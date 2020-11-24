汉普郡之家顶层豪宅(Hampshire House Penthouse)将在礼宾部拍卖会(Concierge Auctions)上进行拍卖，这座豪宅位于曼哈顿中央公园令人垂涎的亿万富翁街。

由艾略特团队和国际寻巢者(Nest Seekers International)的塔尔•雷兹尼克(Tal Reznick)和肖恩•艾略特(Shawn Elliott)合作的汉普郡之家三楼顶层豪宅将被拍卖给出价最高的竞标者。

为了提供这一非凡的产品并获得必需的许可，我们投入了多年的热情和知识去规划和设计” — 卖方阿农·卡茨(Arnon Katz)表示

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, November 23, 2020 /EINPresswire.com/ -- 这座豪宅历史悠久，坐落在亿万富翁街中央公园南端50码线之上的37楼，是纽约市未来最具标志性的三层顶层豪宅。下个月，它将通过礼宾部拍卖会进行在线拍卖，拍卖方是艾略特团队和国际寻巢者(Nest Seekers International)的塔尔•雷兹尼克(Tal Reznick)和肖恩•艾略特(Shawn Elliott)。这一无与伦比的房地产项目为您提供了一个千载难逢的机会，您可以住进现代豪宅，欣赏中央公园到北曼哈顿的全景，以及市中心的天际线。您可以进入汉普郡历史悠久、标志性的19世纪30年代汉普郡别墅（中央公园最高档的白手套建筑之一）。

该房产目前的出价为4000万美元，竣工后估价为1亿美元(估计完工成本为1500万至2000万美元)，将于12月18日至22日在礼宾部拍卖会的在线市场上以无保留价格出售给出价最高的买家，网址是ConciergeAuctions.com，允许买家在世界任何地方进行数字投标。

卖方阿农·卡茨(Arnon Katz)表示：“为了提供这一非凡的产品并获得必需的许可，我们投入了多年的热情和知识去规划和设计”。“在这个世界上，绝对没有比它更好的了，这就是它真正与众不同的地方。我相信，礼宾部拍卖会令人难以置信的全球影响力和一支顶尖的人才团队将确定完美的买家。这个买家就像这座房产本身一样独特，他不仅懂得价值，而且有远见完成这座宏伟的顶层豪宅，使其成为现实。”

纽约市最豪华、最专业、最高端的总承包商SilverLining和广受赞誉的SPAN建筑公司预先批准了施工“铁锹”式设计、计划和许可，该设计荣获《室内设计杂志》2018年度全球最佳住宅项目奖（已公布）——中央公园南150号即将完工。目前批准的建筑方案要求有5个卧室，5间完整的和1间半浴室的住宅，并确定了建造设计的成本，所以买家可以很容易地定制他或她想要的顶层豪宅。

SPAN建筑公司的负责人、普林斯顿大学教授彼得·佩尔辛斯基（Peter Pelsinski）说：“这是最终的获奖房产，所有的工作都已经为下一任业主提前完成了，包括由著名建筑师和设计师团队设计的获奖计划”，“只有在这里，在亿万富翁街的中间，你才有这样的视野。你真的觉得自己就像在公园里一样，这是别人几乎没有的感觉。”

这个获奖的设计构架了这座令人难以置信的城市和中央公园，这是永恒的景象。该设计要求9,650平方英尺的内部和外部空间，以及玻璃墙，天窗和超大窗户，以充分利用外部空间并过滤大量的自然光。室外居住面积高达令人难以置信的1,125平方英尺，四个露台中的任何一个，包括一个面向中央公园的私人露台，都成为正式或休闲娱乐的完美背景。无论在哪个季节，一个潜在的观赏画廊都将提供一览无余的天际线景观。

艾略特说：“这是拥有曼哈顿标志性地产的绝好机会”。“眼光独到的买家将拥有一套非常大的顶层豪宅，可欣赏360度美景，以及面对中央公园的户外露台——所有这些都无与伦比，几乎闻所未闻。我相信，任何有幸在拍卖日赢得这处房产的人都很可能不会再卖给别人。这将是一个千载难逢的机会，而且永远不会有第二次。”

其他功能还包括一个在36楼的候车室，可坐乘客电梯进入，并可通过私人电梯进入住宅；未使用的阁楼空间可以无限期转让，始终属于顶层豪宅；白色手套建筑设施，例如私人电梯，门房和礼宾服务，健身俱乐部，水疗中心，代客泊车服务以及历史悠久的藏书室和著名的过往居民清单——所有这些距中央公园仅几步之遥，距中央车站仅15分钟路程 ，不到一小时即可到达约翰·肯尼迪国际机场。

卖方Eli Bar表示:“这个项目对买家来说是一生中难得的机会，可以获得世界上最独特的、最易获奖的顶层豪宅。”“该项目位于中央公园南端的中心地带，可以一览中央公园的美景。该项目完工后，将成为世界上最受欢迎的顶层豪宅之一。拥有较低的持有成本和巨大的升值空间，中央公园南150号的顶层豪宅有可能打破纽约市售出的所有顶层豪宅的价格纪录。”

具有标志性的19世纪早期建筑和令人垂涎的位置，位于中央公园南端(“亿万富翁街”)的中心地带附近，在公园和第八大道之间，这是汉普郡之家在纽约市的最终地址。汉普郡之家以其陡峭的铜质屋顶和两个高大的烟囱而闻名，在西57街近邻之间的几乎所有以中央公园为特色的电影或节目中都可以看到它。汉普郡之家是许多顶级对冲基金经理和律师的家，引以为豪的是过去的居民名单，其中包括艺术家弗里达·卡罗（Frida Kahlo）和男高音歌唱家帕瓦罗蒂。距离中央公园最典型的景点仅几步之遥，包括购物中心，羊牧场，池塘和加普斯托桥(Gapstow Bridge)。汉普郡之家还有通往57街、第五大道和哥伦布圆环(Columbus Circle)车站的几条地铁线的黄金通道。

位于中央公园南端150号的顶层豪宅每天都可以通过预约展示和私人虚拟展示。

作为礼宾部拍卖会（Concierge Auctions）与Giveback Homes合作推出的Key-for-Key®捐赠计划的一部分，此次交易将为有需要的家庭建造一套新房子。

礼宾部拍卖会（Concierge Auctions）向代表房地产经纪人的买家提供佣金。有关完整详细信息，请参见拍卖条款和条件。如需了解更多信息，包括酒店详情、独家虚拟旅游、尽职调查文档等，请访问ConciergeAuctions.com或打电话+1.212.202.2940。

关于礼宾部拍卖会

礼宾部拍卖会（Concierge Auctions）是世界上最大的豪华房地产市场，拥有最先进的技术。自2008年成立以来，该公司已经创造了数十亿美元的销售额，打破了拍卖史上最高房价的世界纪录，活跃于美国41个州/地区和29个国家。礼宾部（Concierge）管理着全球最负盛名的房产，将它们与合格的买家相匹配，并在较短的时间内促进透明的、市场驱动的交易。该公司拥有业内最全面、最智能的高净值房地产买家和卖家数据库。作为六次入选《美国杂志》排行榜年度成长最快的公司，现在加入了Inc5000名人堂；被评为2018年360TM企业家榜单第38位。这个排行榜每年评选出360家小型企业，他们掌握着在影响、创新、增长、领导力和商业估值等领域发展业务的艺术和科学。作为其与Giveback homes™合作的Key-for-Key®捐赠计划的一部分，迄今已捐赠了200多套住宅，该计划保证公司出售的每一处房产都将为有需要的家庭建造新住宅。如需了解更多信息，请访问conciergeauctions.com。