Several RI Communities to Offer Early In-Person Voting this Weekend

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is informing Rhode Island voters that several communities will be providing extended early in-person voting hours this weekend. A full list of cities and towns with weekend early in-person hours is below.

To date, more than 115,000 Rhode Islanders have voted early in-person. Turnout for the 2020 general election in Rhode Island can be tracked using Secretary Gorbea's new data visualization on vote.ri.gov.

"The response to early in-person voting has been phenomenal," said Secretary Gorbea. "We've consistently had over 10,000 Rhode Islanders cast their ballot each day this week, even with the bad weather. High turnout elections nurture our democracy, making sure that a diversity of voices is heard."

Early in-person voting ends at 4 p.m. on Monday, November 2. Voters can use Secretary Gorbea's online guide to learn more about the process, or contact their local board of canvassers.

Communities offering early in-person voting this weekend

Central Falls: Saturday 10/31 from 8:30 a.m. to 4:30 p.m.

East Providence: Saturday 10/31 from 9 a.m. to 1 p.m.

Glocester: Saturday 10/31 from 8 a.m. to Noon

Providence: Saturday 10/31 from 9 a.m. to 3 p.m. (use entrance on Eddy Street)

Westerly: Saturday 10/31 from 10 a.m. to 2 p.m. (enter through side ramp to the lower level)

###

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 30 de octubre, 2020 CONTACTO DE PRENSA: Nick Domings l 401.330.3189 l ndomings@sos.ri.gov

Varias comunidades de RI ofrecerán votaciones adelantadas en persona este fin de semana

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea está informando a los votantes de Rhode Island que varias comunidades ofrecerán un horario extendido de votación en persona este fin de semana. Una lista completa de ciudades y pueblos con horario de votación adelantada en persona durante el fin de semana se indica a continuación.

Hasta la fecha, más de 115.000 habitantes de Rhode Island han votado en persona. La participación en la Elección General de 2020 en Rhode Island puede ser rastreada usando la nueva visualización de datos de la Secretaria Gorbea en vote.ri.gov.

"La respuesta a la votación adelantada en persona ha sido fenomenal", dijo la Secretaria Gorbea. "Hemos tenido constantemente más de 10.000 habitantes de Rhode Island emitiendo su voto cada día de esta semana, incluso con el mal tiempo. Las elecciones con alta participación fomentan nuestra democracia, asegurando que se escuche una diversidad de voces".

La votación adelantada en persona termina a las 4 p.m. el lunes 2 de noviembre. Los votantes pueden usar la guía electrónica de la Secretaria Gorbea para aprender más sobre el proceso, o comunicarse con su junta local de elecciones.

Las comunidades que ofrecen la votación adelantada en persona este fin de semana son:

Central Falls: sábado 10/31 de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

East Providence: sábado 10/31 de 9 a.m. a 1 p.m.

Glocester: sábado 10/31 de 8 a.m. a mediodía

Providence: sábado 31 de octubre de 9 a.m. a 3 p.m. (use la entrada de la calle Eddy)

Westerly: sábado 10/31 de 10 a.m. a 2 p.m. (entre por la rampa del lado hacia el nivel más bajo)

###