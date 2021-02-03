Le baiser de 1905 de Constantin Brancusi

艺术品评价的新范式：一场改变艺术市场的变革。

PARIS, FRANCE, FRANCE, February 3, 2021 /EINPresswire.com/ -- 长期以来局限于富人的圈子里，艺术市场已经现代化，从来没有如此前景广阔。近几十年来，这种空前的扩张是由于艺术收藏家的新性质和新成长，他们现在代表的是数千万美元。

蒂埃里·雷尔（Thierry Rayer), 你是一位艺术和历史研究者，也是科研中心的主席雷尔(Rayer) 。您如何看待当今的艺术市场？

事实上，艺术品市场经受住了最近一次全球危机的考验，具有无与伦比的盈利能力。市场的稳定、成熟和持续增长，使其对新的亿万富翁和投资基金具有吸引力，他们认为这是一个安全的避风港。

伴随着这些新的参与者，博物馆的数量也在增加。而当一个新的博物馆落成后，新的藏品也会建立起来。阿布扎比的卢浮宫就是如此，令人印象深刻。该博物馆于2017年落成，响应了阿拉伯联合酋长国将其首都打造成向世界开放的世界文化中心的愿望。如今，阿布扎比卢浮宫的永久藏品有600件，随着时间的推移，这些藏品得到了完善和丰富。因此，对于一些希望建立促进文化、教育和旅游中心的新兴国家或发展中国家来说，购买名作似乎是一个政治问题。

不远处，卡塔尔已经成为一个重要的角色。其巨大的博物馆拥有非凡的建筑，需要同样雄伟的藏品来装饰其墙壁。如果卡塔尔人想展示阿拉伯艺术家，他们会毫不犹豫地投资国际艺术市场，以扩大他们的收藏。拍卖大厅的价格达到了前所未有的水平：罗斯科的《白色中心》价格为7000万美元，达明安-赫斯特的《药柜》价格为2000万美元。对当代艺术的特殊品味，二十年前还鲜有人问津，现在却价值数十亿。

尽管当代艺术的地位提高了，但艺术市场仍然是一个由十几位艺术家主导的大师作品市场，从老大师到印象派和现代艺术家。其中最受欢迎的是贾科梅蒂、莫迪利阿尼，当然还有毕加索。世界上最贵的作品纪录就是证明：达芬奇大师的《救世主》在2017年以4.5亿美元成交，被沙特阿拉伯王储穆罕默德-本-萨勒曼内收购。

在中国这个仅次于美国的第二大市场，投资者毫不犹豫地将目光投向欧洲艺术，为自己的收藏加油：2015年，新晋亿万富翁刘益谦以1.7亿美元买下莫迪利阿尼的《卧姿裸体》，并在几年前与妻子在上海创办的文化机构龙美术馆的墙壁上展出。

您认为除了绘画之外，还有哪些领域吸引了收藏家？

绘画并不是唯一吸引藏家的地方，雕塑也备受追捧。正是在这个领域，现代雕塑的创造者康斯坦丁-布兰库西的作品达到了新的高度：2017年，他的青铜作品《沉睡的缪斯》被纽约佳士得拍卖行以超过5700万美元的价格售出，而估价则在2500万至3500万美元之间!她的铜器在纽约佳士得拍卖会上售出。

而且可以肯定的是，自从我发现了布兰库西作品的强大秘密后，他的雕塑作品的价值将更加提升。

首先，我研究了1905年的"吻"，这是一件属于私人收藏家的布兰库西的大师级雕塑作品，我发现它的灵感来自于莫奇卡文化和古埃及。而且，这是他的普遍和具体工作的全部，以前没有人发现。

时至今日，《1905年之吻》的价值是无价的，原因有三：它是世界上第一件现代艺术作品，它是君士坦丁-布兰库西所有作品的基石，最后，它是发现创作普遍性的源头，使我们能够理解世界上从古代到现代的所有艺术作品。

