كتاب جديد باللغة الإنجليزية لرمزي نجار سيغير نظرتك للحياة

بيروت, لبنان, لبنان, March 2, 2021 /EINPresswire.com/ -- دفعت الطبيعة المضطربة لعام 2020 كل واحد منا إلى العثور على ممارسته الخاصة لتغيير حياته. قراءة الكتب هي إحدى العادات التي غيرت حياة الناس حقًا على مر السنين ، ومع ذلك ، فقد اكتسبت شعبية أكبر خلال هذا الوباء. كلما قرأت أكثر كلما زادت فضولك. قال: "بعض الكتب يجب تذوقها ، وبعضها يجب أن يلتهم ، ولكن القليل منها فقط يجب أن يمضغ ويهضم جيدا".

أثناء بحثي عن دليل تحفيزي جيد للمساعدة الذاتية ، صادفت "The YOU beyond you" لرمزي نجار. الكتاب عبارة عن دليل تحويلي يستند إلى ملاحظات المؤلف اليومية ، وإدراكاته ، وخبراته الشخصية ، وملاحظات حياته لأكثر من عقدين ، والتي يجب تذوقها ، والتهامها ، ومضغها جيدًا.

لكتاب هو مخطوطة حائزة على العديد من الجوائز ، وقد فاز بجائزة Literary Titan عن "أفضل كتاب" وجائزة Pinnacle Book Achievement عن "أفضل كتاب عن الجسد / العقل / الروح".

يكشف النقاب عن بعض الحقائق الرئيسية للحياة وأسرارها من خلال الكشف عن الديناميكيات وأساليب العمل التي يقوم عليها واقعنا. كتاب متحول حقًا يدور حول حقيقة أن غالبية معتقداتنا هي مجموعة من المفاهيم المضللة التي ترتكز بشكل عام على ما تعلمناه أو أخبرنا به من قبل الآخرين ونادرًا ما تكون نتيجة للتأمل الذاتي. يقدم الكتاب طرقًا لتغيير هذا الواقع من خلال تفكيك المعتقدات القديمة وتطبيق الطرق الصحيحة للارتقاء بوجود المرء.

الآن بعد أن أصبح لدى نجار المعرفة والأدوات اللازمة لكونه رائد أعمال ناجحًا ، فقد بنى شيئًا ما بمفرده ، واكتشفه كما هو ، وتعلم الكثير من الدروس على طول الطريق. لقد جعلته الحياة الصعبة والتجارب الصعبة دائمًا يفكر في الحياة ويحلل جميع أنواع المواقف ، لاستخلاص النتائج المناسبة التي من شأنها أن تساعد في التغلب على المحن والنجاح.

إن ألغاز الحياة التي يتم الكشف عنها من خلال الكتاب عميقة وتقدم معلومات قيمة حول كيفية عمل العديد من العمليات داخلنا وما الذي يؤثر على حياتنا ويحدد واقعنا. يقدم هذا العمل الكثير من الأفكار للقراء حول العديد من العادات التي تلوث الجسم والعقل ، وطرق التغلب على الأفكار والأفكار السلبية والملوثات الأخرى التي تؤطر أجسادنا وأدمغتنا وتؤذيها لتترك مساحة للعوامل التي تعزز السلام العقلي. يُظهر الكتاب طريقًا كاملاً لتحسين الذات مع تحسين العادات الشخصية والبيئة من حولنا.

عادة ما تختفي هذه الغالبية نتيجة للصخب والضجيج في حياتنا والتي تصبح "عوائق" تحد من كل محاولاتنا للوصول إلى فهم أفضل لأنفسنا وتحسين الوعي الذاتي وأيضًا بسبب قيودنا الخمسة حواس. الكتاب يسمى "مخطوطة تنطوي على كل أبعاد واقعنا". إنه يوضح ما الذي يصنع الحياة ويقطعها بسرد قائم على التجارب والنظريات العلمية والنفسية لاستنتاج ما يحدد "واقعنا المادي".



سيساعد الكتاب المرء على فهم هذه المفاهيم بعمق وبالتالي يقود المرء إلى مسار روحي أوضح. إذا كنت تبحث عن بعض المفاهيم ، والمفاهيم ، ونهج مختلف للحياة ، وتحول كامل حقيقي ، فهذا الكتاب يناسبك.

لقد أصبح الكتاب كتابًا مطلوبًا للغاية في هذا الوباء وقد نال استحسانًا عبر مجتمع القراءة. في محاولة لجعل العالم مكانًا أفضل ، يتم التبرع بجزء من نجاح الكتاب للأعمال الخيرية.