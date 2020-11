伍尔特电子首次与中国领先的电子行业门户网站合作

WE技术子站正式进驻 21IC 中国电子网

WALDENBURG, GERMANY, November 24, 2020 / EINPresswire.com / -- 伍尔特电子与 21IC 中国电子网 (21IC)展开合作,于2020年10月21日在中国电子行业领先的门户网站上推出 WE 技术子站: www.21ic.com/we 作为电子和机电元件领域的领先专家之一,伍尔特电子通过21 世纪电源网 (21IC) 为数百万中国工程师的电子设计提供技术解决方案和创新产品。在视频、网络研讨会和工程师在线培训计划中,伍尔特电子将提供有关电子元件及其应用的技术见解。此外,最新的产品信息也将发佈在技术子站。伍尔特电子与 IC 合作伙伴也将在此站展示最新的参考设计。关于 21IC 中国电子网 21ic.com21 世纪电源网成立于2000年,是中国电子行业第一个电子门户网站,其日流量和注册用户数也是中国之最。21IC 团队致力于为中国电子工程师提供最新的电子技术与产品、产品设计、应用及行业趋势的信息和新闻。关于伍尔特电子eiSos集团伍尔特电子eiSos集团是一家电子行业的电子和机电元件制造商,同时也是一家领先的电子解决方案技术公司。伍尔特电子eiSos集团是欧洲最大的无源元件制造商之一,并活跃于全球50多个国家。欧洲、亚洲和北美的生产基地为世界各地越来越多的客户提供产品。产品包括EMC元件、电感器、变压器、RF元件、压敏电阻、电容器、电阻器、石英晶体、振荡器、电源模块、无线电源线圈、LED、传感器、连接器、电源元件、开关、按钮、连接技术、保险丝座和无线数据传输解决方案。公司无与伦比的面向服务特点是,所有目录元件产品都以现货供应且数量不限、样品免费、以及通过技术销售人员和选择工具提供广泛支持。公司通过与奥迪Sport ABT舍弗勒Formula E车队的技术合作,以及对Formula Student赛车系列的支持,展示了在eMobility中的创新实力( www.we-speed-up-the-future.com ).伍尔特电子(Würth Elektronik)属于伍尔特集团(Würth Group)的一员,伍尔特集团是装配和紧固技术的全球市场领导者。2019财年,公司的销售额达8.22亿欧元,目前拥有约7300名员工。伍尔特电子: more than you expect!更多信息请访问 www.we-online.com