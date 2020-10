Avid Collector kündigt seine Suche nach Original Psychedelic Jimi Hendrix 1969 Gunther Kieser Konzertplakate an.

1969 Jimi Hendrix Frankfurt Gunther Kieser Konzertplakat

Der begeisterte Sammler Andrew Hawley kündigt seine Suche nach originalen psychedelischen Jimi Hendrix 1969 Gunther Kieser "Medusa Head" -Konzertplakaten an.

Gunther Kieser 1969 Jimi Hendrix "Medusa Head" -Plakat ist wahrscheinlich das kultigste und beständigste Rockkonzertplakat, das in den 1960er Jahren produziert wurde.” — Andrew Hawley

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, UNITED STATES, October 12, 2020 /EINPresswire.com/ -- Der begeisterte Sammler Andrew Hawley von Vintage Rock Posters kündigt seine Suche nach originalen psychedelischen Jimi Hendrix 1969 Gunther Kieser "Medusa Head" -Konzertplakaten an. Kieser schuf eines der bekanntesten und beständigsten Rockkonzertplakate der 1960er Jahre. Er entwarf auch Plakate für die Grateful Dead, Miles Davis und The Who. Laut Hawley entwarf Kieser neun Plakate für Hendrix 'Deutschlandtour 1969. Kieser erstellte zwei Plakatgrößen für die Tour, beginnend in Hamburg und endend in Berlin. Das größere Plakat war 32 x 48 Zoll groß und normalerweise an Bushaltestellen in der Straße mit Weizen verklebt Bürgersteige rund um die Städte, die Hendrix spielte. Die Veranstalter hängten die kleineren 22 x 33 Zoll großen Plakate in Geschäften und örtlichen Einrichtungen auf. Hawley bemüht sich, im Januar 1969 Plakate für alle Veranstaltungsorte zu finden. Er sucht auch nach originellen Konzertprogrammen und dem ersten Druckt die Tour leer, ohne dass auf dem Poster Informationen zum Veranstaltungsort abgedruckt sind. "

Hawley fügt hinzu: "Die Konzertinformationen wurden unten hinzugefügt und würden sich je nach der Stadt, in der Hendrix spielte, ändern. Kieser produzierte auch ein Warenplakat mit demselben Bild und einem erfundenen Datum und Veranstaltungsort - 15 1 69 STUTTGART. Es wurde bei verkauft Alle Shows sind wertlos. Die für die Werbung verwendeten Konzertplakate hatten eine viel hellere Farbe und ein gedrucktes Datum und einen Veranstaltungsort am unteren Rand jedes Plakats. "

Hawley bietet die folgenden Belohnungen an:

• Er zahlt 20.000 US-Dollar für die originalen Kieser Jimi Hendrix 1969-Poster mit den auf dem Poster aufgedruckten Daten.

• Er zahlt 10.000 US-Dollar für ein deutsches Konzertprogramm von Kieser Jimi Hendrix 1969.

• Er zahlt 10.000 US-Dollar für einen ersten Druck-Tour-Blank von Kieser Jimi Hendrix aus dem Jahr 1969 ohne Konzertinformationen auf dem Poster.

Unten sind die Shows, die Hendrix im Januar 1969 spielte.

1. Jan 23 Germany Berlin Sportpalast

2. Jan 22 Austria Vienna Wiener Konzerthaus

3. Jan 21 France Strasbourg Hall du Wacken9

4. Jan 17 Germany Frankfurt Jahrhunderthalle

5. Jan 16 Germany Nuremberg Meistersingerhalle

6. Jan 15 Germany Munich Kongressaal

7. Jan 14 Germany Münster Halle Münsterland

8. Jan 13 Germany Cologne Sporthalle

9. Jan 12 Germany Düsseldorf Rheinhalle

10. Jan 11 Germany Hamburg Musikhalle

Jede Bedingung wird akzeptiert. Bitte rufen Sie Andrew an oder senden Sie ihm eine E-Mail. Bitte rufen Sie 310-346-1965 an oder senden Sie eine E-Mail an Andrew (at) vintageconcertposterbuyer (dot) com.