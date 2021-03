Kaymera Ora Accetta Preordini Per Smartphone Google Pixel 4a E Pixel 5 Completamente Crittografati

Prenota il tuo telefono Kaymera crittografato

La piattaforma verrà integrata con i smartphone Google & fornire messaggistica, chiamate crittografate sicure, mantenendo al sicuro i dati aziendali.

Il sistema di sicurezza dell'azienda offre il meglio di entrambi i mondi in cui un telefono offre due realtà: continuare a utilizzare le tue app preferite & mantenendo dati al sicuro da hacker.” — Oshri Asher, Kaymera CEO

TEL AVIV, ISRAEL, March 11, 2021 / EINPresswire.com / -- L’eminente piattaforma di sicurezza mobile, Kaymera , ha annunciato oggi di aver iniziato a prendere i preordini per smartphone Google Pixel 4a e Pixel 5 completamente crittografati, entrambi compatibili con la loro piattaforma. Kaymera ha avviato i preordini per soddisfare la domanda dei clienti come versione completamente crittografata degli smartphone premium, che sarà disponibile solo in quantità limitate. Tra poche settimane, la società inizierà a supportare i dispositivi appena rilasciati con il sistema operativo mobile crittografato di Kaymera, creando l'opportunità di aggiornare il sistema operativo di base degli smartphone a uno crittografato di livello militare.In qualità di fornitori della prima soluzione di sicurezza mobile completamente pronta per l'azienda, Kaymera implementa il più alto livello di crittografia per mantenere i dati aziendali e di identità personali al sicuro dagli hacker. La soluzione combina le caratteristiche di usabilità premium dei dispositivi mobili standard di fascia alta come i modelli Pixel 4a e 5, con un sistema operativo personalizzato per proteggere i dati degli utenti e mantenere la funzionalità. Il risultato include tutte le funzionalità avanzate e le app a cui i clienti sono abituati nei loro telefoni senza il rischio che i dati vengano compromessi.Oshri Asher, membro del team di Kaymera ed ex capo del dipartimento di sicurezza informatica presso l'ufficio del primo ministro israeliano, ha commentato che: "Il sistema di sicurezza dell'azienda offre il meglio di entrambi i mondi in cui un telefono offre due realtà. Con la nostra soluzione, puoi continuare a utilizzare le tue app preferite e le funzionalità dello smartphone mantenendo i tuoi dati e le tue comunicazioni al sicuro da hacker pericolosi ".La leadership di Kaymera ha affermato che la loro soluzione di sicurezza mobile crea "un concetto completamente nuovo di identità e protezione dei dati".L'azienda addebita una quota di abbonamento annuale e addebita il prezzo normale del dispositivo solo una volta. Se un cliente ha già un telefono Google Pixel, può contattare Kaymera e la società aggiornerà il sistema operativo predefinito del cliente con uno completamente crittografato con funzionalità di sicurezza aggiuntive come la modalità Chameleon, la modalità Panic e altro.Le soluzioni di Kaymera mettono la privacy al primo posto prevenendo dannosi attacchi informatici che potrebbero esporre e sfruttare informazioni sensibili relative all'identità personale o a documenti aziendali riservati.Per prenotare uno smartphone Google Pixel 4a o Pixel 5 completamente crittografato, al momento non è richiesto alcun impegno di pagamento. Chiunque fosse interessato, invece, dovrebbe compilare il modulo di contatto. Per ulteriori informazioni su Kaymera e le sue soluzioni leader del settore, visitare il sito Web dell'azienda. Informazioni su Kaymera Technologies:Fondata da veterani della sicurezza, Kaymera offre sofisticate soluzioni di sicurezza mobile, proteggendo individui, organizzazioni e governi dalle minacce informatiche avanzate.