更确切地说，你对康斯坦丁-布兰库西作品的发现包括什么？

正如我所说，首先是发现了一个多世纪以来关于1905年之吻的秘密，才让我明白这个雕塑是理解艺术的钥匙，是全人类非物质遗产的象征。

1905年的《吻》与大师的一些雕塑有关，揭示了埃及诸神，叙述了伊西斯和奥西里斯的神话。

他的作品通过追溯不同文明的过去，为我们提供了一把解读从古代到现代所有人类作品的钥匙，让我们看到了人类共同的文化起源。这一发现大大增加了布兰库西作品的历史、文化和资料价值。

为什么这个发现很重要？

这一发现导致了对全人类艺术作品的普遍解释方法的发展。它正在导致艺术作品评价模式的转变，这种变化很快就会彻底改变艺术市场。

需要指出的是，这一发现涉及到各个科学学科，如科学，被定义为具有普遍价值的知识和研究体系，其特点是以可验证的客观观察和严密推理为基础的方法，生物学、几何学（泰勒斯和毕达哥拉斯的定理......）。数学 (斐波那契数列、黄金比例......宗教甚至共济会，我们发现了与各个时代和文化的伟大成就的共同联系，目前我们正在利用人工智能进行应用，让市场得到优势发展。

每一种遗产都代表着人类常见的符号（鱼、蛋、胎儿、五角星......、古代神话（尤其是埃及神话，如伊西斯神话）。

对创造的普遍解释证实了将所有文化联系在一起的共同起源的存在。这就是布兰库西作品的代表。

从这一发现出发，发展出了所谓的普遍性的创作解释。换句话说，由于人类的知识和诠释艺术的普遍方法论，我们现在知道了地球上不同文化之间正在搭建的许多桥梁，这些桥梁汇集了人类的伟大成就。这给了我们很大的启示：创作过程中的知识和诀窍使我们有可能对各国的艺术进行解读，从而凸显出人类所有文化都有一个共同的起源。

你搜索的主线是什么？

在法兰西共和国总统的大力赞助下，这些发现在教科文组织（联合国教育、科学及文化组织）得到了伟大科学家的介绍和赞扬。教科文组织国际促进文化基金（FIFPC）前主任、泛非应用研究计划（PARI）主席Beséat Kiflé Selassié教授认为，这些项目的科学方法非常严谨。对于教授来说，这是AICA（国际艺术评论家协会）终身名誉主席、《SECOLUL XX》杂志前主编、两次获得欧洲最佳文化评论家奖、罗马尼亚常驻联合国教科文组织大使代表丹-霍利卡的思想的延续。

这种发现也在有形与无形的交汇处唤起和促进了心灵的平静，这也是当今乱世中必不可少的一步。

布兰库西的《幼女》或达芬奇的《救世主》等作品的演出将如何影响其经济价值？

这些发现将使我们能够采取一种新的方法来估计艺术品的价值。这些作品的共同点是人类与世界的统一，是经过几个世纪和文明创造的。由于对创作的普遍解释，我们可以追溯作品中所包含的人类历史，展示它与特定地域或特定艺术和社会实践的关系，如布兰库西作品的埃及学。

你的方法论会对那些秘密被揭开的艺术品的价值产生什么影响？

得益于这种方法，一部作品的秘密将被揭示出来，它将获得双重意义，并因其摇篮是人类共同的跨文化历史而变得更加丰富。这种普遍性的特质为有关作品增添了重要价值。

这些成果将深刻改变有眼光的收藏家对作品的鉴定体系。我甚至可以说，这将是一场艺术市场评价的革命。

蒂埃里·雷尔（Thierry Rayer) 是科研中心的创始人皮埃尔·雷尔 (Pierre Rayer)。

本协会是一个非政府组织，其主要目标是向世界通报其关于"创作过程的知识和诀窍"的发现和研究工作，强调人类艺术和建筑创作的共同起源，以便让所有人都参与这项工作。

蒂埃里·雷尔（Thierry Rayer) 是一位科学专家，他的发现获得了法国金质奖章和法中文化协会的文化奖章。

它也是一些国家、机构和个人的赞助者，从而忠实于其通过发现鼓励文化间对话的愿望。

值得一提的是，蒂埃里·雷尔（Thierry Rayer) 是Bernard Arnault的教父，因为他获得了法国金质奖章，以表彰他的功绩和奉献。伯纳德-阿诺特，2020年1月世界首富，他是一位伟大的收藏家、投资者，也是艺术市场的主要参与者。



