Secretary Gorbea Reminds Rhode Islanders of October 13 Mail Ballot Application Deadline

PROVIDENCE, RI – Secretary of State Nellie M. Gorbea is reminding Rhode Islanders that the deadline to submit mail ballot applications for the general election is Tuesday, October 13. Mail ballot applications must be received by election officials by 4 p.m. on October 13, not postmarked.

"Monday is a holiday," said Secretary Gorbea, "so if you want to vote from home but haven't submitted your mail ballot application yet, please drop off your application instead of mailing it. And remember that voting from home is just one of your safe and secure voting options. You can also choose to vote early in-person or vote at the polls on Election Day. Learn more about your voting options by going to vote.ri.gov or calling 2-1-1."

Mail ballot applications can be dropped off in-person at your local board of canvassers during business hours. The address for your local board of canvassers can be found on the back of the application. Voters are encouraged to contact their local board of canvassers to make an appointment before dropping off an application in-person.

Voters can also utilize secure elections drop boxes to return their mail ballot application by 4 p.m. on October 13, including the one located outside the Secretary of State's office at 148 West River Street in Providence. Elections drop boxes are prominently located in every community in Rhode Island. Use Secretary Gorbea's drop box locator to find the one nearest you. Secure elections drop boxes are clearly labeled and monitored by 24-hour surveillance. Voters can use any drop box to return their mail ballot application.

If you are a registered voter in need of a mail ballot application, visit vote.ri.gov or contact your local board of canvassers. Voters can track the status of their mail ballot application and their mail ballot on Secretary Gorbea's website.

###

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 9 de octubre de 2020 CONTACTO DE PRENSA: Nick Domings l 401.330.3189 l ndomings@sos.ri.gov

La Secretaria Gorbea les recuerda a los habitantes de Rhode Island de la fecha límite del 13 de octubre para la solicitud de papeletas de votación por correo

PROVIDENCE, RI - La Secretaria de Estado Nellie M. Gorbea les recuerda a los habitantes de Rhode Island que la fecha límite para presentar solicitudes de votación por correo para la Elección General es el martes 13 de octubre. Las solicitudes de votación por correo deben ser recibidas por los funcionarios electorales a más tardar a las 4 p.m. del 13 de octubre, no mataselladas.

"El lunes es un día festivo", dijo e la Secretaria Gorbea, "así que si usted quiere votar desde su casa pero no ha presentado su solicitud de votación por correo todavía, por favor, entregue su solicitud en vez de enviarla por correo postal. Y recuerden que votar desde su casa es sólo una de sus opciones para votar de forma segura. También pueden votar por adelantado en persona o en las urnas el Día de las Elección. Aprenda más acerca de sus opciones de votación visitando vote.ri.gov o llamando al 2-1-1."

Las solicitudes de votación por correo pueden ser entregadas en persona en su junta local de elecciones durante los horarios laborales. La dirección de su junta local de elecciones se encuentra en el reverso de la solicitud. Les aconsejamos a los votantes que se comuniquen con su junta local de elecciones para hacer una cita antes de entregar una solicitud en persona.

Los votantes también pueden utilizar los buzones seguros de elecciones para depositar su solicitud de votación por correo a más tardar a las 4 p.m. del 13 de octubre, incluyendo el buzón ubicado fuera de la oficina de la Secretaría de Estado en el 148 West River Street en Providence. Los buzones seguros de elecciones están ubicados de manera visible en todas las comunidades de Rhode Island. Utilice el buscador de buzones seguros de elecciones de la Secretaria Gorbea para localizar el más cercano a usted. Los buzones seguros de elecciones están claramente etiquetados y vigilados las 24 horas del día. Los votantes pueden usar cualquier buzón para depositar su solicitud de votación por correo.

Si usted es un votante inscrito que necesita una solicitud de votación por correo, visite vote.ri.gov o comuníquese con su junta local de elecciones. Los votantes pueden rastrear el estado de su solicitud de votación por correo y su papeleta de votación por correo en el sitio web de la Secretaria Gorbea.

###