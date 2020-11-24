سُيباع بنتهاوس هامبشاير هاوس الموجود على شارع الملياردير المرغوب في سنترال بارك في مانهاتن في المزاد عبر مزادات كونسيرج

سيُعرض بنتهاوس هامبشاير هاوس المكون من ثلاثة طوابق للبيع في المزاد العلني من خلال تال ريزنيك وشون إليوت من فريق إليوت ونيست سيكرز إنترناشونال.

لقد استغرق التخطيط والتصميم والحصول على الرخص المطلوبة لتقديم هذا العرض سنوات من” — ويقول البائع، آرنون كاتز

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, November 23, 2020 /EINPresswire.com/ -- سيُباع البنتهاوس الذي سيكون الأكثر شهرةً في مدينة نيويورك في المستقبل والذي يعتلي سبعة وثلاثون طابقاً فوق خط سنترال بارك ساوث الممتد بطول 50 ياردةً على شارع الملياردير والموغل في التاريخ في المزاد العلني الشهر القادم عبر الإنترنت من خلال Concierge Auctions بالتعاون مع تال ريزنيك وشون إليوت من فريق إليوت ونيست سيكرز إنترناشونال. يُقدم هذا العرض العقاري الذي لا يُضاهى فُرصة العُمر للسكن في منزل فخم وحديث والاستمتاع بمناظر سنترال بارك إلى شمال مانهاتن بالإضافة إلى ناطحات السحاب الموجودة في وسط المدينة بدون أية معيقات ومدخل خاص أعلى Hampshire House التاريخي المميز الذي يعود إلى عقد الثلاثينات 1930 والذي يُعد أحد أكثر مباني القفازات البيضاء الأكثر خصوصيةً في سنترال بارك.

سيُباع هذا العقار المعروض حالياً بسعر 40 مليون دولار والمُقدر أن يبلغ سعره 100 مليون دولار (تكلفة التشطيب المُقدرة 20-15 مليون دولار) بدون حجز للمُزايد الأعلى بتاريخ 22-18 ديسمبر بواسطة متجر مزادات كونسيرج، ConciergeAuctions.com بما يسمح للمشترين بالمزايدة إلكترونياً من أي مكان في العالم.

ويقول البائع، آرنون كاتز "لقد استغرق التخطيط والتصميم والحصول على الرخص المطلوبة لتقديم هذا العرض سنوات من الشغف والمعرفة". "ليس هناك شيء آخر مثله في العالم مطلقاً وهذا ما يجعله مميزاً بحق". أنا واثق من أن سمعة مزادات كونسيرج العالمية وفريقها المكون من نخبة المواهب سيحدد المشتري الأفضل وهو بالتأكيد شخص مميز تماماً كما هو حال العقار نفسه، شخص يدرك قيمة العقار وتكون لديه رؤية ليجعل هذا البنت هاوس المذهل حقيقةً".

ومع وجود الموافقات المسبقة والمخططات والتصاميم الجاهزة للتنفيذ لدى المتعهد العام الأفضل والأكثر احترافيةً وفخامةً في مدينة نيويورك وهو سيلفرلايننغ وسبان للتصميم المعماري ذائع الصيت فقد فاز التصميم بجائزة مجلة التصميم الداخلي التي تمنح لأفضل مشروع سكني في العام حول العالم لعام 2018 (على اللوحة) – 150 سنترال بارك ساوث جاهز للإتمام. تتضمن المخططات الحالية المعتمدة مسكن يتكون من 5 غرف نوم و5 حمامات كاملة ونصف حمام يوفر تأكيد على التكلفة لبناء التصميم كما هو ويستطيع المشتري بسهولة إضفاء الطابع الشخصي على البنتهاوس ليبدو كما يرغب أو ترغب.

"هذا العقار بمثابة كأس البطولة النهائي. تم إتمام كافة الأعمال مسبقاً للمالك القادم بما في ذلك المخططات التي فازت بجوائز والتي وضعها فريق من المهندسين المعماريين والمصممين،" حسبما قال بيتر بلسنسكي وهو مدير سبان لهندسة العمارة والأستاذ في جامعة برينستون. "فقط هنا، في وسط شارع الملياردير، يمكنك الاستمتاع بهذه المناظر. فأنت تشعر وكأنك في البارك بكل ما للكلمة من معنى، وهذا شيء لا يتوفر تقريباً لأي شخص آخر."

يوفر تأطير المدينة المذهلة وسنترال بارك منظراً لن يتغير أبداً ويتطلب التصميم الفائز بالجوائز ما مساحته 9,650 قدم مربع كمساحة داخلية وخارجية مع جدران زجاجية ومناور ونوافذ كبيرة جداً لتقريب المناظر الخارجية والسماح دخول مقدار كبير من الضوء الطبيعي. وبوجود مساحة معيشة خارجية لا تصدق تبلغ 1,125 قدم مربع فإن أياً من الشرفات الأربع بما في ذلك شرفة خاصة مقابلة للسنترال بارك- يصبح عبارة عن خلفية مثالية للفعاليات الترفيهية الرسمية أو غير الرسمية. وهناك إمكانية لعمل معرض مراقبة يوفر منظراً لناطحات السحاب لا يمكن حجبه بغض النظر عن الفصل.

"هذه فرصة نادرة لامتلاك قطعة مميزة من عقارات مانهاتن" حسبما صرح به إليوت. "سيحظى المشتري المميز ببنتهاوس كبير حقاً بمناظر رائعة بزاوية 360 درجة وشرفات خارجية مقابلة للسنترال بارك – وجميعها لا مثيل لها وعملياً لم يُسمع بها من قبل. أنا واثق من يكون محظوظاً بما يكفي للفوز بهذا العقار يوم المزاد لن يقوم على الأغلب ببيعه مجدداً مما يجعله حقاً فرصة العمر التي لن تتوفر مجدداً."

