Secretary Gorbea to Rhode Islanders: Start Returning Mail Ballots Via Drop Box

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Island voters that all mail ballots for the November 3 general election must be received by election officials by 8 p.m. on Election Day.

The United States Postal Service recommends mailing your ballot at least seven days before November 3 to ensure that it arrives on time. Starting today and going forward, any Rhode Island voter who still has a mail ballot is encouraged to return it using secure drop boxes located in every community.

"Rhode Island could see historic turnout in this election. Don't miss out on being part of history because you returned your ballot too late," said Secretary Gorbea. "Using a secure drop box will ensure that your mail ballot is received in time to be counted."

All drop boxes in Rhode Island are under surveillance 24 hours a day. They are emptied daily by local boards of canvassers and the mail ballots are transported to the Board of Elections. Voters can use any drop box to return their mail ballot. Voters can use Secretary Gorbea's drop box finder to find the one closest to them, and track the status of their mail ballot online at vote.ri.gov.

Voting from home is one of three safe and secure options Rhode Islanders have for casting a ballot this year. Voters who did not apply for a mail ballot also have the choice of voting early in-person or voting at the polls on Election Day. Learn more about each of these voting options at vote.ri.gov or by calling 2-1-1.

La Secretaria Gorbea a los votantes de Rhode Island: Empiecen a devolver su papeletas de votación por correo a través de los buzones seguros de elección

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea les recuerda a los votantes de Rhode Island que todas las papeletas de votación por correo para la Elección General del 3 de noviembre deben ser recibidas por los funcionarios electorales a más tardar a las 8 p.m. el Día de la Elección.

El Servicio Postal de los Estados Unidos recomienda enviar su papeleta por correo al menos siete días antes del 3 de noviembre para asegurar que llegue a tiempo. A partir de hoy y en adelante, se recomienda a cualquier votante de Rhode Island que todavía tenga una papeleta de votación por correo que la devuelva utilizando los buzones seguros de elección ubicados en todas las comunidades.

"Rhode Island podría ver una participación histórica en esta elección. No se pierda ser parte de la historia por haber devuelto su papeleta demasiado tarde", dijo la Secretaria Gorbea. "Usando un buzón seguro de elección se asegurará de que su papeleta de votación por correo sea recibida a tiempo para ser contada."

Todos los buzones seguros de elección de Rhode Island están bajo vigilancia las 24 horas del día. Son vaciados diariamente por las juntas locales de elecciones y las papeletas de votación por correo son trasladadas a la Junta Estatal de Elecciones. Los votantes pueden usar cualquier buzón para devolver su papeleta de votación por correo. Los votantes pueden utilizar el buscador de buzones de la Secretaria Gorbea para localizar el más cercano a ellos, y rastrear el estado de su papeleta de votación por correo a través del internet en vote.ri.gov.

Votar desde su casa es una de las tres opciones seguras que tienen los habitantes de Rhode Island para emitir su voto este año. Los votantes que no solicitaron una papeleta de votación por correo también tienen la opción de votar por adelantado en persona o votar en las urnas el Día de la Elección. Aprenda más sobre cada una de estas opciones de votación en vote.ri.gov o llame 2-1-1.

