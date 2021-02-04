Открытие отеля PARK HYATT MALDIVES HADAHAA 1 февраля 2021 года
EINPresswire.com/ -- Отель Park Hyatt Maldives Hadahaa вновь открывает свои двери для долгожданных гостей 1го февраля 2021го года. Расположенный в самом сердце одного из самых больших природных атоллов в мире, изысканный курортный отель Park Hyatt Maldives входит в список лучших отелей на Мальдивах.
Park Hyatt Maldives Hadahaa – это прекрасное место для проведения незабываемого медового месяца. Погружая в незабываемую атмосферу приватного острова, отель также превзойдет все ожидания гостей, ориентированных на семейный отдых.
Hadahaa – уединенный курорт, расположенный вдали от скопления большого количества атоллов северной части Мальдивских островов, с белоснежным песчаным пляжем, живым домашним рифом, окружающим остров на 360° градусов и позволяющим гостям отеля заняться снорклингом и скуба дайвингом в непосредственной близости от вилл отеля. Остров омывается океаном, воды которого только на Мальдивских островах раскрашены в 50 оттенков синего.
Курорт включает в себя 51 виллу, которые спроектированы в аутентичном мальдивском стиле и расположены таким образом, что все гости отеля могут наслаждаться приватным, уединенным отдыхом с высоким уровнем сервиса и комфорта.
Стильные рестораны с приятной атмосферой предлагают блюда международной и местной кухни, а СПА и фитнес центр подготовили лучшие процедуры и велнес- программы для гостей отеля.
Новинка отеля Park Hyatt Maldives Hadahaa - Президентская вилла, состоящая из 3 спален и приватного бассейна. Рядом располагается кабана, откуда открывается захватывающий вид на Индийский океан. Вилла прекрасно подойдет для размещения семьи или небольшой группы (комфортное размещение до 6 персон).
В связи с открытием Park Hyatt Maldives Hadahaa 1 февраля 2021 года, менеджмент отеля предлагает вашему вниманию специальное предложение – стоимость размещения в отеле от USD 480 за ночь, на две персоны, включая завтрак. Более детальная информация на сайте www.experienceparkhyattmaldives.com
С большой заботой о гостях, Park Hyatt Maldives Hadahaa ставит для себя приоритетной задачу соответствия программам безопасности пребывания гостей на территории отеля (Global Care and Cleanliness Commitment), тем самым обеспечивая высокий уровень безопасности в сложившихся обстоятельствах общемировой пандемии. Более подробная информация представлена вашему вниманию на сайте. https://hyatt.com/care-and-cleanliness .
Информация об отеле Park Hyatt Maldives Hadahaa
Отель Park Hyatt Maldives Hadahaa, расположенный в 55 километрах к северу от экватора, является идеальным местом для уединенного отдыха. 51 вилла, построенная в аутентичном стиле, предлагает своим гостям приватный комфорт высокого уровня. Рестораны отеля сервируют блюда международной и местной кухни (dining). Концепция Vidhun Spa (The Vidhun Spa) была разработана в соответствии с местным комплексным подходом, основанным на трех направлениях: Hoonu – охлаждающий, Fini – согревающий и Hiki – увлажняющий. Расположенный в самом сердце одного из самых больших атоллов в мире, вдали от большого скопления атоллов северной части Мальдивских островов, отель Park Hyatt Maldives Hadahaa дает возможность своим гостям погрузиться в атмосферу нетронутой природы. Располагая великолепным живым домашним рифом, окружающим отель на 360 градусов, отель предоставляет гостям возможность заниматься снорклингом и скуба дайвингом в нескольких шагах от своей виллы (snorkeling). Blue Journeys, дайвинг центр отеля предлагает дайв-программы для всех уровней обучения по программе сертификации PADI. Более подробная информация на Park Hyatt Maldives Hadahaa , Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn.
Park Hyatt
Отели Park Hyatt предлагают своим гостям персонализированный сервис высокого уровня. Отели расположены на разных континентах, охватывая различные направления и всегда превосходят ожидания самых взыскательных путешественников. Отели Park Hyatt – это всегда комфортное размещение, красивый дизайн и великолепная кухня под руководством шефов с мировым именем.
45 отелей цепочки Park Hyatt расположены в следующих направлениях: Абу-Даби, Бангкок, Бивер-Крик, Пекин, Буэнос-Айрес, Пусан, Канберра, Чанбайшань, Карлсбад, Ченнаи, Чикаго, Доха, Дубай, Гуанчжоу, Гамбург, Ханчжоу, Хайдарабад, Стамбул, Джидда, Киото, Мальдивские острова, Мальорка, Мельбурн, Мендоса, Милан, Москва, Нью-Йорк, Нинбо, Нисеко, Париж, Хошимин, Санья, Сеул, Шанхай, Шеньжень, Сиемреап, Сент-Китс, Сучжоу, Сидней, Токио, Торонто (на стадии реновации), Вена, Вашингтон, Занзибар, Цюрих. Более подробную информацию вы можете получить на сайте parkhyatt.com .Также мы предлагаем подписаться на наши странички в соцсетях @ParkHyatt on Facebook, Twitter and Instagram, отмечайте Ваши фото хэштэгом #LuxuryIsPersonal.
