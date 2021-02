Startup brasileira aposta em curso de desenvolvimento do controle do prazer masculino.

Dr. João Brunhara no programa CONTROL da Omens sobre como desenvolver um controle do prazer masculino

Há toda uma parcela da população que, assim como gostaria de ficar mais malhada, correr mais rápido ou aprender a tirar fotos, gostaria de durar mais na cama.” — Olivier Capoulade

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, February 22, 2021 /EINPresswire.com/ -- "Nos dias de hoje, o desenvolvimento pessoal se tornou fundamental e se estende a muitas áreas. Como trabalhar 4 horas por semana? Como aprender a cozinhar como os melhores chefs? Como falar inglês em 10 semanas? Como fazer ioga? Meditar todos os dias? Todas estas ofertas têm sido desenvolvidas nos últimos anos com aplicações, tutoriais YouTube ou ofertas de cursos on-line. A única parte da vida que permaneceu à margem desse desenvolvimento de ofertas de qualidade é a sexualidade" diz Olivier Capoulade, CEO da Omens, uma Healthtech dedicada à saúde sexual masculina.

Capoulade explica que foi após uma pesquisa realizada entre 1813 brasileiros em parceria com a Datafolha, no segundo semestre de 2020, que a Startup Omens decidiu criar o primeiro programa de desenvolvimento do controle do prazer dedicado ao homem. Além dos 48% dos brasileiros que admitiram durante esta pesquisa já terem sofrido de problemas de ejaculação rápida, há toda uma parcela da população que, assim como gostaria de ficar mais malhada, correr mais rápido ou aprender a tirar fotos, gostaria de durar mais na cama e ter um melhor controle dos momentos íntimos, para seu bem-estar e o do seu casal.

O médico urologista João Brunhara, formado na USP e corpo clínico no Hospital Albert Einstein em São Paulo, projetou junto com vários sexólogos de renome internacional, um método de exercícios físicos e mentais que dura 90 dias com o auxílio de 11 vídeos: "Acho que hoje uma boa parte deste trabalho pode ser feita em casa, sem a necessidade de equipamentos. Não há solução milagrosa como a que podemos ver em alguns sites duvidosos. A solução é o treinamento e o acompanhamento. O órgão sexual masculino funciona em parte como um músculo e há muitos exercícios que podem ser feitos para obter o controle desse músculo", acrescenta João Brunhara.

Com esta oferta, a Startup Omens quer trazer seriedade a um mercado promissor: o desenvolvimento do bem-estar sexual. Há vários anos, foi observado o aparecimento de ofertas de qualidade em diferentes vertentes como os lubrificantes veganos ou os sextoys orientados tanto para as mulheres quanto para os homens. Entretanto, o tabu em torno deste assunto ainda parece onipresente. De acordo com o estudo Datafolha sobre o tabu da disfunção erétil, 76% dos homens brasileiros já buscaram substâncias ou estímulos para garantir uma ereção mais forte ou duradoura e 60% daqueles que já tiveram algum problema de ereção não falaram sobre o assunto com ninguém. Por outro lado, 55% dos homens declaram que pensam nesses problemas no seu dia a dia, mostrando ser uma situação estrutural, que causa principalmente os sentimentos de decepção (44%), vergonha (43%) e insegurança (40%). Considerando que há aproximadamente 25% mais homens sofrendo de ejaculação rápida, se comparado aos que têm problemas de disfunção erétil, é fácil de se imaginar a amplitude do tabu e o impacto que ele tem sobre o bem-estar dos brasileiros e dos seus cônjuges.