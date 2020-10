Avid Collector kündigt seine Suche nach Original Gunther Kieser Jimi Hendrix 1969 Konzertplakaten an.

1969 Jimi Hendrix Frankfurt Gunther Kieser Concert Poster

Der begeisterte Sammler Andrew Hawley kündigt seine Suche nach originalen Gunther Kieser Jimi Hendrix 1969 "Medusa Head" -Konzertplakaten an.

Kiesers "Medusa Head" -Bild von Hendrix ist wahrscheinlich das beständigste in der Geschichte der Rockkonzertplakate.” — Andrew Hawley

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, October 28, 2020 /EINPresswire.com/ -- Der begeisterte Sammler Andrew Hawley kündigt seine Suche nach originalen Gunther Kieser Jimi Hendrix 1969 "Medusa Head" -Konzertplakaten an. Laut Hawley "trafen sich Anfang 1969 zwei große Künstler in Deutschland. Einer war ein virtuoser Gitarrist namens Jimi Hendrix, der andere war Deutschlands führender Grafiker Günther Kieser. Hendrix wurde der einflussreichste E-Gitarrist in der Geschichte der Rock'n'Roll-Musik Kieser produzierte 1969 einen Tour Blank für Hendrix 'Deutschlandtour. Sein "Medusa Head" -Bild von Hendrix ist wahrscheinlich das beständigste in der Geschichte der Rockkonzertplakate. "

Hawley fügt hinzu: "Kieser gilt als einer der einflussreichsten Designer von Jazz- und Rockplakaten, die zu Fixpunkten in der Musikszene wurden. Kiesers Ansatz brachte mehr grafische Qualitäten in das Layout, indem er Fotografie mit dreidimensionalen, objektähnlichen Fantasy-Arrangements kombinierte. Neben Hendrix Kieser entwarf auch Plakate für die Grateful Dead, Miles Davis und The Who. "

Kieser produzierte 1969 Plakate für folgende Hendrix-Shows:

Jan 23 Germany Berlin Sportpalast

Jan 22 Austria Vienna Wiener Konzerthaus

Jan 21 France Strasbourg Hall du Wacken9

Jan 17 Germany Frankfurt Jahrhunderthalle

Jan 16 Germany Nuremberg Meistersingerhalle

Jan 15 Germany Munich Kongressaal

Jan 14 Germany Münster Halle Münsterland

Hawley bietet die folgenden Belohnungen an:

• Er zahlt 20.000 USD in bar für die originalen Kieser Jimi Hendrix 1969-Showplakate mit den auf dem Layout aufgedruckten Daten.

• Er zahlt 10.000 USD für ein deutsches Konzertprogramm von Kieser Jimi Hendrix 1969.

• Er zahlt 10.000 USD für einen ersten Druck-Tour-Blank von Kieser Jimi Hendrix 1969 ohne Konzertinformationen auf dem Poster.

Jede Bedingung wird akzeptiert. Bitte rufen Sie Andrew an oder senden Sie ihm eine E-Mail. Bitte rufen Sie 310-346-1965 an oder senden Sie eine E-Mail an Andrew (at) vintageconcertposterbuyer (dot) com.