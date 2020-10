CNH Industrial N.V., weltweit führender Hersteller von Agrartechnik, wird Minderheitsaktionär der Zasso Group AG

Zu den Lösungen von XPOWER™, powered by Zasso™, gehören die Produkte XPS und XPU für Weinberge, Obstgärten und öffentliche Bereiche in Europa sowie XP Citrus und XP Coffee in Lateinamerika.

Die Beteiligung an unserem Unternehmen ist ein Vertrauensbeweis für die Qualität und das Potenzial unserer Lösungen.” — Benjamin Ergas, Co-CEO

ZUG, SCHWEIZ, October 29, 2020 /EINPresswire.com/ -- Die Zasso Group AG, führender Spezialist im Bereich der elektrischen Vegetationskontrolle, gibt bekannt, dass CNH Industrial N.V. ("CNHI") eine Minderheitsbeteiligung an seinem Unternehmen erworben hat. Zasso™ bestätigt auch die Erneuerung des Liefervertrags mit CNHI und dessen globale Ausweitung. CNHI ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor, einschließlich Traktoren und Landmaschinen, mit einem Umsatz von über 28 Milliarden US-Dollar und rund 63.000 Mitarbeitern.

Mit diesem wichtigen Schritt erhöht Zasso™ seine Vertriebskapazitäten erheblich, stärkt seine F&E-Plattform und baut sein Portfolio an geistigem Eigentum aus. Zasso™ bietet einen praktikablen und nachhaltigen Ersatz für Glyphosat und andere chemische Herbizide in einer Vielzahl von Marktsegmenten an, von der Landwirtschaft über das industrielle Vegetationsmanagement bis hin zu Verbrauchermärkten.

"Der Einstieg als Minderheitsaktionär eines der etabliertesten Industrieunternehmen der Welt ist ein Vertrauensbeweis für die Qualität und das Potenzial unseres Unternehmens", erklärt Benjamin Ergas, Co-CEO der Zasso Group AG. "Es verleiht der elektrischen Vegetationskontrolle und der Produktfamilie von Zasso Legitimität."

"Zasso™ ist entschlossen, eine führende Rolle beim Übergangsprozess zu einer herbizidfreien Welt zu spielen. Diese Partnerschaft ist ein großer Fortschritt auf dem Weg zur Verwirklichung unserer Vision", erklärt Sergio Coutinho, Co-CEO der Zasso Group AG. "Sie ermöglicht es Zasso™ auch, seine strategische, finanzielle und operative Unabhängigkeit zu bewahren.”

Zasso™ wird weiterhin von der globalen Markteinführung von AGXTEND durch CNHI profitieren, die im vergangenen Dezember angekündigt wurde. AGXTEND, CNHIs führende Plattform für innovative Technologien im Agrarsektor, vermarktet die traktorbasierten elektrischen Unkrautbekämpfungslösungen von Zasso™ unter dem Produktnamen XPOWER™.

Die Zasso Group AG ist ein innovatives Schweizer Unternehmen, das sich auf nicht-chemische Lösungen für die Vegetationskontrolle mit fortschrittlicher Leistungselektronik spezialisiert hat. Ursprünglich in Brasilien entwickelt, zielt die patentierte Technologie systematisch auf die Triebe und die noch kritischeren Wurzeln unerwünschter Pflanzen ab, indem fortschrittliche, leichte Hochspannungsmethoden eingesetzt werden. Die Lösung wird unter dem Namen Electroherb™ und XPOWER™ vermarktet. Seine flexiblen, austauschbaren Applikatoren ermöglichen den Einsatz des Systems in einer Reihe von Oberflächen und Segmenten, einschließlich Landwirtschaft und städtischen Gebieten. Vor dem Hintergrund der schwindenden Anzahl verfügbarer Methoden zur umweltfreundlichen Pflanzenkontrolle ist es Zassos Mission, die notwendigen Kontroll- und Leistungsmodule zu entwickeln, die dazu beitragen, die Welt herbizidfrei zu machen, für eine bessere Zukunft. Mit Niederlassungen in Zug (Schweiz), Indaiatuba (Brasilien), Aachen (Deutschland) und Paris (Frankreich) ist Zasso bestrebt, in allen von ihm bedienten Märkten führend in der elektrischen Vegetationskontrolle zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.zasso.com.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Investitionsgütersektor mit fundierter industrieller Erfahrung, einer breiten Produktpalette und weltweiter Präsenz. Jede der zum Unternehmen gehörenden Einzelmarken ist eine bedeutende internationale Größe in ihrem spezifischen Industriesektor: Case IH, New Holland Agriculture und Steyr für Traktoren und Landmaschinen; Case und New Holland Construction für Erdbewegungsmaschinen; Iveco für Nutzfahrzeuge; Iveco Bus und Heuliez Bus für Omnibusse; Iveco Astra für Steinbruch- und Baufahrzeuge; Magirus für Feuerwehrfahrzeuge; Iveco Defence Vehicles für Verteidigung und Zivilschutz; und FPT Industrial für Motoren und Getriebe. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.cnhindustrial.com.