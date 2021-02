Secretary Gorbea: Start Returning Special Election Mail Ballots Via Secure Drop Box

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Island voters who requested a mail ballot for the March 2 statewide special election that all ballots must be received by the Board of Elections or placed in a secure elections drop box by 8 p.m. on Tuesday, March 2. Ballots postmarked on or before March 2 but received after the deadline will not be accepted.

"If you haven't returned your special election mail ballot yet, don't risk having it arrive late by mail," said Secretary Gorbea. "Using a secure elections drop box is now the best way to ensure your mail ballot is received in time to be counted."

Secure drop boxes are located in every city and town in Rhode Island. Voters can use any drop box to return their mail ballot. Voters can use Secretary Gorbea's drop box finder to find the one closest to them, and track the status of their mail ballot online at vote.ri.gov.

Mail ballots can also be dropped off in person at your local board of canvassers. Addresses and contact information for local boards of canvassers are available on vote.ri.gov. Voters are encouraged to contact their local board of canvassers before dropping off a mail ballot in person, as business hours may vary during the pandemic.

Voting from home is one of three safe and secure options Rhode Islanders have for casting a ballot in the March 2 special election. Voters also have the choice of voting early in-person or voting at the polls on Election Day. If a voter plans to vote in person but is suddenly unable to, for example because of an unexpected quarantine, they should contact their local board of canvassers to obtain an emergency mail ballot. Learn more about each of these voting options and read each of the special election bond questions in detail at vote.ri.gov.

Secretaria Gorbea: Comiencen a Devolver las Papeletas de Votación por Correo de la Elección Especial A Través de un Buzón Seguro

Secretaria Gorbea: Comiencen a Devolver las Papeletas de Votación por Correo de la Elección Especial A Través de un Buzón Seguro

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado, Nellie M. Gorbea, les recuerda a los votantes de Rhode Island que solicitaron una papeleta de votación por correo para la Elección Especial del 2 de marzo que todas las papeletas deben ser recibidas por la Junta Estatal de Elecciones o depositadas en un buzón electoral seguro a más tardar a las 8 p.m. del martes 2 de marzo. No se aceptarán las papeletas recibidas después de la fecha límite, aunque tenga matasellos con fecha antes del 2 de marzo.

"Si todavía no ha devuelto su papeleta de la Elección Especial por correo, no se arriesgue a que llegue tarde por correo", dijo la Secretaria Gorbea. "Utilizar un buzón electoral seguro es la mejor manera de garantizar que su papeleta de votación por correo se reciba a tiempo para ser contada".

Hay buzones electorales seguros en cada ciudad y pueblo de Rhode Island. Los votantes pueden utilizar cualquier buzón para depositar su papeleta de votación por correo. Los votantes pueden utilizar el buscador de buzones de la página web de la Secretaria Gorbea para localizar el buzón más cercano, y rastrear el estado de su papeleta por correo a través de vote.ri.gov.

Las papeletas de votación por correo también pueden entregarse en persona en su junta local de elecciones. Las direcciones y la información de contacto de las juntas locales de elecciones están disponibles en vote.ri.gov. Se le recomienda a los votantes que se comuniquen con su junta local de elecciones antes de entregar una papeleta de votación por correo en persona, ya que el horario de atención al público puede variar durante la pandemia.

Votar desde casa es una de las tres opciones seguras que tienen los habitantes de Rhode Island para emitir su voto en la Elección Especial del 2 de marzo. Los votantes también tienen la opción de votar por adelantado en persona o votar en las urnas el Día de la Elección. Aprenda más sobre cada una de estas opciones de votación y lea cada una de las preguntas de los bonos de la Elección Especial en detalle en vote.ri.gov.

