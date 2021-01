Dr Lorna Read est nommée Directrice générale de LEAP | Pecaut Centre for Social Impact

Dr. Lorna Read Dr. Lorna Read rejoint LEAP | Pecaut Centre for Social Impact comme Directrice générale de l‘organisation à compter du 11 janvier 2021.

LEAP est sur une voie ambitieuse pour créer un changement significatif et le leadership de Lorna sera déterminant pour notre succès et celui de nos entreprises sociales.” — Joan Dea, présidente du conseil d'administration

TORONTO , ONTARIO , CANADA , January 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- Le conseil d’administration de LEAP | Pecaut Centre for Social Impact est heureux d’annoncer la nomination de Dr. Lorna Read comme Directrice générale de l‘organisation à compter du 11 janvier 2021.

« Lorna a une vaste expérience et des résultats avérés dans la création et le développement d'organisations à vocation sociale pour traiter de questions complexes. » déclare Joan Dea, présidente du conseil d'administration. « LEAP est sur une voie ambitieuse pour créer un changement significatif et le leadership de Lorna sera déterminant pour notre succès et celui de nos entreprises sociales. »

Avec plus de 25 ans d'expérience dans la direction de la transformation d'organisations et d'initiatives d'impact social, Lorna a une profonde passion pour l'engagement de diverses parties prenantes d'une manière qui peut décupler et exploiter l'expertise et les ressources vers un objectif collectif. Plus récemment, elle a fondé une société de conseil stratégique qui a soutenu et encadré des chefs d'entreprise et des dirigeants d'organisations au Canada afin d'adapter des stratégies d'impact social efficaces et mesurables. Avant cela, elle a passé 15 ans à des postes de direction au niveau mondial chez War Child Canada et Right To Play International, basés à Toronto. Ces deux organisations ont plus que triplé en termes de revenus, d'impact social et de fonctionnement pendant son mandat. Elle a mené des projets de développement et de recherche en Amérique latine pour des consortiums universitaires et des agences gouvernementales, a travaillé pour l'Institut d'études latino-américaines et ibériques de l'Université de Columbia et a été consultante pour des ambassades canadiennes, l'UNICEF, l'INSTRAW et la Fondation MacArthur. Dr. Read a été professeure adjointe et a donné des cours sur le développement communautaire et mondial dans des universités du Canada et des États-Unis.

« Je suis très enthousiasmée de rejoindre LEAP | Pecaut Centre for Social Impact car il est à l'avant-garde du changement transformationnel dans le secteur social canadien. » déclare Lorna. « Le succès à l'échelle de la nouvelle réalité canadienne nécessitera des stratégies qui mettent l'accent sur la collaboration, l'engagement et l'inspiration des personnes et des idées, ce qui est exactement la vision et le mandat de LEAP. »

Lorna est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Columbia, avec une focalisation sur la politique comparée et les relations internationales. Ayant vécu et travaillé dans plus de 50 pays en Amérique latine, Afrique, Asie et Moyen-Orient, elle a passé sa carrière à s'immerger profondément dans les questions sociales et leurs solutions. Ses compétences éprouvées en matière d'innovation sociale, de mentorat, de création de partenariats multisectoriels, de relations gouvernementales et de développement de fonds permettront à LEAP| Pecaut Centre for Social Impact de se consacrer aux problèmes sociaux en constante évolution au Canada.