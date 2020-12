RobyJackson la promessa della musica Trap Italiana

Nato a (San Paolo)Brasile L’11-10-1996 viveva nella Favelas e la sua infanzia è stata terribile e il suo sfogo è la Musica...

ROMA, ROMA, ITALIA, December 9, 2020 / EINPresswire.com / -- Roby non ama parlare del passato ma ciò che scrive diventa musica per le orecchie di tante persone.Roby: In momenti come questi dobbiamo essere tutti uniti il COVID-19 ha portato via tante vite e noi giovani, dobbiamo fare ciò che ci viene detto...ma non prenderlo come una regola che ci viene imposta,ma come una cosa che dobbiamo fare per noi stessi e per le persone che amiamo.Ha rilasciato diversi singoli disponibili su (YouTube/ Spotify/ iTunes/ Amazon) etc... canzoni come “Un altro giorno” o “I AM HERE” danno la forza a tante persone di tutte l’età e i suoi prossimi obbiettivi dice che sono le “stelle” ⭐️Da piccolo non avevo nulla ed è stata molto dura per me nelle Favelas. Quando scrivo una canzone il mio scopo è quello di trasmettere le emozioni che ho provato o che provo in quel momento...e farle rivivere alla gente. La musica è tutto la mia rivincita non tutti credevano in me pensavano “È uno dei tanti” ora dimostrerò a tutti chi sono con la MUSICA.