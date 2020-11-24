Пентхаус Hampshire House в Манхеттене будет продан с аукциона при посредничестве Concierge Auctions

Благодаря накопленным за многие годы знаниям и энтузиазму удалось осуществить планирование, проектирование и получить все необходимые разрешения для реализации этого неординарного предложения” — говорит продавец Амон Кац

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, November 23, 2020 /EINPresswire.com/ -- Легендарный трехуровневый пентхаус будущего Нью-Йорка с насыщенной событиями историей, находящийся на высоте тридцати семи этажей над протянувшейся на 50 ярдов улицей Сентрал-Парк-Саут в «Ряду миллиардеров», будет продан в следующем месяце с онлайн-аукциона Concierge Auctions при содействии Таля Резника и Шона Элиота из Elliott Team и Nest Seekers International. Воспользовавшись этим беспрецедентным предложением на объект недвижимости, можно получить уникальную возможность проживать в роскошном здании и наслаждаться незаслоненными видами на город от Центрального парка до северного Манхэттена и высотной урбанистической панорамой Мидтауна, а также иметь частный доступ на вершину исторического здания Hampshire House, ставшего легендарным в 1930-е годы и являющегося самым эксклюзивным элитным зданием Центрального парка.

Этот объект недвижимости, в настоящее время предлагаемый по цене 40 миллионов долларов и стоимость которого по завершении строительства оценивается в 100 миллионов долларов (предполагаемая стоимость отделки составит 15-20 миллионов долларов), будет продан независимо от цены участнику аукциона, заявившему самую высокую цену, в период с 18 по 22 декабря через ConciergeAuctions.com, платформу фирмы Concierge Auctions для онлайн-торговли, используя которую покупатели могут делать ставки онлайн из любой точки мира.

«Благодаря накопленным за многие годы знаниям и энтузиазму удалось осуществить планирование, проектирование и получить все необходимые разрешения для реализации этого неординарного предложения, — говорит продавец Амон Кац. — Абсолютно ничего подобного в мире не существует, и потому это предложение является таким особенным. Я уверен, что используя возможности платформы, связанные с невероятным охватом глобальной аудитории, а также лучшие таланты фирмы Concierge Auctions, можно будет найти идеального покупателя — человека настолько уникального, насколько уникален сам этот объект недвижимости, и не только понимающего ценность объекта, но и обладающего видением для воплощения проекта этого великолепного пентхауса в реальность».

Готовый к реализации проект по адресу 150 Central Park South с предварительно одобренными и готовыми к началу строительства конструктивными решениями, планами и необходимыми разрешениями, уже имеющимися у компании SilverLining (профессионального генерального подрядчика, работающего с наиболее роскошными зданиями премиального сегмента Нью-Йорка) и получившей признание компании SPAN Architecture, удостоился премии журнала Interior Design Magazine как лучший в мире проект 2018 года (в процессе реализации) в области жилищного строительства. Согласно планам, одобренным для здания, в жилом помещении предусматривается наличие пяти спален, пяти полных ванных комнат и одной полуванной, а также обеспечивается определенность с точки зрения стоимости строительства по уже имеющемуся проекту без доработки. Покупатель может легко внести изменения в проект пентхауса в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

«Это яркий пример элитной недвижимости. Вся работа, включая разработку первоклассных планов знаменитой командой архитекторов и дизайнеров, выполнена заранее для следующего владельца, – говорит руководитель SPAN Architecture Питер Пельсински, профессор Принстонского университета. –Только здесь, в середине «Ряда миллиардеров, можно насладиться такими видами. В буквальном смысле чувствуешь себя так, будто находишься в парке, а такого практически ни у кого нет (если вообще может быть)».

Превосходный план с неповторимым видом, открывающимся на город и Центральный парк, предусматривает общую площадь в 9 650 кв. футов (включая пространство внутри и снаружи), наличие стеклянных стен, световых люков и окон большого размера для создания внутри эффекта нахождения снаружи и обильного наполнения помещения естественным светом. Наличие внешнего пространства невероятной площадью в 1 125 кв. футов позволяет использовать любую из четырех террас, включая отдельную террасу, выходящую на Центральный парк, в качестве идеального фона для формальных и неформальных развлечений. Галерея ничем не заслоненных видов на город будет потенциально открываться для вас вне зависимости от сезона.

«Это уникальная возможность стать владельцем легендарного объекта недвижимости в Манхэттене, – утверждает Эллиот. – Разборчивый покупатель получит действительно просторный пентхаус с красивыми видами на 360 градусов и террасами, выходящими на Центральный парк. И все это беспрецедентно и практически невообразимо. Я уверен, что счастливчик, которому достанется этот объект недвижимости в день аукциона, скорее всего, никогда не продаст его снова, и вот почему это на самом деле уникальная возможность, которая просто никогда не появится еще раз».