Park Hyatt Maldives Hadahaa
Park Hyatt Maldives Hadahaa – это прекрасное место для проведения незабываемого медового месяца. Погружая в незабываемую атмосферу приватного острова, отель также превзойдет все ожидания гостей, ориентированных на семейный отдых.
Hadahaa – уединенный курорт, расположенный вдали от скопления большого количества атоллов северной части Мальдивских островов, с белоснежным песчаным пляжем, живым домашним рифом, окружающим остров на 360° градусов и позволяющим гостям отеля заняться снорклингом и скуба дайвингом в непосредственной близости от вилл отеля. Остров омывается океаном, воды которого только на Мальдивских островах раскрашены в 50 оттенков синего.
Курорт включает в себя 51 виллу, которые спроектированы в аутентичном мальдивском стиле и расположены таким образом, что все гости отеля могут наслаждаться приватным, уединенным отдыхом с высоким уровнем сервиса и комфорта.
Стильные рестораны с приятной атмосферой предлагают блюда международной и местной кухни, а СПА и фитнес центр подготовили лучшие процедуры и велнес- программы для гостей отеля.
Новинка отеля Park Hyatt Maldives Hadahaa - Президентская вилла, состоящая из 3 спален и приватного бассейна. Рядом располагается кабана, откуда открывается захватывающий вид на Индийский океан. Вилла прекрасно подойдет для размещения семьи или небольшой группы (комфортное размещение до 6 персон).
В связи с открытием Park Hyatt Maldives Hadahaa 1 февраля 2021 года, менеджмент отеля предлагает вашему вниманию специальное предложение – стоимость размещения в отеле от USD 480 за ночь, на две персоны, включая завтрак. Более детальная информация на сайте www.experienceparkhyattmaldives.com
С большой заботой о гостях, Park Hyatt Maldives Hadahaa ставит для себя приоритетной задачу соответствия программам безопасности пребывания гостей на территории отеля (Global Care and Cleanliness Commitment), тем самым обеспечивая высокий уровень безопасности в сложившихся обстоятельствах общемировой пандемии. Более подробная информация представлена вашему вниманию на сайте. https://hyatt.com/care-and-cleanliness .
Информация об отеле Park Hyatt Maldives Hadahaa
Отель Park Hyatt Maldives Hadahaa, расположенный в 55 километрах к северу от экватора, является идеальным местом для уединенного отдыха. 51 вилла, построенная в аутентичном стиле, предлагает своим гостям приватный комфорт высокого уровня. Рестораны отеля сервируют блюда международной и местной кухни (dining). Концепция Vidhun Spa (The Vidhun Spa) была разработана в соответствии с местным комплексным подходом, основанным на трех направлениях: Hoonu – охлаждающий, Fini – согревающий и Hiki – увлажняющий. Расположенный в самом сердце одного из самых больших атоллов в мире, вдали от большого скопления атоллов северной части Мальдивских островов, отель Park Hyatt Maldives Hadahaa дает возможность своим гостям погрузиться в атмосферу нетронутой природы. Располагая великолепным живым домашним рифом, окружающим отель на 360 градусов, отель предоставляет гостям возможность заниматься снорклингом и скуба дайвингом в нескольких шагах от своей виллы (snorkeling). Blue Journeys, дайвинг центр отеля предлагает дайв-программы для всех уровней обучения по программе сертификации PADI. Более подробная информация на Park Hyatt Maldives Hadahaa , Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn.
Park Hyatt
Отели Park Hyatt предлагают своим гостям персонализированный сервис высокого уровня. Отели расположены на разных континентах, охватывая различные направления и всегда превосходят ожидания самых взыскательных путешественников. Отели Park Hyatt – это всегда комфортное размещение, красивый дизайн и великолепная кухня под руководством шефов с мировым именем.
45 отелей цепочки Park Hyatt расположены в следующих направлениях: Абу-Даби, Бангкок, Бивер-Крик, Пекин, Буэнос-Айрес, Пусан, Канберра, Чанбайшань, Карлсбад, Ченнаи, Чикаго, Доха, Дубай, Гуанчжоу, Гамбург, Ханчжоу, Хайдарабад, Стамбул, Джидда, Киото, Мальдивские острова, Мальорка, Мельбурн, Мендоса, Милан, Москва, Нью-Йорк, Нинбо, Нисеко, Париж, Хошимин, Санья, Сеул, Шанхай, Шеньжень, Сиемреап, Сент-Китс, Сучжоу, Сидней, Токио, Торонто (на стадии реновации), Вена, Вашингтон, Занзибар, Цюрих. Более подробную информацию вы можете получить на сайте parkhyatt.com .Также мы предлагаем подписаться на наши странички в соцсетях @ParkHyatt on Facebook, Twitter and Instagram, отмечайте Ваши фото хэштэгом #LuxuryIsPersonal.
Park Hyatt Maldives Hadahaa
Hyatt Siem Reap Maldives Phuket
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