BULLETIN: TSUNAMI MESSAGE NUMBER 2
BULLETIN TSUNAMI MESSAGE NUMBER 2 NWS PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER EWA BEACH HI 1024 AM HST THU MAR 04 2021
TO – EMERGENCY MANAGEMENT IN THE STATE OF HAWAII
SUBJECT – TSUNAMI WATCH SUPPLEMENT
A TSUNAMI WATCH CONTINUES IN EFFECT FOR THE STATE OF HAWAII.
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME – 0928 AM HST 04 MAR 2021 COORDINATES – 29.6 SOUTH 176.0 WEST LOCATION – KERMADEC ISLANDS REGION MAGNITUDE – 8.1 MOMENT
EVALUATION
BASED ON ALL AVAILABLE DATA A TSUNAMI MAY HAVE BEEN GENERATED BY THIS EARTHQUAKE THAT COULD BE DESTRUCTIVE ON COASTAL AREAS EVEN FAR FROM THE EPICENTER. AN INVESTIGATION IS UNDERWAY TO DETERMINE IF THERE IS A TSUNAMI THREAT TO HAWAII.
IF TSUNAMI WAVES IMPACT HAWAII THE ESTIMATED EARLIEST ARRIVAL OF THE FIRST TSUNAMI WAVE IS
0435 PM HST THU 04 MAR 2021
FURTHER MESSAGES WILL BE ISSUED HOURLY OR SOONER AS CONDITIONS WARRANT UNTIL THE THREAT TO HAWAII HAS PASSED.