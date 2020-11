NoviFlow annonce un financement supplémentaire de 8 M$ pour son expansion

NoviFlow

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, November 30, 2020 / EINPresswire.com / -- NoviFlow Inc., l'un des leaders mondiaux de solutions logicielles pour la cybersécurité et les réseaux programmables à haute performance, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de 8 millions de dollars menée par le Fonds de solidarité FTQ, qui est un des investisseurs actuels de NoviFlow, accompagné d’Exportation et développement Canada (EDC), un nouvel investisseur, et ainsi qu’avec Investissements Somel, également un investisseur actuel de NoviFlow.Déployées sur des commutateurs « boîte-blanche » et des serveurs « COTS » (commercial sur étagère), et utilisées conjointement avec des équipements de cybersécurité et des fonctions de réseau virtualisées (VNF) standard, les solutions de NoviFlow sont spécialement conçues pour fournir des services réseau dynamiquement évoluables en capacité dépassant les Terabits par seconde, tout en réduisant considérablement les frais opérationnels et en capital. Les solutions NoviFlow réduisent aussi la complexité du réseau et minimisent la surface vulnérable aux cyberattaques en mettant en œuvre directement dans la structure du réseau des fonctionnalités clés telles que l'équilibrage de charge, le filtrage des paquets et la redirection du trafic. Pour ce faire, NoviFlow exploite les avantages de performance et de flexibilité de la programmation P4 mis en œuvre par notre expertise de pointe dans le domaine des réseaux programmables.Les produits de NoviFlow supportent également la norme SRv6, l'équilibrage de charge et la télémétrie réseau, ce qui réduit efficacement les coûts des fournisseurs de services réseaux de périphérie en intégrant ces fonctions dans une solution globale facile à gérer et à déployer.Ces nouveaux investissements permettront à NoviFlow de poursuivre sa croissance au-delà de sa base actuelle de clients en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe, et seront utilisés pour embaucher du personnel supplémentaire dans le développement de produits, les ventes et le marketing.Cette expansion des ressources est nécessaire suite à une augmentation significative de nouveaux projets avec des clients de premier niveau tels que des opérateurs de réseau, des hyperscalers et des agences gouvernementales, cherchant à tirer parti de la technologie de réseau programmable pour la cybersécurité, le déploiement de réseaux 5G et la migration des services de nuagique vers la périphérie du réseau.D’après Janie Béïque, première vice-présidente aux Investissement du Fonds de solidarité FTQ, « Depuis notre premier investissement en 2015, NoviFlow s'est taillé une place comme un leader mondial des logiciels de réseaux programmables et a bâti une entreprise prospère dans le domaine de la cybersécurité, un enjeu de plus en plus important pour l’économie. Grâce à l’innovation, NoviFlow offre des solutions concrètes pour les gestionnaires de réseaux. C’est pourquoi nous sommes fiers de réinvestir dans NoviFlow, cette fois aux côtés d’EDC. »« Les solutions de cybersécurité dynamiques et modulables de NoviFlow répondent aux besoins en rapide évolution de clients aux quatre coins du globe en matière d’infrastructures informationnelles », a déclaré Carl Burlock d’EDC, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales. « Avec le concours de partenaires d’investissement institutionnels comme le Fonds de solidarité FTQ, le Programme d’investissement de contrepartie d’EDC permet aux entreprises canadiennes telles que NoviFlow de mettre en œuvre leurs plans de mise en marché et de croissance sur la scène internationale. »Christopher Hanck, Chef des investissements chez Investissements Somel, mentionne: « Somel a été l'un des premiers investisseurs dans NoviFlow en 2015, et nous sommes fiers de leur succès. Grâce à cet investissement supplémentaire, nous sommes convaincus que l'entreprise disposera des moyens nécessaires à son expansion continue sur le marché de la cybersécurité. »Selon Dominique Jodoin, Président et Chef de la direction de NoviFlow, « NoviFlow s'est bâti une réputation de leader technologique enviable dans les solutions de réseau programmables, et nos années d'expérience dans le déploiement de solutions de périphérie de réseau programmables carrier-grade dans le monde entier ont mené à une augmentation significative du nombre de nos clients et projets. De bons exemples incluent nos collaborations avec Fortinet et Adaptive Mobile dans le domaine de la cybersécurité, et avec Bell Canada et Cisco pour favoriser l'adoption du routage de segment IPv6 (SRv6) par l'industrie à l’échelle mondiale. Ce nouveau financement de nos investisseurs actuels, avec l'ajout très bienvenu d'EDC, fournira à NoviFlow les fonds supplémentaires nécessaires pour accélérer l'expansion de notre entreprise. »« Je suis très heureux d'accueillir notre nouvel investisseur EDC et je tiens également à remercier le Fonds de solidarité FTQ et Somel Investment d'avoir participé à cette ronde de financement et de continuer d’appuyer NoviFlow. Notre groupe croissant d'investisseurs apportera une richesse d'expertise et élargira le réseau mondial de contacts de NoviFlow. Je suis très fier des progrès réalisés par NoviFlow, un spin-out d'un projet universitaire québécois maintenant devenu un acteur mondial des solutions de réseaux programmables », a déclaré le Président du conseil d’administration de NoviFlow, Roch L. Dubé.À propos de NoviFlowNoviFlow Inc. fournit des solutions de cybersécurité et de réseau programmables aux opérateurs de réseau, aux opérateurs de centres de données, aux entreprises et aux agences gouvernementales à la recherche de la performance allant jusqu’aux Terabit/s, et qui supportent les normes ouvertes et offrent une flexibilité et une rentabilité accrues. NoviFlow a des bureaux à Montréal, Boston, Singapour, Seattle et Sunnyvale, et des représentants en Asie-Pacifique, en Europe et au Moyen-Orient. Pour plus d'informations, visitez http://noviflow.com/ . Suivez NoviFlow sur Twitter @NoviFlowInc.À propos du Fonds de solidarité FTQLe Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui canalise l'épargne des Québécois en investissements. Au 31 mai 2020, le Fonds avait un actif net de 13,8 milliards de dollars et, grâce à son portefeuille d'investissements, soutenait 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.À propos d’Investissements SomelInvestissements Somel Inc. est une société d'investissement privée fondée en 2015 à la suite de la vente d'une entreprise familiale de télécommunications mondiale, SDP Télécom Inc. Basée à Montréal, la thèse d'investissement de Somel cible les entreprises en démarrage de technologie, avec un accent particulier sur IoT (Internet des objets) et les industries qui exploitent ces applications. Somel utilise l'expertise technique et opérationnelle, l'expérience des investisseurs institutionnels ainsi que le réseau mondial de ses fondateurs pour accompagner les entreprises de son portefeuille d'investissement et les aider à atteindre leurs objectifs de croissance.À propos d'EDCSociété d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l’étranger. En tant qu’experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin – savoir commercial, solutions de financement et d’assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations – pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d’EDC jusqu’au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d’étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays. 