteller

NordShield®, Anbieter einer revolutionären antimikrobiellen Biotechnologie, geht eine Partnerschaft mit österreichischem Backhausen Textile Consulting ein

ESPOO, FINLAND, March 12, 2021 / EINPresswire.com / -- In der neuen Normalität gehören antimikrobielle Technologien zum alltäglichen Leben. Um sicherzustellen, dass sie auch nachhaltig sind, hat NordShieldim Laufe der vergangenen mehr als zehn Jahre eine biologisch abbaubare Alternative entwickelt und auf den Markt gebracht. Derzeit basieren Standardlösungen oft noch auf Schwermetalle wie z. B. Silberzeolith, Silbersalzen, Kupfer und Zink. Diese sind allesamt schädliche und nicht-erneuerbare Stoffe, die in die Umwelt auslaugen und sogar in den Körper derjenigen Personen gelangen können, die solche mit Schwermetallen behandelten Textilien tragen. Mit NordShieldsteht jetzt in Deutschland und Österreich eine sicherere Biotechnologie auf natürlicher Basis zur Verfügung.„Die Weltuntergangsuhr steht auf 100 Sekunden vor Mitternacht und das heißt, dass wir alle handeln müssen. Unsere Antwort ist die nachhaltige antimikrobielle NordShield-Technologie schnell in weitere Märkte zu bringen. Deutschland und Österreich sind für ihre hochwertigen Produkte bekannt und wir sind stolz darauf, dass NordShieldjetzt unter diesen erhältlich ist. Reinhard Backhausen ist ein respektierter und erfahrener Akteur im Textilbereich und passt perfekt zu uns, um uns in diesen Märkten zu repräsentieren.“Kristoffer Ekman, CEO NordShieldZu den Anwendungsbereichen der NordShield-Technologie gehören Fasern und Textilien wie z. B. für Kleidungsstücke oder Gesichtsmasken, aber auch Medizinische Geräte, Körperpflegelösungen und einzigartige, langanhaltenden Schutz bietende Desinfektionsmittel.Das Segment NordShieldBrilliant bringt vollkommen neuartige Desinfektionsmittel auf den Markt, die langanhaltenden Schutz bieten. Vor dem Markteintritt von NordShieldBrilliant basierten Desinfektionsmittel lediglich auf Alkohol als Wirkstoff zur Beseitigung von Mikroben und Krankheitserregern. Die Wirkung von Alkohol ist jedoch kurzfristig, und sobald er innerhalb von Sekunden verdunstet ist, steht die behandelte Oberfläche oder die Haut einer Kontamination erneut ungeschützt gegenüber. NordShieldBrilliant-Produkte enthalten Alkohol für die sofortige Abtötungswirkung, aber ihre langfristige Wirkung beruht auf einer disruptiven Technologie, die auf eine einzigartige Schicht basiert die nicht verdunstet, sondern auf der behandelten Fläche eine physische Barriere bildet - vergleichbar mit einer Rüstung. Deshalb sorgt die einzigartige antimikrobielle Schutzformel der NordShieldBrilliant-Technologie, die nachweislich bis zu fünf Wochen nach der Anwendung noch wirksam ist, sowohl für eine unmittelbare Abtötung wie auch für eine anhaltende Inaktivierung von Mikrobien. Die genaue Dauer hängt von der jeweiligen Oberfläche und der Belastung ab, der sie ausgesetzt ist.Die NordShield-Faserlösungen enthalten „NordShieldEcoLayr“, eine Lösung auf natürlicher Grundlage zum Schutz von Textilien vor Schimmel während Transport und Lagerung; NordShieldBioLayr, eine biologisch abbaubare und nicht biozide, antivirale und antibakterielle Behandlung von Verbrauchertextilien (z.B. Kleidung), deren antimikrobielle Wirksamkeit mindestens 30 Waschgänge anhält; und NordShieldPathogen Barrier (frei übersetzt eine Barriere gegen Krankheitserreger), eine gleichermaßen haltbare und nachhaltige Lösung, die das CE-Zeichen trägt und als Medizinisches Gerät der Klasse I klassifiziert ist. Die letzere wird zum antimikrobischen Schutz im medizinischen Bereich angewendet.NordShieldals kommerzielle Technologie entstand nach mehr als 10 Jahren Forschung, Entwicklung, Testen, Verifizieren, Zertifizieren und Patentieren. Das Ergebnis ist eine revolutionäre Technologie mit einer einmaligen Kombination aus Natürlichkeit, Kraft und Wirksamkeit. Diese hochgradig skalierbare Technologie ermöglicht stärksten Schutz bei höchster Natürlichkeit – eine ebenso einzigartige und kraftvolle Kreation wie die Natur selbst und eine, die nur Gutes hinterlässt.„Als ich aus den Medien von der Existenz von NordShielderfahren habe, wusste ich sofort, dass diese Technologie auch auf dem deutschen und österreichischen Markt bekannt gemacht werden muss. Nachhaltigkeit und antimikrobischer Schutz sind nicht bloß Trends, sondern sie müssen die Norm werden damit unser aller Sicherheit gewährleistet bleibt. Ich bin begeistert, dass ich dabei mitwirken kann, noch dazu mit diesem starken Angebot von NordShield.“Reinhard Backhausen, CEO der Backhausen Textile and Circular Consulting GmbHÜber NordShieldNordic BioTech Group, die unter der Marke NordShieldauftritt, ist der weltweit führende Anbieter von antimikrobischen Lösungen auf natürlicher Basis. NordShieldwurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland. Das Unternehmen bringt durch ihre haltbare, auf Natur basierende und sichere Alternative zum Schutz vor Mikrobien einzigartigen technologischen Fortschritt auf den Markt, der anwendungs- und branchenübergreifend eingesetzt werden kann.Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.nordshield.com Über Reinhard Backhausen Textile and Circular Consulting GmbHReinhard Backhausen hat mehr als 35 Jahre Erfahrung in der internationalen Textilbranche. 27 Jahre lang war er Eigentümer und CEO von Backhausen Interior Textiles, einer Weberei für hochwertige Stoffe für die Innenraumgestaltung. Er war auch Präsident des Fachverbandes der Österreichischen Textil-Bekleidungs-Schuh-Leder-Industrie (TBSL) sowie Mitglied des Vorstands beim Dachverband der europäischen Textil- und Bekleidungsindustrie (EURATEX). Mit der Weberei Backhausen war Reinhard Backhausen ein Vorreiter der Kreislaufwirtschaft, indem er für seine Produkte den Cradle-to-Cradle-Ansatz verwirklichte. Seit einigen Jahren führt er sein eigenes Beratungsunternehmen und berät internationale Unternehmen zu Geschäftsentwicklung, Marketing, Strategie, sowie zum Einsatz der Kreislaufwirtschaft. Reinhard Backhausen ist immer auf der Suche nach neuen Innovationen in der Branche und ist deshalb diese Partnerschaft mit NordShieldeingegangen.Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.reinhard-backhausen.com Kontakt zu NordShieldEmmi Kavander, Chief Communications Officer / NordShieldemmi.kavander@nordshield.comKontakt zu Backhausen Textile and Circular Consulting GmbHReinhard Backhausen / CEOrb@reinhard-backhausen.com+43 676 692 4909This is an unofficial translation for informative purposes only of an original document of NordShieldin English, and thus Nordic Biotech Group Ltd takes no responsibility and makes no express or implied warranty or representation concerning the accuracy or completeness of it.