وتتضمن المزايا الإضافية غرفة انتظار في الطابق 36 يتم الوصول إليها عن طريق مصعد، مع إمكانية الوصول من خلال مصعد خاص للسكن؛ مساحة العلية غير المستخدمة قابلة للتحويل بكل تأكيد وهي مرتبطة دوماً بوحدة البنتهاوس؛ وسائل راحة مباني القفازات البيضاء مثل الدخول من مصعد خاص وبوابًا وناطور ونادي لياقة بدنية ومنتجع صحي وخدمة اصطفاف السيارات ومخزن تاريخي وقائمة بارزة من السكان السابقين – كل هذا على بعد خطوات فقط من سنترال بارك و15 دقيقة من محطة غراند سنترال وأقل من ساعة إلى مطار جون إف كينيدي الدولي.

"يمثل هذا المشروع فرصة العمر لمشتري للحصول على البنتهاوس الأكثر تميزاً في العالم" حسب تصريح البائع إيلي بار. "يقع هذا المشروع في وسط سنترال بارك ساوث مع إطلالة لا يمكن حجبها على سنترال بارك وعند اكتماله فإنه سيرفع المستوى ليكون أحد أكثر المباني السكنية المرغوبة في العالم. ومع انخفاض تكلفة الاقتناء والارتفاع الكبير في القيمة فسيتمكن هذا البنتهاوس في 150 سنترال بارك ساوث من تحطيم الرقم القياسي لسعر أي بنتهاوس سكني يباع في مدينة نيويورك ".

هندسة معمارية الشهيرة تعود إلى أوائل القرن التاسع عشر وموقع مطلوب على مقربة من وسط سنترال بارك ساوث ("شارع الملياردير") بين البارك والجادة 8 تجعل هامبشاير هاوس العنوان الأبرز في مدينة نيويورك. يشتهر هامبشايرهاوس بسقفه النحاسي شديد الانحدار مع مدخنتين طويلتين تبرزان ويمكن رؤيتهما في كل فيلم أو عرض تقريباً يضم سنترال بارك بين جيرانه في57 جادة غرب وهو مسكن للعديد من كبار مديري الصناديق الاحتياطية والمحامين وقائمة من السكان السابقين البارزين، بما في ذلك الفنانة فريدا كاهلو وتينور لوتشيانو بافاروتي. وعلى بُعد خطوات من أكثر المواقع أهمية في سنترال بارك، بما في ذلك المول وشيب ميدوز وجسر بوند وجابستو. يوفر هامبشاير هاوس أيضا وصول رئيسي إلى عدد من خطوط محطات قطار الأنفاق في الجادة 57 والجادة 5 ودوار كولومبوس.

إن البنتهاوس في 150 سنترال بارك ساوث متوفر للمعاينة يومياً من خلال موعد ومتاح أيضاً لعروض افتراضية خاصة.

وكجزء من برنامج تسليم Key for Key® لدى مزادات كونسرج بالشراكة مع Giveback Homes™ فإن البيع سينتج عنه بناء بيت لعائلة محتاجة.

تقدم مزادات كونسيرج عمولة للعملاء العقاريين الذين يمثلون المشتري. انظر شروط وأحكام المزاد العلني للاطلاع على التفاصيل الكاملة. للمزيد من المعلومات بما فيذلك تفاصيل العقار وجولة افتراضية حصرية ووثائق التحوط والمزيد، يرجى زيارة ConciergeAuctions.com أو الاتصال على الرقم +1.212.202.2940.

نبذة عن مزادات كونسيرج

تشكل مزادات كونسيرج أكبر سوق للعقارات الفاخرة في العالم مدعمة بأحدث تكنولوجيا. فمنذ إنشائها في عام 2008، حققت الشركة مبيعات بمليارات الدولارات وحطمت أرقام قياسية عالمية للمنازل الأعلى سعراً التي تم تحقيقها على الإطلاق في المزادات وتعمل في 41 ولاية/منطقة أمريكية وفي 29 دولة أخرى. ترعى مزادات كونسيرج العقارات الأكثر شهرة على المستوى العالمي ويوصلها إلى مشترين مؤهلين وتسهل معاملات شفافة حسب حركة السوق خلال إطار زمني مستعجل. تمتلك الشركة قاعدة البيانات الأكثر شمولاً وذكاءً لمشتري وبائعي العقارات من أصحاب الثروات الأعلى في هذا المجال. وبصفتها حاصلة على تكريم ست مرات على قائمة مجلة الشركة السنوية للشركات الأمريكية الأسرع نمواً فإنها تنضم الآن إلى قاعة الشركات 5000 الأكثر شهرةً؛ وحصلت على المركز 38 في قائمة ™ Entrepreneur 360 لعام 2018 التي تكرم 360 شركة صغيرة كل عام من الشركات التي تتقن فن وعلم تنمية الأعمال التجارية في مجالات التأثير والابتكار والنمو والقيادة وتقييم الأعمال؛ وساهمت بأكثر من 200 منزل حتى الآن كجزء من برنامج تسليم Key for Key® بالشراكة مع Giveback Homes™، والذي يضمن أنه مقابل كل عقار تبيعه الشركة، سيتم بناء منزل جديد لعائلة محتاجة. لمزيد من المعلومات قم بزيارة conciergeauctions.com.