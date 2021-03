Der CEO von iXensor spricht über eine sorgenfreie Wiedereröffnung der Wirtschaft mittels intelligentem COVID-19 Testing

iXensor CEO talks about reopening the economies with peace of mind

BONN, GERMANY, March 2, 2021 / EINPresswire.com / -- Während die meisten großen Volkswirtschaften weiterhin gegen steigende Infektionen und Todesfälle durch das neuartige Coronavirus kämpfen, ist Taiwan aufgrund seiner erfolgreichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Pandemien bereits in der Lage, eine wirtschaftliche Belebung zu erzielen. Der CEO von iXensor , eingeladen vom Forschungsinstitut für westeuropäisches Büro für Industrietechnologie, hielt am 2. März während der Online-Konferenz "Taiwan als Vorbild in COVID-19 Bekämpfung" in Deutschland eine Rede, in der er Taiwans Fähigkeiten im Bereich der digitalen Gesundheit hervorhob .iXensor, der Pionier der mobilen Gesundheit, nutzt das patentierte Beleuchtungs- und Bildsensormodul der PixoTech-Technologie, um die derzeitige Testbeschränkung des immunochromatografischen Lateral-Flow-Assays zu optimieren und das Risiko einer falschen Interpretation durch das menschliche Auge zu senken. Der digitalisierte PixoTest COVID-19-Antigentest liefert genaue und objektive Antigen-Testergebnisse in nur 5 Minuten.Darüber hinaus bietet iXensor die Möglichkeit, Personen, die COVID-19-Tests durchführen müssen, zu befähigen, ihren SARS-CoV-2-Status mit einem verschlüsselten PixoHealth-Pass auf einem Mobiltelefon nachzuweisen. Traditionell erhielten die Testpersonen erst innerhalb von 1-3 Tagen Testresultate. Durch die Bereitstellung des digitalen COVID-19-Antigen-Schnelltests von iXensor und der PixoHealth Pass -App erhalten die Testpersonen sofort kostenlose Testergebnisse in der mobilen App. Dies erspart auch die manuelle Datenverwaltung von Gesundheitsfachkräften, die an vorderster Front tätig sind.Darüber hinaus entwickelt iXensor eine weitere mobile Anwendung, die PixoHealth Pass Admin App, mit der Unternehmen ihren Geschäftsbetrieb problemlos aufrechterhalten können. Diese mobile Unternehmensanwendung soll Organisationen wie Herstellern, Unternehmen, Schulen, öffentlichen Orten und Veranstaltern dabei helfen, die Echtheit der COVID-19-Testergebnisse zum Zeitpunkt der Eingabe zu überprüfen. Mit einem einfachen, kontaktlosen QR-Code-Scan können Unternehmen jeder Größe den Gesundheitszustand von Mitarbeitern, Kunden, Studenten und Veranstaltungsteilnehmern auf einfache Weise überprüfen und validieren.Dr. Carson Chen kam zum Schluss: „In der Zeit des digitalen Know-hows nutzen wir die Möglichkeiten der digitalen Konnektivität, um Taiwans Stärke sowohl in der ICT als auch in der Biotechnologie zu nutzen und die weltweit erste Gesamtlösung für intelligentes COVID-19-Management zu entwickeln. Wir streben danach, alle Nationen dabei zu unterstützen, die anhaltende Pandemie bald zu stoppen.“Über iXensoriXensor, der Pionier der mobilen Gesundheit, verwandelt Smartphones in mobile medizinische Diagnostik in Laborqualität. Im Jahr 2017 führte iXensor das PixoTest-Blutzuckermesssystem als weltweit ersten von der US-amerikanischen FDA zugelassenen, kamera-basierten Smartphone-Bluttest ein. Basierend auf der PixoTech-Plattform hat sich iXensor in das Selbsttesten von zuhause sowie die klinische Diagnose in den Bereichen Infektionskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Frauengesundheit vorgewagt. Unsere Vision ist es, eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung zugänglich und zeitnah zu machen, indem wir den Paradigmenwechsel von Point-of-Care-Tests mit der hoch skalierbaren PixoTechPlattform vorantreiben.