Дополнительные характеристики включают наличие комнаты ожидания на 36-м этаже, куда можно подняться на пассажирском лифте и откуда можно проехать на отдельном лифте в свои апартаменты; бессрочную передачу права на неиспользуемое помещение на верхнем этаже, которое будет всегда примыкать к помещению пентхауса; и наличие инфраструктуры элитного здания (в частности отдельного выхода к лифту, швейцара и консьержа, фитнес-клуба, спа, парковщика, а также исторической репутации и списка знаменитостей, проживавших в здании в прошлом) – и все это находится всего в нескольких шагах от Центрального парка в 15 минутах езды от Центрального вокзала Нью-Йорка и меньше чем в часе езды от международного аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди.

«Этот проект представляет собой возможность, выпадающую раз в жизни: покупатель может приобрести самый уникальный элитный пентхаус. – утверждает продавец Эли Бар. – Когда проект этого расположенного в центре улицы Сентрал-Парк-Саут объекта с ничем не заслоненным видом на Центральный парк будет реализован, он повысит планку, став самым престижным пентхаусом в мире, расположенным в жилом комплексе. При низких текущих издержках и огромных преимуществах с точки зрения стоимости, пентхаус, расположенный по адресу 150 Central Park South, сможет потенциально побить ценовые рекорды для всех пентхаусов в жилых комплексах, которые когда-либо продавались в Нью-Йорке».

Легендарная архитектура начала 19-го века и престижное расположение в районе центра улицы Сентрал-Парк-Саут (в «Ряду миллиардеров») между Парк-Авеню и 8-й авеню делают Hampshire House идеальным адресом в Нью-Йорке. Комплекс Hampshire House, известный своей медной крышей с крутыми скатами и двумя высокими трубами (их можно увидеть практически в каждом фильме или шоу, действие в которых разворачивается в Центральном парке, и за счет них комплекс выделается на фоне соседних зданий на Западной 57-й улице), – это дом многих менеджеров хеджевых фондов и юристов. Его отличительной особенностью является впечатляющий список проживавших там в прошлом людей, включая художницу Фриду Кало и тенора Лучано Паваротти. Расположение Hampshire House, находящегося в нескольких шагах от культовых мест Центрального парка, включая торговый центр The Mall, Шип-Медоу, Пруд и мостик Гэпстоу, обеспечивает улучшенный доступ к нескольким линиям метро на 57-й улице, 5-й авеню и станции Коламбус-Серкл.

Пентхаус в комплексе, расположенном по адресу 150 Central Park South, доступен для осмотра ежедневно по предварительной записи и для частного виртуального осмотра.

В рамках благотворительной программы Key for Key® компании Concierge Auctions, реализуемой в партнерстве с Giveback Homes, после успешного заключения сделки будет построен новый дом для нуждающейся семьи.

Concierge Auctions предлагает комиссию агентам по недвижимости, представляющим интересы покупателя. Полная информация об этом содержится в Общих положениях и условиях аукциона. Получить дополнительную информацию, в том числе касательно характеристик объекта, эксклюзивного виртуального тура, документов, подтверждающих правовой статус подписывающих лиц, и не только, можно на сайте ConciergeAuctions.com или по телефону +1.212.202.2940.

О Concierge Auctions

Concierge Auctions – это крупнейшая платформа в мире для торговли недвижимостью класса люкс, работающая на базе ультрасовременных технологий. С момента ее создания в 2008 фирма сгенерировала многомиллиардный доход с продаж, побила мировые рекорды в части продаж домов по самым высоким ценам из когда-либо предложенных на аукционе и действует в пределах 41 штатов/территорий США и 29 стран. Консьерж отбирает наиболее престижные объекты недвижимости по всему миру, осуществляет поиск походящих покупателей, соответствующих определенным критериям, а затем осуществляет содействие в проведении прозрачных сделок в сжатые сроки с учетом ситуации на рынке. Фирма имеет наиболее полную в отрасли базу данных покупателей и продавцов с крупным чистым капиталом. Фирма, в шестой раз удостоившаяся включения в ежегодно составляемый журналом Inc. Magazine список наиболее быстро растущих компаний Америки, теперь включена в Inc5000 Hall of Fame; она занимает 39-ю позицию в списке 2018 Entrepreneur 360™, благодаря которому каждый код 360 мелких предприятий получают признание за овладение искусством и наукой развития бизнес-деятельности в областях воздействия на бизнес, инноваций, развития, лидерства и оценки стоимости бизнеса. К тому же по состоянию на текущий момент фирма внесла свой вклад в строительство более чем 200 домов в рамках реализуемой в партнерстве с Giveback Homes™ благотворительной программы Key for Key®, по условиям которой гарантируется, что за каждый проданный компанией объект недвижимости нуждающаяся семья получит новый дом. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте conciergeauctions.com.