معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية منذ يونيو 2017 – تقرير جديد من جرانت ليبرتي
يتعرض المعتقلين السياسيون في المملكة العربية السعودية لسوء المعاملة بما يخالف قواعد وقوانين الدولة وفي انتهاك واضح للمعاهدات الدولية التي وافق عليها.LONDON, UK, January 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- يتعرض المعتقلين السياسيون في المملكة العربية السعودية لسوء المعاملة بما يخالف قواعد وقوانين الدولة وفي انتهاك واضح للمعاهدات الدولية التي وافق عليها.
في هذا التقرير، تحلل جرانت ليبرتي لأول مرة قضايا 309 من معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية منذ بدء حملة القمع في عام 2017. يقدم غرانت ليبرتي تفاصيل عن نشطاء حقوق المرأة والصحفيين والأكاديميين وغيرهم من معتقلي الرأي. يصف غرانت ليبرتي معاملتهم وموجات الاعتقالات التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تناقش جرانت ليبرتي قضايا أولئك الذين ماتوا في الحجز أو تم إعدامهم - بسبب "جرائمهم" المزعومة. وينتهي التقرير بإلقاء نظرة عامة على النشاط الحقوقي الذي يجري في جميع أنحاء العالم لتأمين إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، ودعوة لتحفيز النشطاء لمضاعفة جهودهم لتحرير هؤلاء الأشخاص.
يبدأ التقرير بروايات شخصية لأفراد عائلات أولئك الذين لا يزال أحباؤهم في السجن - منهم لينا الهذلول وأريج السدحان وعبد الله العودة وعبد الله الغامدي.
ملاحظات للمحررين:
التقرير الكامل مرفق على الرابط التالي: https://grantliberty.org/grant-liberty-annual-report-2020-21-arabic
المنهجية
يركز هذا التقرير على محنة معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية الذين اعتُقلوا منذ عام 2017 وما بعدها في ظل القيادة الجديدة وأولئك الذين لا تزال قضاياهم مستمرة حتى الان.
لإنتاج هذا التقرير، قام فريق غرانت ليبرتي بتحليل البيانات المتاحة من منظمات غير حكومية وحكومية ووكالات دولية، وإجراء مقابلات مباشرة مع أفراد أسر عدد من المعتقلين.
اعتمد فريق جرانت ليبرتي بشدة على أبحاث ومنشورات منظمات صديقة عبر المجتمع المدني والحقوقي من أجل جمع جميع البيانات المتاحة. ويود فريق جرانت ليبرتي أن يشكر جميع من ساهم وعمل لجعل هذا التقرير ممكنًا.
على الرغم من أن جرانت ليبرتي قد بذلت كل ما في وسعها لضمان صحة معلوماتنا وتحديثها، إلا أنه يجب التأكيد على أن سيطرة النظام السعودي على المعلومات وحرية التعبير في المملكة تعني أن الصورة الكاملة محجوبة بشكل دائم. على هذا النحو، من المرجح أن تكون البيانات التي نقدمها تقدير بخس لحجم الانتهاكات والمعاملة الهمجية لمعتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية.
جرانت ليبرتي هي ذراع المناصرة لجمعية فورجوتن ويمن الخيرية. يأتي تمويلنا من مانحين فرديين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا.
جهة اتصال الوسائط
This news release is issued through ArabNewswire.com. For more information on press release distribution services to MENA region, go to http://www.arabnewswire.com.
Nicolas Khoury
Grant Liberty
+90 536 054 62 18
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter