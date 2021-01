Orange County becomes Hotbed for Girls Basketball

SANTA ANA, CALIFORNIA, UNITED STATES, January 8, 2021 / EINPresswire.com / -- Orange County California has long been known for great college and NFL quarterbacks, major league baseball players, PGA golfers and Olympic swimmers. Now the county known around the country as "The OC" is becoming a hotbed for women's basketball . Despite a covid shortened season no less than 75 girls from the class of 2020 landed on college basketball rosters. Below is a list of where the top 50 landed.Calla Anderson 5'11 Sonora HopeCierra Arlow 6' Laguna Hills Cal Poly SLOSophie Assad 5'8 Esperanza Cal Baptist UniversityIsabella Avalos 5'9 Buena Park HopeAsia Avinger 5'7 Rosary San Diego StatePamela Cabezaz 5'3 Estancia Golden West CollegeTrinity Cha 5'7 Crean Lutheran University Notre DameKarissa Chvilicek 5'8 Orange Lutheran OCCAshley Collins 6' Chino Hills Willamette UniversityJoleen Corona 5'4 Whittier Christian Fresno PacificHailee Daniel 6' Crean Lutheran Covenant CollegeAshlee Dorantes 5'3 Garden Grove OCCSophia Escalante 5'7 Kennedy Santa Ana JCJocelyn Ewell 6'2 Santa Margarita U of MissouriAhzira Faletoi 5'4 Tustin Santa Ana JCTaylor Fullbright 5'7 Edison OCCSydney Gandy 5'6 Orangewood Acad University of IdahoGiselle Garcia Nunez 5'10 Northview Florida Memorial UniversityElla Gardiner 6'1 San Clemente FairfieldKate Goostry 5'6 Rosary WestPointCarolina Jimenez 5'5 Santiago Golden West CollegeCamryn Kiernan 5'9 Mater Dei Concordia Kaylee Kreuger 5'7 Pacifica Golden West CollegeKatie Kubo 5'3 Esperanza HopeElodie Lalotte 6'3 Orangewood Acad Boise StMonikque Lightfoot 6' Valley View OCCErika Maggard 5'10 Woodbridge ConcordiaMaria Martinez 5'8 Saddleback Golden West CollegeNoelia Martinez 5'3 El Toro Golden West CollegeHeather Matthews 5'9 Esperanza Santa Ana JCSelena Muller 5'6 Newport Harbor Golden West CollegeDe'Ja Newburn 5'9 Anaheim Bethesda ChristianMimi Nguyen 5'8 Bolsa Grande Golden West CollegeThao Nguyen 5'6 Westminster Golden West CollegeKatie Poppin 5'8 La Habra Golden West CollegeDestiny Porter 5'4 Segestrom Golden West CollegeRoshondra Prince 6'2 Junipero Serra Cal Poly PomonaNicole Rodriquez 5'9 Rosary Loyola MarymountTarryn Ross 5'10 Orangewood Acad UCITatiana Sagan 5'7 Fountain Valley Golden West CollegeCaylee Santos 5'7 Rosary Cal State Los AngelesKatie Schwan 5'10 Tesoro HumboldtAnjali Sharma 5'7 Troy Cal MaritimeSarah Shaw 6'1 Jserra Monterey BayCatherine Swanson 6' Aliso Niguel UCIAnaiyah Tu'ua 5'9 Troy Cal State NorthridgeClara Wiltgen 5'8 Orangewood Acad Walla Walla University